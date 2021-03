Tomás Arrotea, uno de los DT cuestionados por el colegio chileno: “Hicimos bastante ruido en Argentina”

Tomás Arrotea lleva cerca de tres semanas en Chile. El ex técnico de Real Pilar, asumió la banca de Unión San Felipe en la Primera B, pese a los reclamos del colegio técnico sobre su licencia. “Está todo en orden”, advierte, a la vez que declara la filosofía de sus equipos: “versátil en la ofensiva y ordenados en defensa”. Admirador de Bielsa y Mourinho, el transandino confiesa a El Deportivo que “este es el paso más importante en mi carrera”.

-¿Desde cuándo está en Chile?

Esta ya es la segunda semana que estamos entrenando de pretemporada. Encontré muy bien a los jugadores, pero no sólo el equipo, también el club. Es una institución bien ordenada, instalaciones en excelente estado, un grupo humano muy bueno para trabajar, la gente que estaba acá antes de nosotros también es muy bueno. Paramédico, kinesiólogo, nutricionista, psicólogo, utilería, el encargado del predio… En ese sentido, sabíamos al club que veníamos, pero igualmente nos sorprendió de manera muy grata. Y el plantel es el que queremos.

-¿Qué le parece el revuelo que causó el tema de su licencia?

No, realmente lo que pasó con el Colegio de Técnicos de Chile lo tomé como un malentendido, nada más que eso.

-Pero no le pareció un poco insistente…

La verdad no le di mayor importancia, porque fue un malentendido y basta. En ese sentido, para mí no tuvo gran trascendencia. Está todo en orden.

-Incluso el club San Felipe amenazó con acciones legales…

Bueno, la verdad es que para nosotros como cuerpo técnico no es tema. Sólo nos preocupamos de entrenar a los jugadores de la mejor manera. Así que estamos con la cabeza puesta realmente en eso, de armar el equipo más competitivo que podamos con los jugadores que tenemos. Estamos focalizados en el trabajo más que nada.

-¿Y no le causó malestar esta situación?

No, como te dije, sólo lo tomé como un malentendido, nada más. Tenemos la particularidad con este cuerpo técnico es que trabajamos en prácticamente todas las categorías del fútbol argentino. En primera división sumamos más de 10 años de trabajo en distintos cargos. También tenemos en conjunto más de 20 años de trabajo en inferiores y creo que ese fue, además, un punto importante a la hora de traernos acá a San Felipe, sabiendo que el año pasado sumaron más de 6.000 minutos en cancha los chicos del club. La base de este equipo son muchos jóvenes. Somos un cuerpo técnico preparado.

-¿Cómo juegan sus equipos?

Más allá de un sistema fijo, lo importante es que tengamos un equipo que sea versátil, que vaya mostrando diferentes herramientas, de acuerdo a las circunstancias del partido. Ya sea ofensivamente con jugo posicional, contragolpes, con juego directo. Defensivamente, que sea un equipo ordenado. A partir de ahí hacernos fuertes, tratar de ganar la mayor cantidad de partidos que podamos. Si lo logramos hartas veces, estaremos peleando arriba. Y si no nos costará un poco más.

-¿Cómo se gestó su llegada a San Felipe?

Se comunicaron conmigo, yo estaba sin trabajo en Argentina y rápidamente nos pusimos de acuerdo. Yo creo que es el paso mas importante en mi carrera. Como técnico principal sí lo es.

-¿Lo vieron en Real Pilar?

Puede ser. La verdad es que hicimos bastante ruido en Argentina. Como equipo de cuarta división eliminamos a un campeón del mundo como Vélez Sarsfield en la Copa Argentina, algo que nunca había pasado con los equipos del ascenso. Me imagino que eso pudo haber llamado la atención de la gente.

-Raúl Delgado, dueño de San Felipe, vive en Pilar, tal vez lo vio ahí…

No lo sé. No tengo esa información, yo soy un hombre de fútbol y me dedico sólo a eso.

-El presidente de Real Pilar dijo que Delgado vive allá…

No tenía esa información. Debe de ser así, pero yo allá nunca lo vi.

-¿Cuáles son las expectativas para este torneo?

Estamos ilusionados en hacer un buen campeonato. Vamos a tratar de mostrar en campo un equipo que intente ganar. En el fútbol de hoy el triunfo es importante. Tal vez no se podrá en todos los encuentros, lo importante es que el equipo vaya creciendo semana a semana. Que sepa lo que quiere.

-¿El ascenso es el objetivo?

El ascenso o no va a ser una consecuencia de nuestro trabajo. Estamos enfocados en hacer un buen trabajo semana a semana y veremos a qué nos llevan los resultados. Somos conscientes de eso.

-¿Dónde estudió para técnico?

Yo estudié en Argentina, por eso tengo la Licencia Conmebol Pro.

-¿Usted cree que un entrenador de una categoría muy inferior de Chile podría llegar al profesionalismo, como lo hizo usted?

No sabría decírtelo. No es algo que se pueda responder.

-¿Usted conoce a Luca Marcogiuseppe, DT de La Calera?

Para nada. No tengo el gusto de conocerlo.

-¿Con quién se identifica en su trabajo?

Bueno, como me gustan los equipos versátiles me fijo en varios técnicos. Trato de observar lo que más me gusta de cada uno. Cuando era más joven miraba mucho a Marcelo Bielsa, al principio, sobre todo en la parte de lo que es el análisis post partido. A medida que fui creciendo, miré mucho el trabaja de Jose Mourinho, un tipo que en todos los equipos que estuvo le ha dado un sello diferente. Por ejemplo, en Porto hacía presión alta, en Inter arma un bloque bajo, en el Chelsea lo hacía con mucho juego directo, como que fue variando y encontrándole la tecla a cada equipo. Me gusta esa versatilidad. También me gusta el juego vertical de los equipos de Jürgen Klopp. Después, defensivamente, Simeone arma bloques muy buenos. Trato de observar mucho fútbol y tratar de nutrirme de todo.

-¿Qué le parece la campaña de Bielsa en Leeds United?

Es impecable, para resaltar. Ha mantenido la base de la segunda categoría. Si bien se decía que es un campeonato competitivo, también se hablaba de una gran diferencia la Premier. Bielsa pudo acomodar el equipo, rompió ese mito. Es un mérito enorme y siempre es bueno ver que a la gente trabajadora le vaya bien.

-¿Qué le parece la polémica del descenso, que sólo tendría un medio cupo?

La verdad es que en este momento estamos buscando las mejores fórmulas para sacar esto adelante. Según la planificación, el primer fin de semana de abril empieza el campeonato. Estamos buscando la mejor versión para ese debut. Después, las polémicas ojalá se resuelvan directamente y que no nos veamos metidos en eso.

-Pero no le resta competitividad al torneo…

No sabría decirte. Vi todos los partidos de San Felipe el año pasado. No sé si este medio cupo, de más o de menos, le quita competitividad al campeonato. Deberían opinar los que están más en el día a día.

-¿No se pierden los objetivos, ya que los equipos podrían estancarse si el descenso no es tema?

A ver, hoy en la B hay equipos muy importantes. Los que bajaron como la Universidad de Concepción, Coquimbo Unido o Iquique. Además, se ha quedado Rangers, Cobreloa, Temuco… Muchos equipos importantes. No creo que relajarse sea una opción. Vamos a tener una competencia muy fuerte, todos se están armando muy bien.

-¿Usted tiene representante?

Sí, tengo.

-¿Su representante tiene algún jugador en San Felipe?

Ninguno.