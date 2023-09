¿Un respiro para la ANFP?: diputado Sulantay eleva oficio para cuestionar al ministro Cordero por su relación con los casinos

El frío se siente en Valparaíso como en casi todo el país. Sin embargo, en la sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, la temperatura se eleva. El diputado Marco Antonio Sulantay pide la palabra para intervenir. Luego de que se la conceden, comienza a desplegar sus argumentos. “Me llegó una información respecto a que el ministro de Justicia, Luis Cordero, previo a asumir en su cartera, en su trabajo particular, hizo un informe en derecho respecto a las plataformas online, que fue encargado por la Asociación de Casinos y, según la información, no las declaró en su Declaración de Patrimonio e Intereses. Tenía la obligación de hacerlo. Me gustaría solicitar si es que se puede enviar algún oficio al Ministerio de Justicia para (saber) si hizo esa rectificación y si la hizo, en qué condición y si incluyó ese informe. En ese informe en derecho, del que no tengo nada que criticar respecto de eso. Es un trabajo particular. Tomó una postura y hoy tiene otra responsabilidad y hay otra visión respecto a eso. Quiero solicitar ese oficio para ver si esa declaración se hizo finalmente, si se rectificó y en qué condiciones se hizo”, planteó.

La solicitud levantó polvareda. Sobre todo porque a la sesión había autoridades deportivas y vinculadas a la actividad en calidad de invitados, como el ministro Jaime Pizarro, quien también ha aludido a la necesidad de investigar la relación.

Los reparos

El diputado Jaime Mulet cuestiona la intervención de Sulantay. “Me parece sorprendente la petición que hace el diputado Sulantay. De hecho, el ministro ha sido super coherente en su informe en derecho, que es algo que era público y la decisión que tomó el Ministerio de exigir a la ANFP que ponga término este vínculo contractual con dinero de por medio con los casinos online, porque hay coherencia por parte del señor ministro y debo decir que él se atrevió a hacer algo que no se han atrevido hace muchos años”, establece inicialmente. Y añade: “Debo decir que presentamos la denuncia hace más de un año. Hicimos la denuncia y le pedimos y le entregamos los antecedentes al ministro lo relativo a los casinos online, los contratos y otras materias. Lo de Sulantay me parece un poco contradictorio. Es como que ahora le está poniendo un a piso a la ANFP en esa materia y la verdad es que me parece raro”, establece el parlamentario por la región de Atacama.

Colo Colo y la U, dos clubes auspiciados por casas de apuestas (Foto: Agenciauno)

Sulantay descarta tajantemente esa intención. De entrada, establece que no pretende inhabilitar al ministro Cordero en esta discusión. “No. En ningún caso. Sólo saber si corrigió su DIP y si lo hizo, saber que información ingresó”, sostiene. Y, luego, es igualmente categórico en refutar que su intención sea darle un salvavidas a la ANFP. “De ninguna manera. Las plataformas de apuestas son ilegales. Y sus contratos con la ANFP y sus clubes asociados también. De hecho, he dicho en todos los medios que la medida del ministerio es acertada”, sostiene a El Deportivo.

El objetivo

Sulantay profundiza con este medio la intención que tuvo. “Una semana antes de asumir como ministro de Justicia, Luis Cordero le entregó un informe en derecho a la Asociación de Casinos que lo contrató en su tiempo de ejercicio libre de la profesión. En mi concepto, una vez asumido en la titularidad de su cartera o, al menos, antes de autorizar la instrucción emitida a la ANFP de terminar los contratos vigentes con las plataformas de apuestas, debió corregir su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), específicamente en el recuadro donde se consulta por ‘alguna otra fuente de conflicto’. En su informe el ministro expresó una postura respecto al tema, por lo que conocidos los hechos posteriores debió informar este hecho”, explica, en una postura similar a la que manifestó en la reunión.

“Me llamó la atención esta información. Independiente que en otra parte del informe señala que la actividad de las plataformas son ilegales. Yo creo que el tema es muy sensible y por lo mismo se debe contar con toda la información de la actuaciones de los involucrados”, añade respecto de un recorte de prensa que llegó a sus manos y genera la inquietud que hizo saber.