¿Dónde está Yair Netanyahu? Las críticas de reservistas por la ausencia del hijo del premier israelí

Desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel, unos 360.000 reservistas han regresado al país de Medio Oriente. El servicio militar obligatorio para la gran mayoría de sus ciudadanos y una historia de conflictos con sus vecinos mantienen a todos preparados en caso de una eventual crisis bélica, como la que se inició el pasado 7 de octubre tras el ataque de Hamas. Pero entre esa gran cantidad de reservistas que retornaron a Israel, algunos abandonando lunas de miel y trabajos estables, hay uno que brilla por su ausencia: el hijo del primer ministro Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu.

El hijo de Bibi, como le dicen al líder israelí, se ha mantenido en Miami, Estados Unidos, al menos desde abril de este año. Esto, a pesar de que muchos han dejado su vida pausada para responder al llamado del Ejército en la víspera de una inminente invasión terrestre en la Franja de Gaza.

Molestia entre reservistas

Con 32 años, Yair Netanyahu se ha convertido en objeto de críticas entre los propios reservistas, relataron numerosos medios internacionales. “Yair está disfrutando de su vida en Miami Beach mientras yo estoy en el frente”, dijo al periódico británico The Times un soldado voluntario que actualmente sirve en el frente norte de Israel.

“Somos nosotros los que dejamos nuestro trabajo, nuestras familias, nuestros hijos, para proteger a nuestras familias en casa y al país, no los responsables de esta situación”, continuó. No quiso revelar su identidad por lo sensible del tema, considerando que el objeto de su crítica es el hijo del primer ministro que ha gobernado Israel por 16 años.

La frontera norte del país corresponde al límite con Líbano, donde se han reportado numerosos enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la milicia chiita libanesa, Hizbolá.

“Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, todos van al frente, pero Yair sigue sin estar aquí. Eso no ayuda a generar confianza en los dirigentes del país”, continuó el mismo soldado.

Un segundo reservista ahondó en los sacrificios personales que han realizado quienes viven fuera del país para aceptar el llamado de las Fuerzas Armadas. “He vuelto de Estados Unidos, donde tengo un trabajo, una vida, mi familia”, señaló. Tampoco dijo su nombre, pero The Times explicó que está desplegado en la frontera con Gaza.

“No hay forma de que pueda quedarme allí y abandonar a mi país, a mi gente, en este momento”, agregó, comparándose con el hijo de Benjamin Netanyahu. “¿Dónde está el hijo del primer ministro? ¿Por qué no está en Israel?”, se preguntó. “Es el momento que más nos une como israelíes en nuestra historia reciente y todos y cada uno de nosotros deberíamos estar aquí ahora mismo, incluido el hijo del primer ministro”.

Un tanque israelí participa en un ejercicio militar cerca de la frontera de Israel con Líbano, en el norte de Israel, el 26 de octubre de 2023. Foto: Reuters

En Israel, la mayoría de los mayores de 18 años son llamados a realizar el servicio militar. Mientras los hombres deben cumplir con 32 meses de entrenamiento, las mujeres tienen que entrenar por 24 meses, o dos años. Posterior a ello, pueden ser llamados hasta los 40 años a formar parte de la reserva militar, pero en caso de emergencia la edad puede extenderse a un límite mayor. Además, en tiempos de guerra los reservistas luchan como uno más junto a las tropas regulares.

Uno de los argumentos que se han levantado es la falta de experiencia militar de Yair Netanyahu, quien estudió teatro, y si bien hizo el servicio militar, trabajó en la unidad de portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel. Cuando era parte del servicio, en 2012, fue castigado con 21 días de reclusión por llegar con varias horas de retraso, en las que sus superiores lo intentaron contactar infructuosamente, reportó El Mundo.

Pero esta ausencia de experiencia en el campo de batalla no sería un impedimento, reclaman voces críticas, puesto que al acudir al llamado como reservista, también hay labores que no involucran estar en la primera línea de los combates.

El 17 de octubre se le vio ayudando a clasificar suministros donados por estadounidenses a soldados y familias de efectivos de las FDI, los que luego fueron recolectados por la ONG Yedidim USA, en Fort Lauderdale, Florida.

