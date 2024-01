“Actualmente, se identifica como...”: Iguales y Movilh en pie de guerra con el INE con la pregunta que ya no estará en el Censo 2024

“Grave discriminación: Censo 2024 excluye a lesbianas, gays y bisexuales”.

Luego de que este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicara las 50 preguntas consideradas para el Censo de Población y Vivienda 2024 a materializarse entre marzo y junio de este año, desde organizaciones de género como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y Fundación Iguales reaccionaron con molestia ante la eliminación de una pregunta alusiva a la orientación sexual de la población del país.

Así lo manifestaron de manera pública ambas colectividades, quienes tacharon la decisión de “indignante”, al representar una “marginación” hacia la población LGBTQ+ residente en Chile. Pero, además, porque inicialmente sí había considerada una pregunta sobre orientación sexual.

Tales precisiones están presentes en un documento entregado por INE en diciembre de 2022 titulado Estandarización de preguntas para la medición de sexo, género y orientación sexual (SGOS), dirigido a encuestas de hogares y censos de población de 56 páginas, en donde se recomendaba de manera explícita incluir preguntas relacionadas a ese ítem: “¿Cuál es el sexo de [Nombre]?; “¿Con cuál género se identifica [Nombre]?”; “¿[Nombre] se identifica como trans?; “Ud. actualmente, se identifica como:”, entre otros. Tal viraje en ‘U’ desató el conflicto.

“Esta decisión del gobierno transgrede el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado chileno firmó en 2016 ante la Comisión Interamericana de DD.HH., donde se comprometió a levantar estadísticas sobre toda la realidad LGBTIQ+, sin exclusiones. Pero además, constituye una falta a la verdad, un engaño, pues hasta ahora la información que manejábamos es que la consultas sobre orientación sexual sí serían incluidas, mientras que las referentes al género considerarían la realidad de mayores de cinco años, no de 18 años”, comentó en su momento el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

Consultados al respecto por La Tercera, desde el INE sostienen que la definición de las preguntas incluidas en el cuestionario del Censo 2024 se adoptó tras un trabajo de cuatro años, siguiendo los estándares internacionales y con la asesoría permanente del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) y del Comité Asesor del Censo.

Asimismo, confirman que dentro de las preguntas del cuestionario censal están las referidas a la identificación de género de la persona encuestada, aunque, detallan, se decidió la no inclusión de la medición de orientación sexual por recomendaciones de organismos internacionales y los resultados de un plan de pruebas testeado en 2023.

“En específico, durante la preparación del Censo 2024, se evaluó la incorporación de una pregunta que permitiera medir la orientación sexual. Y, luego de realizar los testeos necesarios, se descartó su inclusión debido a que constituía una temática que requería un protocolo de aplicación que no era posible de implementar en un operativo censal. Este protocolo de aplicación requiere la auto aplicación de la pregunta, dado que es considerada como sensible y privada por parte de las personas”, agregan desde el INE. En otras palabras, esto es que solo la persona que responda la pregunta conozca su respuesta, lo que no permite que una tercera persona responda por ellas, elemento que no es posible asegurar en la operación Censal.

Como sea, este viernes tanto Iguales como Movilh sostuvieron una reunión presencial con el subdirector del INE, Leonardo González, con el fin de destrabar las dudas sobre la planificación del cuestinario. Allí, una de las soluciones expuestas fue realizar una encuesta enfocada en la diversidad sexual durante el segundo semestre de 2024, pero no se entregaron mayores detalles al respecto.

A partir de la respuesta, la vocera de la Fundación Iguales, Maria José Cumplido, comenta que no están conformes, ya que “hay que volver a poner la pregunta sobre orientación sexual, asumir que el Censo siempre va a tener preguntas sensibles. Hay que trabajar en ellas para recuperar los datos de manera efectiva, ya que sin estos datos sobre orientación sexual no se pueden hacer políticas públicas”.

De igual forma, Cumplido afirma que seguirán insistiendo en revertir la situación, intentando conseguir conversar esta vez con el director del instituto estadístico: “Vamos a hacer presión a través de los medios de comunicación y redes sociales para visibilizar esta lamentable decisión y también generar presión a través de un plan de trabajo serio para poder tener esos datos no sólo este año, sino asegurar que la pregunta esté presente en el futuro”.

¿La importancia de incluir la pregunta en el Censo 2024? Según los voceros de Movilh e Iguales esto es porque permite enfocar de manera efectiva políticas públicas dirigidas a las diversidades sexuales del país. Cumplido, además, afirma que aproximadamente el 10% de la población LGBTI podría verse afectada por esta decisión, sobre los que, agrega Oscar Rementería, vocero del Movilh, actualmente “existen pocos datos estadísticos de manera segregada”.