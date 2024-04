Atención, Ben Brereton: Dibu Martínez revela el millonario monto que le pagaron para aprender a hablar otro idioma

Emiliano Martínez se ha convertido en uno de los mejores porteros de la Premier League gracias a su buen momento en el Aston Villa, sin embargo, el argentino debió transitar un duro camino para llegar al sitial en el que permanece actualmente.

Según contó el transandino, una de las mayores dificultades a las que se enfrentó cuando emigró a Inglaterra fue la barrera idiomática. Con apenas 16 años de edad, el controversial golero recaló en las divisiones inferiores del Arsenal sin saber una pizca de inglés, pero gracias a una ayuda de Arsene Wegner, entrenador de los Gunners en ese entonces, pudo aprender el idioma y adaptarse al equipo paulatinamente.

“Cuando entré al vestuario del Arsenal, alguno de los muchachos me decía ‘Hi, Em’. No tenía idea de qué significaba. Yo pensé que solamente se decía ‘Hello’ para saludar. Mi inglés era muy malo”, partió diciendo el Dibu.

En palabras del guardameta en el programa “Behind The Game”, la cuantiosa iniciativa que tuvo el mítico DT francés fue clave para que su estadía en el Norte de Londres pudiera prosperar. “Ahí fue cuando Arsene Wenger me dijo que tenía que aprender el idioma. Puso un premio en mi contrato si rendía un examen en la Universidad de Cambridge. Si aprobaba el examen, cobraba 25 mil dólares. Le dije a la profesora ‘por favor, necesito pasar esta prueba’. Así que estudié durante años y aprobé, por eso hablo bien y lo fui mejorando con los años”, reveló.

El esfuerzo que realizó el campeón del mundo en Qatar 2022 por aprender un idioma distinto y radicarse en el extranjero tenían como objetivo poder ayudar a su familia económicamente. “Yo no quería irme a Inglaterra a mis 16 años. Vi a mi papá llorando por no poder pagar las facturas. Entonces me focalicé en que tenía que pelear por mi familia, por eso la primera casa fue para ellos, el primer auto fue para ellos”, declaró el jugador del cuadro de Birmingham.

¿Y Brereton?

El aprendizaje que tuvo Emiliano Martínez resuena en nuestro país, principalmente por la situación de Ben Brereton. En el caso del jugador nacido en Inglaterra pero con ascendencia chilena, aún no puede aprender a hablar en español pese a que lleva cerca de tres años vistiendo la camiseta de la Selección Chilena y su demora ha impacientado a Ricardo Gareca.

Para el entrenador de la Roja, el poco manejo que tiene Brereton a la hora de hablar el idioma dificulta el funcionamiento al interior de la cancha y el intercambio de instrucciones. Su descontento lo ha plasmado en múltiples ocasiones. En la primera nómina para los duelos frente a Albania y Francia, el delantero del Sheffield United se quedó afuera del listado a raíz de sus problemas para comunicarse.

“Me gustaría que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español. No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”, lanzó el Tigre en aquel momento.

Pese a su negativa inicial, el otrora entrenador de Perú lo llamó de emergencia para que se integrara a la convocatoria luego de las bajas de Diego Valdés y Carlos Palacios. Allí, los jugadores de la Selección aprovecharon para bromear con su forma de expresarse. “Habla español cu...”, le dijo Mauricio Isla para molestarlo.

Pese a todas estas sugerencias del DT y las risas de sus compañeros, Ben Brereton aún está en proceso para aprender español. Su próxima prueba con el idioma puede ser en el mes de junio, fecha en la que Gareca tendrá que decidir si lo lleva en el viaje a Estados Unidos para disputar la Copa América 2024.