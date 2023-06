Caso Orsini: a semanas de haber resuelto, Comisión de Ética de la Cámara aún no transparenta su sanción a la diputada

Hace exactamente un mes, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara resolvió no acoger la reposición (apelación) de la diputada Maite Orsini (RD) ante la resolución de la misma instancia disciplinaria que la sancionaba por haber incumplido sus deberes parlamentarios en el llamado caso “Telefonazo”.

Sin embargo, a pesar de que la comisión ya tomó una decisión en última instancia, hasta hoy en la mañana, el portal de la Cámara no transparentaba ninguna de las dos resoluciones que ha adoptado en este caso. Incluso, el primer dictamen -en el que se acordó aplicarle a Orsini la medida de “amonestación”- había sido acordado hace más de dos meses, específicamente el 11 de abril.

El caso surgió a partir de una presentación de la UDI contra la legisladora RD, quien hizo gestiones personales ante Carabineros en favor de quien era su pareja, el exfutbolista Jorge “Mago” Valdivia, quien había sido detenido en la vía pública por efectivos policiales al negarse a un control de identidad.

Por ese episodio, la misma diputada hizo una autodenuncia ante el Ministerio Público, institución que también actuó con mayor celeridad que la Comisión de Ética. “Su actuación (de Orsini) no constituye delito (...). Sin embargo, en términos éticos, sin lugar a duda que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posteriori en un procedimiento policial rutinario”, decía un escrito enviado, el miércoles pasado, por el fiscal Patricio Cooper al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el que descartaba una persecución penal por el caso.

La decisión de la Comisión de Ética Cámara de no transparentar en una fase inicial sus sentencias se basaba en una interpretación restrictiva del reglamento de la corporación y de la Ley Orgánica del Congreso, que señala que los acuerdos y resoluciones de esta instancia disciplinaria “serán públicos cuando tengan el carácter de definitivos o así lo acuerde la comisión”.

Esa lectura restrictiva ha llevado a imponer un hermetismo casi absoluto no sólo a los diputados que integran la comisión, sino también a otros parlamentarios que corren el riesgo de ser sancionados si hacen trascender información de las deliberaciones.

Por ello, ni siquiera habiéndose votado la sanción, el pasado 11 de abril, se transparentó ese hito, a pesar de que el principio que hoy predomina en los principales tribunales del país (Corte Suprema, cortes de Apelaciones y Tribunal Constitucional) es transparentar inmediatamente sus decisiones cuando ya son definitivas (ya sean de primera, segunda o tercera instancia), incluso, sin esperar la redacción del fallo o las notificaciones formales. Por ejemplo, así ocurrió la semana pasada cuando el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago comunicó el desafuero de la diputada María Luisa Cordero (independiente RN), veredicto que aún está en redacción.

Por el contrario, el presidente de la Comisión de Ética, Nelson Venegas (PS), argumentaba que mientras no estuviera redactada esta suerte de sentencia y no se hubiera notificado a las partes, no podía dar a conocer lo que resolvió la instancia integrada por nueve diputados.

El problema es que una vez notificada Orsini, la Comisión de Ética tampoco transparentó su primera resolución, a pesar de que el mismo reglamento que rige sus procedimientos señala que “los dictámenes... se darán cuenta en la sesión ordinaria más próxima que se celebre”, después del respectivo aviso a las partes.

El argumento que se dio entonces era que la diputada de RD había presentado un recurso de reposición, que básicamente sólo podía apelar a una rebaja de la multa. Inicialmente la sanción pecuniaria acordada, según trascendió, era un descuento del 5% de la dieta líquida, es decir, una suma del orden de los $ 270 mil.

Esta suerte de apelación presentada por la legisladora se resolvió en el encuentro del 16 de mayo, según detalla el mismo portal de la Comisión de Ética, pero, hasta la fecha, tampoco se ha dado cuenta en la sala ni la primera ni la segunda sentencia.

El diputado Venegas, quien preside la instancia disciplinaria, consultado por La Tercera PM admite la demora y hace un mea culpa a nombre del grupo que dirige. “Tenemos un problema técnico. Pero nosotros ya sancionamos a la diputada Orsini. Nosotros notificamos a la diputada y ella presentó un reclamo, una reposición, y la reposición también fue zanjada. La vamos a publicar”, explica Venegas, quien precisa que la sanción “más grave” para un diputado no es la multa económica, sino el hecho comunicacional de que haya un reproche de sus pares.

-Pero el problema es que las resoluciones no las están publicando. ¿Si no las difunden abiertamente, cómo puede haber sanción pública?

-Claro, al final a nadie le está importando mucho si lo sanciona la comisión, porque no se están publicando, efectivamente. Hay varias sanciones y la sensación que existe es que efectivamente nadie las conoce. Voy a tener que apretar un poquito más (para que se publiquen).

Sin cuenta

El procedimiento señalado en el reglamento de la corporación establece que una vez notificado el parlamentario y la parte acusadora, la resolución debe darse cuenta en la sala de la Cámara. Sólo entonces se procede a publicar en el portal institucional, dentro página de la Comisión de Ética, en la sección “documentos” (https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=1727).

En ningún artículo, la normativa interna de los diputados exime la difusión de los dictámenes por el hecho de haber recursos pendientes.

Hasta el miércoles pasado, día en que los parlamentarios sesionaron por última vez, no figuraba en las cuentas -difundidas entre abril y junio- ningún dictamen por el caso de la diputada Orsini y Carabineros.

Tampoco aparecía en el sitio web. Este año, entre enero y junio, la Comisión de Ética ha publicado ocho resoluciones, pero no la referida a este caso.

Otro dictamen de Orsini sin publicar

Incluso, existe otro anterior dictamen, con fecha del 5 de diciembre de 2022, que afecta a Orsini, a raíz de un conflicto que tuvo el año pasado, que tampoco ha sido difundido.

En abril del año pasado, la legisladora RD trató de “vieja loca” a la diputada María Luisa Cordero, quien a su vez le espetó que no se comportara como si estuviera en una “discoteca”. Producto de ese episodio, hubo requerimientos cruzados: Orsini contra la parlamentaria independiente-RN y otro que hizo la bancada de Renovación contra la legisladora RD.

Hasta la fecha, sólo aparece publicada la resolución del reclamo de Orsini contra Cordero, (que fue desestimado, porque el presidente de la Cámara ya había hecho un llamado al orden), pero aún no está transparentado el veredicto que alude a la presentación en sentido inverso. En esta última resolución, a la que este medio tuvo acceso, ya se había hecho un reproche a la diputada frenteamplista, pero en esa ocasión no hubo sanción económica.