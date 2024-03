“¿Pelota, dijo?” “Habla español”: las bromas del plantel de la Roja a Ben Brereton

La Roja continúa con sus preparativos para enfrentar su segundo partido amistoso, aprovechando la fecha FIFA de marzo. Después de imponerse con claridad a Albania el viernes (3-0), el conjunto a cargo de Ricardo Gareca comenzó con la preparación para enfrentar a Francia en Marsella.

En medio de estas prácticas, también se han registrado momentos lúdicos. Uno de los primeros fue el desafío de tiros libres entre Brayan Cortés y Alexis Sánchez en la que disputaban una camiseta de sus respectivos clubes.

Ahora, Ben Brereton ha sido el foco de las risas. El delantero del Sheffield United había quedado fuera de la nómina inicial del DT argentino. Al momento de informar los primeros convocados, llamó la atención su ausencia. Así, Gareca explicó que le gustaría que el delantero tuviera un mejor manejo del idioma español para poder comunicarse de mejor manera con él y sus compañeros tanto durante los partidos, como en la convivencia.

“Me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español”, comentó el DT.

Luego concluyó que “si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español. No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”.

Y en esto se basaron algunos futbolistas durante el desarrollo de las últimas prácticas. “Habla español”, le dijo Mauricio Isla.

En otro momento de la práctica, lo escucharon hablar. “¿Pelota, dijo?”, se preguntaron tratando de entenderlo.

Todo esto en medio de la preparación para el partido de este martes 26 de marzo contra Francia. El duelo contra los subcampeones del mundo se jugará desde las 17.00 horas en Marsella.