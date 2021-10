Gustavo Quinteros: “Tenemos que ser más precisos y contundentes para ganar los partidos”

A pesar de la derrota, Gustavo Quinteros conservó la tranquilidad de los partidos anteriores. Si bien el 0-1 ante Ñublense en el Monumental fue un golpe duro, el DT de Colo Colo fue ponderado en el análisis sobre este encuentro.

“Fue un partido con situaciones más favorables, pero no tuvimos la claridad ni la precisión para hacer el gol. En el primer tiempo tuvimos dos situaciones dentro del área y después en el segundo tuvimos cuatro. En este partido nos costó mucho eso, totalmente distinto al anterior, donde llegamos tres veces al comienzo e hicimos dos goles. Ahí estuvo la diferencia y el problema que no pudimos resolver. Por eso perdimos el partido. De todas maneras, me quedo tranquilo con lo que hizo el equipo. Tenemos que tratar de ser más precisos y más contundentes para ganar los partidos”.

El entrenador argentino-boliviano comparó esta derrota con la anterior en el Monumental. “Esto puede suceder, pasó mucho tiempo y en 20 partidos perdimos con Cobresal, que tuvo muy poquitas situaciones y nos ganó, y hoy, donde también generaron poquitas situaciones y defendieron bien. Pero para nosotros lo más importante es generar fútbol y ser superiores en el juego, para tener la contundencia que tuvimos en el clásico”.

En cuanto a si el resultado influirá en una pronta aparición de Christian Santos, el DT manifestó que no. “Cuando tienes esta situaciones dentro del área y no concretas, uno piensa que a lo mejor tenemos que arriesgar un poco más y tratar de que el jugador pueda estar antes de cuando corresponda, pero no. Vamos a estar tranquilos, vamos a seguir trabajando. Este partido no fue de precisión, pero el anterior sí. Tenemos que hacer el mismo juego, esperamos ser más contundentes y convertir en las situaciones que generamos”, explicó.

En tanto, Quinteros se refirió a la situación física de Gabriel Costa, quien volvió a salir lesionado: “Él terminó con una sobrecarga en el isquiotibial, mañana le van a hacer los estudios. No estuvo en su mejor nivel, porque fue sintiendo la sobrecarga y en el segundo tiempo no podía más. Entonces, pidió el cambio. Espero que no sea nada grave y que sea solo una contractura y esté para el próximo partido, porque para nosotros es muy importante”.