Sifup emplaza a Cobreloa a pagar la deuda que sostiene con Roberto Gutiérrez

Cobreloa ganó en su estreno en la Primera B 2023 ante San Marcos de Arica por 2-1. Sin embargo, no jugará este fin de semana, esto porque las autoridades locales confirmaron la suspensión de su duelo contra Deportes Antofagasta por falta de contingente policial, para un encuentro que se iba a disputar en el Estadio Zorros del Desierto. No obstante, a pesar de que no verá acción, el cuadro de Calama igual ha hecho noticia, pero fuera de la cancha, por un conflicto que mantiene con uno de sus exjugadores.

Durante este viernes, el Sifup acusó el no pago del finiquito del delantero Roberto Gutiérrez por parte de los naranja. “Exigimos a Cobreloa el pago inmediato de la deuda vencida que mantiene con Roberto Gutiérrez por su finiquito. Las obligaciones deben cumplirse en los plazos pactados”, publicó en sus redes sociales el sindicato.

Cabe mencionar que el exartillero de la Universidad Católica y Palestino llegó el 2022 proveniente desde Ñublense, de la Primera División. Lamentablemente, en el equipo de Calama no tuvo un rol protagónico en el plantel que estuvo muy cerca de conseguir el retorno a la máxima categoría del fútbol chileno. Terminaron segundos en la general y cayeron en la definición por el ascenso ante Deportes Copiapó.

Desde esos últimos partidos de la temporada pasada ya han pasado casi tres meses y, de momento, se desconocen los motivos por los que el club de Calama no habría pagado a Gutiérrez.

Vuelven a jugar en 10 días más

Dentro de la cancha, los naranjas volverán a la acción el lunes 27 de febrero, fecha en la que medirán fuerzas ante la escuadra de Barnechea como visitante, por la tercera jornada de la división de plata del fútbol nacional.