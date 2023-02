“Un cambio de look siempre trae cosas positivas”: Joan Cruz reaparece en una barbería mientras lo siguen esperando en Colo Colo

El futuro de Joan Cruz sigue siendo un misterio. El joven volante no se ha presentado a los entrenamientos de Colo Colo, pese a que en Blanco y Negro insisten en que sigue perteneciendo a sus registros. Estar inscrito no es suficiente para el mediocampista, que debido a las escasas oportunidades que tuvo en 2022 tomó la decisión de partir.

Hace algunas semanas, Alfredo Stöhwing apuntaba a los agentes que representan al seleccionado sub 20. Además, reafirmaba la postura del club, diciendo que aún está vinculado a la institución. “Nos apena mucho esto, es un jugador de la casa, nos gustaría que nos acompañara, pero tampoco vamos a quedarnos pasivos ante la influencia de terceros, que son malos consejeros para los jugadores, los hacen tomar decisiones erróneas y violar sus contratos”, decía el mandamás de la sociedad anónima.

En medio de la incertidumbre, Joan Cruz reapareció públicamente. El futbolista fue a Blanco Estudio, una barbería ubicada en Santiago. El salón estético publicó un video en sus redes sociales donde mostraban al jugador atendiéndose con ellos. En el posteo incluyeron la frase: “Un cambio de look siempre trae cosas positivas”.

La empresa AIM Fútbol, representantes del centrocampista, ya cerró su fichaje con el Real Oviedo, de la cuarta división española. Eso sí, en Colo Colo no se resigan a su salida. “Es algo que tendrán que ver los abogados”, decía un miembro del directorio de la concesionaria, a inicios de febrero.

Joan Cruz, festejando el golazo que convirtió en la final de la Copa Chile 2021. Foto: Jorge Díaz/AgenciaUNO

La molestia de Quinteros

Mientras se resuelve su futuro, con la temporada iniciada en el fútbol chileno y el curso español en la mitad de su período, Joan Cruz entrena en casa. Así lo deja ver en su Instagram. Una situación que se aleja de lo que buscaba Gustavo Quinteros. Cuando el DT recién retornaba al país luego de sus vacaciones daba a entender que no quería que el juvenil partiera.

“Es un crack, pero a veces con el talento solo no alcanza, tiene que agregarle cosas a su juego. Soy justo con todos los jugadores, el que se esfuerza y hace trabajo para el equipo va a tener la posibilidad de jugar. Esperamos que él, Jhordy Thompson, Lucas Soto, sean el jugador que pueden ser, tienen un techo muy alto. Ojalá puedan explotar, los vamos a necesitar. ¿Cómo no lo voy a querer? Nunca he querido que se vaya un jugador”, explicaba, en diálogo con radio ADN.

La historia de Instagram de Joan Cruz, entrenando por su cuenta.

“Si le agrega cositas a lo que tiene, puede ser un jugador importantísimo. Es desequilibrante, como Alexander Oroz y Marco Rojas, pero debe agregarle cosas. Los jugadores saben lo que necesitan para jugar en Colo Colo con nuestra idea”, agregaba el DT.

Cuando Cruz estaba con la Roja Sub 20 en el Sudamericano de Colombia, el técnico seguía expectante a su retorno. “Espero que regrese pronto. Tanto él como un montón de juveniles lo están haciendo bien, están madurando y teniendo las posibilidades que merecen por el trabajo y lo que aportan día a día”, declaraba el entrenador luego del triunfo del Cacique sobre Copiapó. A semanas de la eliminación de la Rojita, el volante no se ha presentado en Macul. Tras su participación en el torneo de selecciones, el mediocampista ha optado por el silencio.