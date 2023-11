Contraloría llama la atención a Jadue: dice que no resultó procedente movilizar personas con bus municipal a manifestación de Santiago

El pasado 19 de julio, un grupo de adultos mayores se trasladó desde Recoleta hasta Santiago para participar de una manifestación organizada por la Central Unitaria de Trabajadores y la Unidad por Trabajo Digno. En esa ocasión, usaron un bus de la Municipalidad de Recoleta, encabezada por el alcalde militante del Partido Comunista, Daniel Jadue.

A raíz de eso, diputados del Partido Republicano -José Carlos Meza y Agustín Romero- denunciaron ante la Contraloría General de la República la utilización, a su juicio, indebida de recursos públicos. Y esta semana, el ente fiscalizador liderado por Jorge Bermúdez les dio la razón.

24 de julio del 2023 / SANTIAGO Diputados republicanos, José Carlos Meza, Agustín Romero y Emiliano García.

De esta manera, el organismo hizo un llamado de atención a Jadue, señalando que “no resultó procedente” que se dispusiera de un bien público -como el bus- para una actividad de carácter privado.

En esa oportunidad, los diputados denunciantes afirmaron que los manifestantes fueron trasladados desde Recoleta hasta la calle Compañía frente a los tribunales de justicia para participar de una convocatoria en apoyo a la reforma de pensiones del gobierno.

Parte de la denuncia critica que se utilizaran recursos públicos como el bus, el combustible y el chofer “para fines ajenos a los institucionales, favoreciendo intereses propios de la militancia política de su máxima autoridad, el señor Jadue”.

Además, los diputados acompañaron imágenes y videos, en los que se aprecia a gente manifestándose en contra de la nueva Constitución.

La misma Contraloría detalló que se le consultó a Recoleta al respecto, que la entidad anunció la apertura de un sumario para indagar la situación y que parte del proceso implica analizar cuando una organización social solicita un bus.

En la respuesta de la Contraloría -a la cual La Tercera tuvo acceso- se establece que la actual legislación afirma que se vulnera la probidad administrativa, “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros” y que el uso de vehículos estatales “sólo pueden ser empleados para el cumplimiento de sus funciones”.

En esa línea, se agrega que “existe la prohibición absoluta de usar los vehículos estatales en cometidos particulares o ajenos al órgano o servicio al cual pertenecen, ya sea en días hábiles o inhábiles”.

29/06/2023 FACHADA CONTRALORÍA FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

El ente contralor determinó que “se advierte que la Municipalidad de Recoleta facilitó un bus estatal, combustible y el respectivo conductor para el traslado de personas adultas mayores a una manifestación convocada en el centro de la comuna de Santiago (...). Ahora bien, tal marcha o manifestación no es susceptible de considerarse una actividad vinculada al cumplimiento de las funciones propias del municipio, pues no se aprecia que pueda ser calificada como recreativa, cultural, patrimonial ni turística”.

Por ello, la Contraloría concluye que “no resultó procedente que se hayan empleado los referidos bienes públicos y personal de esa entidad edilicia en el marco antes descrito, y no en los estrictamente relacionados con los fines municipales”.

En esa línea, la entidad dirigida por Bermúdez afirmó que “la Municipalidad de Recoleta deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que situaciones como la acá observada se repitan en lo sucesivo”.

El diputado Romero indicó que “frente a este tipo de hechos irregulares y considerando que los recursos del Estado son limitados, la bancada republicana seguirá fiscalizando y haciendo presentaciones a la Contraloría General de la República para que los recursos sean correctamente utilizados y lleguen a las personas”.

Mientras que el diputado Meza agregó: “La Contraloría nos ha dado la razón: el alcalde Jadue mal utilizó recursos de todos los vecinos para fines políticos. Lo que denunciamos en su momento es que, a instancias del alcalde, se destinaron buses de la comuna para apoyar una manifestación convocada por la diputada comunista Karol Cariola, en favor de una ministra comunista, que es la ministra Jeannette Jara”.

Y añadió: “Los municipios no pueden ser usados como cajas pagadoras de favores políticos por las simpatías que tenga un alcalde. Estas son malas prácticas que no deben volver a repetirse, por lo que emplazamos al alcalde Jadue a asumir su responsabilidad y no repetirlas en el futuro”.

La Tercera consultó a la Municipalidad de Recoleta, sin embargo, no quisieron entregar una versión.