Yedidya Shalman, de 26 años, fue otro reservista que incluso estando en su luna de miel, en Tailandia, regresó. Según dijo a Reuters, junto a otros israelíes se organizaron en redes sociales para encontrar vuelos de regreso para sumarse a las filas del Ejército.

Palestinos en el sitio de ataques israelíes contra casas, mientras continúa el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas en Khan Younis, sur de la Franja de Gaza. Foto: Reuters

“(Creamos) grupos de WhatsApp en casi todo el mundo, llamamos a la gente para que se uniera a ellos y poco a poco trabajamos para traer de vuelta a Israel al mayor número posible de reservistas”, señaló, agregando que junto a su pareja no dudaron en volver.

Según el diario israelí Haaretz, en una boda en Londres realizada en el verano europeo de 2022, se escuchó a Yair Netanyahu decir que estaba preocupado porque la administración del presidente Joe Biden, de Estados Unidos, era fría con la de su padre, lo que le hacía temer que no le permitieran radicarse en la nación norteamericana.

Un historial de polémicas

La ausencia de Yair Netanyahu entre los cientos de miles de reservistas israelíes no es su primera polémica. Es más, su vida ha estado constantemente ligada a problemas que luego trascienden en la prensa, o incluso en las cortes de justicia.

Ejemplo de esto último ocurrió en 2020, cuando fue demandado por la activista política Dana Cassidy, luego de que el hijo del primer ministro asegurara en una publicación en redes sociales de mantener una relación extramarital con el político Benny Gantz, rival en aquel momento de su padre para el puesto de primer ministro.

La justicia le dio la razón a Cassidy y determinó que Netanyahu hijo debía pagar 34.000 dólares en concepto de indemnización y otros 6.000 dólares por las costas legales.

El actor de profesión se ha fraguado un nombre como presentador de podcast y se ha alzado como figura mediática de derecha. Además de su juicio con Dana Cassidy, a principios de 2023 perdió otro por decirle “fea” a una exlegisladora del Partido Laborista, la agrupación opositora de Israel. Debió pagar otros 18.000 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 18 de octubre de 2023. Foto: Reuters

En el ámbito político, y durante las masivas protestas contra la reforma laboral que Benjamin Netanyahu planeaba instaurar, Yair aseguró que los miles de manifestantes eran “terroristas” en un tuit que luego borró.

“No son manifestantes. Tampoco son anarquistas. Son terroristas. Aquí ha surgido un violento movimiento clandestino (con miles de millones de financiamiento de criminales y gente malvada). Estamos hablando de terrorismo doméstico”, escribió en la red social. Pero no se quedó ahí.

“Esta noche se ha cruzado la línea hacia un golpe violento. En Estados Unidos, esto habría acabado en redadas masivas del FBI en las casas de los implicados”, agregó. Según The Times of Israel, Netanyahu y su esposa, Sara, le insistieron en que no publicara más en redes sociales.

Años antes, en diciembre de 2018, fue expulsado temporalmente de Facebook por emitir comentarios antimusulmanes y antipalestinos. El mismo periódico recordó que, en aquella ocasión, Yair Netanyahu escribió: “No habrá paz aquí hasta que: 1. Todos los judíos abandonen la tierra de Israel. 2. Todos los musulmanes abandonen la tierra de Israel. Prefiero la segunda opción”.

Luego, agregó que “nunca habrá paz con esos monstruos en forma de hombres que se llaman a sí mismos ‘palestinos’ desde 1964″. Posterior a la publicación de los mensajes, Facebook dijo que estos violaban sus condiciones de uso y constituían incitación al odio, pero Netanyahu quería responder. “¡La policía del pensamiento de los progresistas radicales de Facebook también me ha alcanzado a mí!”, replicó en Twitter.

El periódico Haaretz denunció que, también en diciembre de 2018, Yair Netanyahu dejó una deuda de casi 10.000 reales (casi 2.000 dólares) cuando viajó a Brasil para acompañar a su padre. La cuenta incluía gastos por cuatro noches y facturas por servicios como lavandería y atención a la habitación del hotel Hilton, en Copacabana.