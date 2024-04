Ministro Cordero descarta “persecución política” en contra de Daniel Jadue por frustrado viaje a Venezuela

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió al frustrado viaje que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) a Venezuela y descartó que haya una persecución política en contra del jefe comunal.

Fue la noche del miércoles que la Policía de Investigaciones (PDI) impidió al alcalde de Recoleta subirse a un avión con destino a Venezuela, viaje que contaba con una invitación del gobierno de Nicolás Maduro para arribar en Caracas. Esto tras comunicarse con la Fiscalía Centro Norte, quienes emitieron una “alerta preventiva”, que obligaba a avisar a la fiscal Giovanna Herrera por su presencia en pasos fronterizos, por el temor de una posible fuga del jefe comunal.

Debido a esto, el alcalde Jadue acusó una “abierta acción de discriminación y un “abuso de poder”. Asimismo, anunció acciones legales. Por su parte, algunos militantes del Partido Comunista acusaron “una persecución política” contra el alcalde.

En diálogo con Estado Nacional de TVN, el ministro Cordero fue consultado respecto a si existiría persecución política en contra de Daniel Jadue -como acusaban algunos miembros de la bancada de diputados del PC- y, ante esto, sostuvo que “no, ninguna. Es más, yo creo que más bien hubo un acto de deferencia hacia él”.

“La llamada telefónica que hizo la fiscal al abogado del alcalde fue un acto de deferencia, esencialmente ese tipo de cosas ocurren muy escasamente y es una manera más bien de evitar una situación de una medida más gravosa con la finalidad de que voluntariamente la persona pueda tomar la decisión”, explicó el secretario de Estado.

Asimismo, el ministro Cordero coincidió con su par, la ministra del Interior Carolina Tohá, cuando aseveró que el Ejecutivo no “interviene ni corresponde que intervenga”. “Por eso la ministra del Interior lo que dice es que el gobierno no tiene nada que ver en esto, no tiene cómo incidir, y en segundo lugar, es una manifestación propia de la autonomía del Ministerio Público”, expresó el secretario de Estado.

“El Ejecutivo no tiene conocimiento, ni tiene como saber los antecedentes que disponía el Ministerio Público sobre eso”, añadió.

Finalmente, Cordero concluyó que “no hay mejor defensa que los hechos y el derecho. Yo logro entender cuando las personas están sometidas al sistema de enjuiciamiento criminal, pero creo que hay que atenerse a eso”.