Fotos, entrega de medallas e intenso despliegue: cómo Boric y el gobierno intentaron capitalizar los Juegos Panamericanos

El miércoles el avión del Presidente Gabriel Boric que viajaba a Washington DC, Estados Unidos -donde se reuniría con Joe Biden-, se retrasó dos minutos a solicitud de los presentes y luego de que el Mandatario gestionara el pedido.

¿El motivo? La atleta Martina Weil corría la final de los 400 metros planos en el Estadio Nacional y en La Moneda estaban atentos a la carrera que la chilena ganó, porque en todos los pronósticos estaba como uno de los momentos más emocionantes de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Qué grande Pedro Carcuro”, dijo el Presidente al ver la transmisión de TVN.

En ese mismo instante llegó un mensaje desde la Secretaría de Comunicaciones (Secom) al teléfono de los parlamentarios oficialistas: “¡Octavo ORO para Chile! Martina Weil gana medalla de oro en atletismo – 400 metros planos de #Santiago2023. ¡Un logro increíble que llena de orgullo a todos los chilenos! ¡Comparte esta gran noticia en tus redes sociales usando #Santiago2023!”, decía el texto que llegó al WhatsApp de los diputados.

El balance desde La Moneda es que el evento demostró capacidad de gestión y que se logró un buen despliegue del gobierno que implicó una intensa presencia de ministros de casi todas las carteras y que incluso consideró giras a las sedes regionales.

La evaluación en el gobierno, hasta ahora, es muy positiva -así se comentó en el consejo de gabinete de este viernes-, según los análisis que han hecho los equipos del palacio presidencial, porque también se había generado una tensión ante las críticas que habían recibido por la oposición en la antesala del evento.

De hecho, durante el encuentro ministerial de esta jornada, hubo aplausos para el titular de Deportes, Jaime Pizarro, quien agradeció a los equipos de comunicaciones, administrativos y a otras carteras que colaboraron con el evento.

Ese buen balance lo hizo ver la Secom a sus congresistas con un mensaje cuando el evento deportivo recién cumplía una semana: “Esta semana tenemos la recta final de los Juegos Panamericanos, una tremenda noticia para nuestro país. Llevamos 32 medallas, por las que queremos felicitar especialmente al Team Chile; por entregarnos estas alegrías”.

Y agregó: “Cuando asumimos el gobierno, al Mindep se le decía que no iba a ser capaz de sacar adelante estos juegos, y sin embargo, con Panam Sports, con los comités, con los voluntarios, con la colaboración también del mundo privado hemos logrado sacar adelante estos Juegos”.

Por eso mismo, el despliegue por redes sociales del oficialismo, y del mismo Presidente, ha sido intenso e incluso se han metido en diferentes controversias. “Aguante Tiane”, escribió Boric ante las críticas a la capitana de la selección chilena de fútbol, Christiane Endler. Mientras que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, fue más allá en su defensa en su cuenta de Instagram, lo mismo con las críticas que recibió la atleta Isidora Jiménez.

El despliegue

La agenda del Presidente y los ministros durante los Juegos Panamericanos no fue casualidad ni producto del ímpetu que generó el desarrollo del evento. Antes de que comenzaran, el Mandatario le pidió a la subsecretaria de Deportes, Antonia Illanes -una de las autoridades más cercanas a él-, que le armara una agenda con eventos a los que asistir. La intención era que pudiera presenciar eventos, o al menos conocer los lugares, de todas las sedes.

En los 15 días que lleva el evento deportivo, Boric, aparte de la apertura, asistió al básquetbol femenino, vóleibol sala, vóleibol playa, natación, básquetbol y también pretende estar este sábado en el día final del atletismo. Además, este lunes realizó una actividad en Concepción para reconocer a los deportistas de remo y canotaje en la laguna de San Pedro de la Paz.

Pero no solo eso, porque los ministros también fueron parte del despliegue, lo que también fue parte de un diseño de la repartición que encabeza Pablo Paredes. Cada ministro que asistía a los eventos debía avisar con anticipación a La Moneda ya que la intención era que no fueran secretarios de Estado requeridos por la contingencia. Por ello, explican que el ministro Álvaro Elizalde (Segpres) -en medio de la agenda legislativa- no haya podido asistir a ningún deporte hasta ahora (estará el sábado en el final del atletismo en el Estadio Nacional y en el cierre en el Bicentenario de La Florida).

