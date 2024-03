Selknam no puede ante Pampas de Argentina y suma una nueva derrota en el Súper Rugby Américas

El cuarto partido de la Súper Rugby Américas fue derrota para Selknam. El conjunto nacional no pudo ante Pampas XV y terminó cayendo por 41-19 frente a la franquicia argentina. Lo más destacado del encuentro será el cierre que tuvieron los chilenos en la primera parte, donde alcanzaron a remontar un marcador de 0-13.

Ese giro en la cuenta se dio desde el minuto 37 de la primera parte. Las acciones en el Estadio Municipal de La Pintana iban 13-0 a favor de los trasandinos, quienes habían sumado puntos a través de un try convertido y dos golpes por los palos.

Selknam estaba asfixiado, pero desde ese apremio Franco Velarde encontró un espacio donde marcar diferencias y acortar la distancia. Un try que elevó a los nacionales, quienes de golpe sumaron otra anotación. Fue tres minutos después y cuando el reloj ya marcaba los 40′ de la primera parte.

Una gran jugada colectiva nacional desconcertó a la defensa argentina, quien no pudo capturar a la ofensiva de Selknam que coronó la jugada en la zona del in goal. El encargado de la anotación fue Nicolás Saab, centro de 19 años proveniente de Old Boys.

Con el marcador a favor 14-13 la franquicia local castigó de entrada en la segunda parte, logrando llegar a los 19 puntos, ya que no se pudo convertir el try de Martín Dumay.

El problema fue que ese nivel no se pudo sostener durante todo el encuentro y los argentinos retomaron la ventaja en el minuto 60. Fue un golpe duro para Selknam, quien no pudo reponerse de ese giro. Pampas trabajó el juego con inteligencia, creció y aprovechó los errores de los nacionales, quienes terminaron perdiendo consistencia.

Dos tries sobre el final extendieron esa ventaja trasandina, quien cerró el encuentro por 41-19 a favor. De esta manera el conjunto santiaguino suma un balance de una victoria y tres derrotas en sus primeros cuatro partidos del Super Rugby Americas, mientras que Pampas acumula puntaje perfecto. Siguen invictos e instalados en el primer puesto.