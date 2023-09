Tomás Barrios: “La expectativa en Copa Davis es buena, vamos a tener nuestras chances”

Tomás Barrios (Chillán, 10 de diciembre de 1997) estrena su mejor ranking esta semana. Aparece 114 del mundo y no defiende unidades hasta el final de la temporada. Además, asoma como una de las piezas claves del equipo chileno de Copa Davis que debuta hoy ante Suecia, a partir de las 10.00, en la fase de grupos de las Finales. Tomi se proyecta por ahora en el dobles junto a Alejandro Tabilo.

¿Cómo define este año?

Un año hasta ahora muy largo. He jugado muchos torneos, muchas semanas. Creo que ha sido un año positivo por donde se le mire, partí saliendo de una lesión larga. Así que uno siempre está ahí un poquito a ver cómo van a salir las cosas. Gané muchos partidos y después tuve una para de un par de semanas para entrenar antes de ir a Nueva York.

¿Le produce una presión extra estar cerca del top 100?

Creo que no. Lo más difícil se podría decir que ya lo hice, que era al principio del año; que si no me iba bien no iba a tener ranking e iba a tener que usar el ranking protegido. Creo que era la parte más difícil. El ranking protegido al final lo usé en un torneo y ahora estamos en una buena posición. Más que una presión, voy a disfrutarlo y competir de la mejor forma.

¿Cómo fue esa experiencia de ganar su primer partido en un grand slam en Wimbledon?

Fue la segunda vez en Wimbledon. Creo que eso me ayudó, lo pude manejar de buena forma. Fue una satisfactoria victoria. Estaba feliz y toda mi familia estaba muy contenta. Fue muy lindo.

Y el longa shot, su drop shot tan característico, salió al mundo...

En pasto ayuda, la verdad. No da bote. El secreto está en la tomada. Desde chiquito lo hago.

¿Siente que hay algún aspecto que mejorar en su juego?

Seguro, creo que tengo varias cosas para mejorar. Puedo tener mejor físico, puedo sacar mejor, puedo pegarle un poquito más fuerte también. Puedo mejorar un poquito de todo.

Tomás Barrios y Alejandro Tabilo asoman como las más seguras cartas de Chile en el dobles. Foto: @luen.photo/@revesfotografico

¿Cómo ha estado desde lo físico?

Bien, ningún problema, ninguna lesión. Todo este año casi no he tenido dolores. Sobre todo, eso me ha permitido estar de buena forma, compitiendo todas las semanas. Por eso hicimos esta para con el objetivo de no arriesgarnos, porque se venían semanas muy intensas, con la Copa Davis y los Juegos Panamericanos.

¿Cuál será su calendario?

Después de la Davis la idea es jugar el Challenger de Antofagasta, del circuito Dove Men+Care, y Bogotá, que son dos torneos grandes, y después los Panamericanos.

¿Le costó tomar la decisión de jugar los Panamericanos?

No me costó nada. Siempre me ha gustado jugarlos. Me gusta jugar por Chile, sobre todo en estos Juegos, que son acá. Ni lo pensé la verdad. Y la primera vez que jugué lo hice bien y me llevé una linda experiencia y quiero volver a repetirla.

A propósito de su fanatismo por Ñublense. ¿Qué le pareció lo que hizo este año?

Nos hizo sufrir el otro día con Liga de Quito. Tiene mucho mérito, es un equipo de Chillán que está ahí, sobre todo cómo se dieron las cosas. Feliz.

¿Y qué opinión tiene de Jaime García?

Un grande. Se merece una estatua.

¿Cómo tomó su salida?

Que se haya ido Jaime García fue un poquito sorprendente porque, si no me equivoco, en la conferencia de prensa después de que le habían ganado 1-0 a Everton, dijo que iba a quedarse. Fueron tres años, Sudamericana, Libertadores... Fue muy exitoso y obviamente le deseo lo mejor. Todo el equipo de Ñublense y toda la ciudad de Chillán estamos muy agradecidos.

¿En qué pie llegan al debut con Suecia?

Bien, estamos con mucha confianza. Llevamos varios días acá, estamos del lunes o martes entrenando. Así que estamos con muchos días. Estamos con equipo completo, también eso ayuda mucho. Nos conocemos hace mucho tiempo y estamos con la mayor fe.

¿Cómo ve el panorama con los rivales con tantas bajas?

Tenemos equipo muy completo, podemos hacer mucho. Hay solo 16 países. La expectativa es buena, vamos a tener nuestras chances.

Ahora se confirmaron las bajas de Italia, que era el otro equipo que estaba completo.

Son bajas muy importantes. Sinner y Berrettini, que si los dos están sanos, son top ten o top cinco. Así que son bajas bien importantes. Entraron otros jugadores de muy buen nombre. Si no me equivoco, los dos top 50, por lo que siguen siendo un equipo muy duro.

Desde lo económico, este año ha sido muy importante para usted. ¿Cómo lo ha hecho todos estos años para mantenerse?

Uno se va para atrás jugando challengers, sobre todo porque tuve que viajar con entrenador, PF o kinesiólogo. No es fácil cuando uno está 300, 200; al final uno pierde todas las semanas y eso es lo que la gente no ve. Y sí, mi papá me ayudó mucho. Ahora ya no, porque puedo hacerlo de mejor de mejor forma y todo es más fácil.

Claro, ahora puede viajar mucho mejor.

Sigo viajando de la misma forma, porque es muy clave viajar con kinesiólogo o preparador físico, sobre todo por mí, que siempre estoy con un poquito de dolores. Este año no he tenido ningún dolor y estoy feliz por eso.

Los tenistas siempre tienen dolores. ¿Cómo lo hace para convivir con ellos?

Al final hay que mantenerse sano y ya sé perfecto todo lo que tengo que hacer. Hay que ser bien mateo con eso y soy así no voy a tener problemas.

¿La espalda le volvió a molestar?

No, hace mucho que no me molesta y eso es un alivio también.

Tomás Barrios, bajo la atenta mirada de Nicolás Massú en Bolonia. Foto: @luen.photo/@revesfotografico.

El tenista sudamericano madura más tarde.

Sí que es verdad...

¿Siente que está más maduro?

Seguro. Si yo me miraba a los 20, 21 años era inmaduro.

¿En qué lo notaba?

Estaba más desconcentrado. Sabía lo que quería, pero no sé si daba todo por tenerlo. Hoy sí.

¿Cómo es su rutina? ¿Hay tiempo para el descanso?

En Chile, sí. Afuera, el lunes es casi lo mismo que el domingo, porque juegas al otro día. Todos los días tienes la misma rutina y eso es lo que se hace más pesado de las giras. Todos los días son casi lo mismo.

¿Ha tenido alguna crisis deportiva en algún momento?

Nosotros nos reímos. Siempre hay uno que está más bajo que el otro con el Ale (Tabilo), pero nos tiramos para arriba. Crisis, yo diría que el año pasado, que tuve la operación y estuve mucho tiempo sin jugar.

¿Y qué hizo ahí?

Me refugié más en mi familia, en mis amigos. Hacía físico todos los días, pero no entrenaba. Conocí otras cosas y el tiempo se me pasó más rápido. Más ocupado.

¿Se pone alguna meta en cuanto a ranking aparte del top 100?

Sí, yo creo que esa es la primera meta. Y de ahí uno se va poniendo nuevas metas. Así que partamos por esa meta.

Su técnico decía que lo veía top 20...

Ojalá. Ahí uno se va poniendo metas. Creo que el nivel lo tengo, hay cosas que mejorar, pero obviamente puede ser.