El resto del gabinete tuvo mejor suerte. La ministra Carolina Tohá (Interior), por ejemplo, fue a presenciar la gimnasia artística, ciclismo y remo. Mientras que Camila Vallejo (Segegob), por su parte, fue a ver boxeo -donde hasta se saltó el protocolo para entregarle la medalla de bronce a Denisse Bravo-, vóleibol playa, atletismo y triatlón, en Viña del Mar. El protagonismo de la secretaria de Estado en la ceremonia de premiación recibió críticas inmediatas de la oposición.

“Qué lástima como están abusando de los Panamericanos y perjudicando los buenos logros de Chile. Dejen que los deportistas celebren tranquilos y váyanse a trabajar”, escribió el excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La ministra Antonia Orellana (Mujer) fue una de las más activas. Vio la inauguración, la final que ganó Francisca Crovetto en el tiro skeet, la gimnasia artística, el judo y el karate. En todas vio competir a deportistas mujeres.

El caso de las ministras Jeannette Jara (Trabajo) y Javiera Toro (Mideso) fue diferente, ya que ambas son familiares de deportistas. La militante del Partido Comunista incluso viajó a San Pedro de la Paz, para ver a su sobrino Nahuel Reyes competir en remo, donde ganó una medalla de oro junto a su equipo.

Toro también tiene un lazo familiar con el deporte: es prima de Esteban Grimalt y lo acompañó en la definición del bronce en el vóleibol playa. La secretaria de Estado además aprovechó de realizar actividades ligadas a su cartera, como la inauguración de la sala la nueva sala acondicionada para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Estadio Nacional.

El ministro Esteban Valenzuela (Agricultura) también tuvo pautas: el miércoles gestionó la entrega de cuatro mil entradas para niños y niñas de escuelas rurales. Todos los pasos de los jefes de cartera han sido intensamente difundidos por el Mandatario y las redes sociales del gobierno. Además, ninguno se ha sacado su pin de Fiu, la mascota del evento.

¿Qué viene?

Durante la tarde de este domingo en el Estadio Bicentenario se realizará la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos, pero en el gobierno esperan continuar realizando actividades ligadas al evento, los recintos y también con los Juegos Parapanamericanos, que comenzarán el viernes 17 de noviembre.

En los Parapanamericanos el gobierno pretende mantener la estrategia: amplio despliegue, recibir a los deportistas en La Moneda en los días previos y realizar actividades vinculadas, como potenciar el Sistema Nacional de Cuidados. La Teletón -que se realizará este fin de semana- también tendrá un foco en el evento deportivo.

Pero además, en La Moneda quieren insistir en que el evento dejará un legado, lo que ha sido la principal bajada comunicacional en la realización de los Panamericanos. Por ello es que habrá actividades de reconocimiento a autoridades, deportistas y también para explicar el futuro de las sedes.

En todo caso, en términos de sondeos de opinión, no se ha visto reflejado una gran capitalización para el gobierno. Los juegos panamericanos comenzaron el 20 de octubre. Esa semana, según la encuesta Cadem, un 31% aprobó la gestión del Presidente Boric y un 63% la desaprobó. Mientras que en el último sondeo, publicado el 29 de octubre, arrojó una valoración del 33% y una desaprobación del 60%. Los números si bien variaron en favor del Ejecutivo, se encuentran dentro del margen de error de la medición.

De todas formas, en el gobierno tienen claro que con el cierre de los Juegos la contingencia nuevamente se les puede venir encima y existe preocupación de que la agenda vuelva a estar enfocada en cuestiones como la investigación por el caso convenios (el jefe de asesores, Miguel Crispi, está citado el próximo lunes al Congreso) y la campaña para el plebiscito del proceso constitucional.

En medio de eso, deberán posicionar la tramitación de la reforma previsional -que está pausada para después del referéndum- y del Nuevo Pacto Fiscal.