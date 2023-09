La grave acusación de Van Gaal sobre el Mundial de Qatar: “Estaba todo premeditado, Messi debía ser campeón”

Louis van Gaal volvió al ataque contra Argentina. Claramente las relaciones no quedaron bien desde la Copa del Mundo, cuando el DT se enfrascó en una polémica con Lionel Messi al decir que tenía un punto débil. “(Messi) No juega mucho con el rival cuando (el rival) tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, dijo, lo que le pareció mal a la Pulga. “No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso”, replicó.

A menos de un año de ese cruce, el entrenador volvió a la carga. Y no se guardó nada contra el 10 argentino. En el medio NOS, el técnico de 72 años lanzó una durísima acusación: “Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado”.

Al insistirle en la acusación, no se quedó ahí y profundizó en tono serio. “Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, expresó.

Problemas de salud

Van Gaal había estado en silencio desde la eliminación con la selección neerlandesa en el Mundial de Qatar en ese polémico encuentro con la Argentina. De paso, fue homenajeado en una gala organizada en su honor y contó que estaba complicado de salud, luego de la operación a la que se sometió por un cáncer de próstata, detectado a finales de 2020 y del cual se está recuperando.

“Sigue siendo lo mismo. Me operaron de nuevo el 9 de agosto y surgieron complicaciones. No los voy a aburrir con todo lo que pasó. Pero ahora se ve bien. Tengo que descansar hasta el 19 de septiembre. Luego veremos si la operación ha logrado su objetivo. Me siento bien en general. Así que no es que no me sienta bien, es más bien que no estoy en forma y jadeo cuando subo las escaleras. Hace dos años eso no era posible y ahora sí lo es”, reveló.