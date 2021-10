Quinteros registra un 45% de victorias en sus partidos dirigidos en el Monumental

Colo Colo no pudo continuar los festejos tras el triunfo en el Superclásico ante la U. El Cacique cayó por la cuenta mínima en el Monumental ante Ñublense, y le da vida a La Calera y la UC, sus perseguidores en la cima del torneo. El equipo de Gustavo Quinteros comenzó perdiendo con un tanto de Matías Moya en el primer tiempo y no pudo igualar el marcador, en algo que no es nuevo en los albos.

Al Cacique le cuesta revertir

En total, en cuatro oportunidades Colo Colo ha comenzado perdiendo sus encuentros en este torneo 2021, en las que solo una vez lo pudo dar vuelta y ganar. Fue ante Melipilla, en el triunfo 2-4 en el Nicolás Chahuán. Las otras tres ocasiones fueron en el Monumental, y los albos siempre terminaron perdiendo.

Fecha Sede Resultado ¿Revirtió? 11-04-2021 Monumental CC 1-2 O’Higgins No revirtió 01-08-2021 La Calera Melipilla 2-4 CC Revirtió 29-08-2021 Monumental CC 0-1 Cobresal No revirtió 30-09-2021 Monumental CC 0-1 Ñublense No revirtió

Quinteros en el Monumental

Desde la llegada de Gustavo Quinteros a Colo Colo, en octubre de 2020, el Cacique ha jugado 22 partidos en el estadio Monumental por Primera División: solo ha resultado vencedor en el 45% de los enfrentamientos. Acá el detalle:

Torneo PJ PG PE PP 2020 11 5 2 4 2021 11 5 2 4 Total 22 10 (45,4%) 4 (18,2%) 8 (36,4%)

Tres de seis para Ñublense

Tres de los seis triunfos del cuadro de Chillán sobre Colo Colo han sido en el Monumental. Dos por el Apertura 2008: 1-4 por la fase regular y 0-1 por el partido de ida de las semifinales. En este registro se agrega la victoria de este jueves.

El momento en que Matías Moya el únco gol del partido ante Colo Colo en el Monumental. FOTO: AGENCIAUNO