Tío de Rafael Nadal revela el motivo que llevó al tenista a bajarse de Montecarlo

El presente de Rafael Nadal está lejos de ser el que esperaba. A algunos meses de cumplir 38 años, el ex número uno del ranking ATP sigue sufriendo complicaciones para regresar a las competencias y despedirse en la cancha de la actividad.

Una serie de lesiones han afectado el retorno del manacorí en la temporada y, cuando se esperaba que estuviera presente en el Masters 1000 de Montecarlo, el español reapareció para dar un desalentador aviso.

“¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja”, comenzó señalando en sus redes sociales.

“Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo”, confesó a continuación.

Finalmente, expresó seguirá luchando para recuperarse. “No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!”, cerró.

Tras esto, Antonio Nadal, su tío y ex entrenador, dio a conocer cuál fue el motivo que llevó a su sobrino a tomar esta decisión. “Todavía no está recuperado. Tiene molestias a la hora de sacar, con lo demás ningún problema cuando entrena”, comentó en diálogo con la agencia EFE. Si bien Nadal esperaba retomar la actividad en superficie de arcilla, tiene claro lo importante que es escuchar su cuerpo. “Estando tan cerca Roland Garros, o vas al 100% o es mejor no participar”, agregó su tío.

“No sé qué hará respecto a Barcelona y Madrid. Hace años que no estoy en su entorno deportivo. Cuando nos vemos le pregunto qué tal va, pero no le pregunto por sus planes. Espero que pueda jugar porque es necesario para hacer un buen Roland Garros. Hace unos días le vi y le pregunté. Me dijo que no iba bien y le dije lo de siempre: ‘no nos quejemos, que nos ha ido muy bien’ porque nosotros pensábamos que su carrera acabaría en 2011 o 2012″, continuó.

Respecto a las opciones de actuar en Roland Garros y los Juegos Olímpicos de Paris, Toni Nadal comentó que “si consigue recuperarse y está bien, creo que podría ganar una medalla en París. Es difícil, pero no se le puede descartar como uno de los favoritos”. Sobre el Grands Slam apuntó que “antes, cuando Rafael participaba en París, había un claro favorito. Ahora hay varios, y yo confío que Rafael esté dentro de ese grupo”, confesó.

Por último se dio el tiempo de hablar sobre el futuro del tenis, poniendo especial énfasis en la lucha que están sosteniendo en el Top 10 Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. “Claramente ha llegado el relevo con Alcaraz y Sinner. Ellos son jugadores muy difíciles de batir para sus rivales. Alcaraz me parece un poco mejor que Sinner y el principal favorito para alcanzar el número 1. Es una rivalidad muy buena para el tenis de cara a los próximos años. Ambos tienen mucho talento y mucha constancia, porque si no, no habrían alcanzado el nivel que han alcanzado”, concluyó.