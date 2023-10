¿Cómo será la última canción de The Beatles? Las claves para entender el adiós de la banda más grande de la historia

Tras un misterioso anuncio en las redes sociales, este jueves se confirmó que Now and then es título de la esperada última canción de The Beatles. Además, desde las redes sociales de la banda (disuelta en 1970) se detalló que la canción será publicada el próximo 2 de noviembre, al viejo estilo, con doble cara A. De manera simbólica, se acompañará con Love me do, la primera que lanzaron en Reino Unido en el ya lejano octubre de 1962.

Ambos temas llegan mezclados en estéreo y Dolby Atmos. El sencillo estará disponible en varios formatos: vinilo de 7′ en varios colores, cassette y digital. Antes, se lanzará en el canal oficial de YouTube un breve documental titulado Now and then - the last Beatles song. Un trabajo a cargo del realizador Oliver Murray que documenta el proceso con comentarios de Paul McCartney, Ringo Star, George Harrison, Sean Ono Lennon y el realizador Peter Jackson.

The Beatles en la sesión de fotos para Abbey Road

Jackson, de hecho fue la persona clave para concretar la hazaña. Durante el trabajo para el documental Get Back, se empleó la tecnología de audio MAL de WingNut Films, la que permitió tomar las cintas originales en mono de la película y aislar cada instrumento y pista de voz. Eso permitió avanzar en los últimos lanzamientos de aniversario, como la reedición de Revolver.

Así se pudo volver sobre Now and then. Es una canción escrita y compuesta por John Lennon a fines de los setenta, durante el período en que permaneció retirado de la música. La registró en un cassette junto a otras que escribió en ese período, sentado al piano en su departamento en el edificio Dakota en Nueva York.

“En los cinco años de su supuesto retiro de la música, entre 1975 y 1980, John había continuado componiendo canciones, siguiendo una rutina de competencia con Paul que nada podía frenar”, cuenta el biógrafo Philip Norman en su texto sobre McCartney.

Fue Yoko Ono, la viuda de Lennon, quien entregó el cassette a Paul McCartney en 1994. Ahí figuraban los demos de Free as a bird y Real Love, que fueron trabajadas por McCartney, Harrison y Starr para el proyecto The Beatles Anthology. Fue una tarea difícil porque la calidad del audio era muy mala y además, la voz de Lennon se escuchaba lejana y con mucho ruido. Además, como era solo una grabación casera sin mayores pretensiones, Lennon hizo una interpretación muy relajada y ni siquiera le importó el ruido que se le coló.

George Harrison,Paul McCartney y Ringo Starr durante las sesiones para The Beatles Anthology

En ese momento, marzo de 1995, también intentaron trabajar sobre Now and then. Pero la tecnología del momento no les permitió limpiar la grabación original. Y aunque grabaron música para añadir al cassette de Lennon, lo dejaron tras un par de jornadas. “Fue un día –una tarde, en realidad– trasteando con eso. La canción tenía estribillo pero carece casi por completo de versos. Hicimos la pista de acompañamiento, un paso difícil que realmente no terminamos”, contó el productor del proyecto, Jeff Lyne.

En opinión de Harrison, el tema necesitaba una reelaboración profunda. Fue él quien marcó más aprensiones, lo que explica por qué no se lanzó en ese momento. “No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba. Pero George no quería hacerlo”, explicó “Macca” en una entrevista de 2006 con revista Q.

“En 1995, después de varios días en el estudio trabajando en la pista, George sintió que los problemas técnicos con el demo eran insuperables y concluyó que no era posible terminar la pista con un nivel suficientemente alto”, explica Olivia Harrison, la viuda del fallecido guitarrista. “Si estuviera aquí hoy, Dhani y yo sabemos que se habría unido de todo corazón a Paul y Ringo para completar la grabación de Now and Then”.

Pero la tecnología desarrollada por IA para el proyecto Get Back, les dió a McCartney y Ringo la posibilidad de limpiar la voz de John y por fin, acabar ese trabajo. Según cuentan en un comunicado publicado en el sitio web de los Beatles, comenzaron a trabajar en 2022, en sesiones supervisadas por el mismo Paul junto a Giles Martin, el hijo del legendario productor que acompañó al grupo en los sesenta y que ha estado a cargo de varios de los últimos lanzamientos del catálogo de los Fab Four, como las reediciones de los discos Revolver, Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band, White Album, Let it be, Get Back y Abbey Road.

Giles Martin

Según la información disponible, Now and then incluye las pistas de guitarra eléctrica y acústica grabadas en 1995 por George. Además, una nueva grabación de batería de Ringo; bajo, guitarra y piano de Paul, siguiendo la interpretación original de John. Paul añadió un solo de guitarra slide inspirado en George y grabó voces junto a Ringo.

“Ahí estaba la voz de John, clara como el cristal -dice McCartney en unas declaraciones compartidas en un comunicado-. Es bastante emotivo. Y todos tocamos en él, es una grabación genuina de los Beatles. En 2023 seguiré trabajando en la música de los Beatles y a punto de lanzar una nueva canción para el público”.

Ringo fue uno de los más entusiastas con la idea de volver sobre la canción. “Fue lo más cerca que estuvimos de tenerlo de regreso en la habitación, así que fue muy emotivo para todos nosotros. Era como si John estuviera allí, ¿sabes? Está muy lejos”.

La canción además suma un arreglo de cuerdas, escrito por Paul junto a Ben Foster y Giles Martin, tal como lo hacía su padre en los sesenta (por ejemplo, en Yesterday o en I am the Walrus). Un clásico de la obra de los Beatles. Como se trata de una obra de estudio, se entretejieron pistas de voz tomadas de las grabaciones originales de Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby y Because. Todo, gracias a la tecnología.

Además de Now and then, esta jornada se anunció una nueva edición de los clásicos compliados The Beatles 1962-1966 y The Beatles 1967-1970, conocidos a nivel popular como los discos rojo y azul, respectivamente. La música se reeditó y remezcló en estéreo y Dolby Atmos. Además, se les agregaron más canciones del catálogo; 12 en el disco rojo y 8 en el azul, incluyendo a Now and then. Varias son canciones cantadas o escritas por George harrison, como la versión de Roll over Beethoven, If I Needed Someone, Whithin you Whithout you, I me mine, entre otras. Las reediciones estarán disponibles desde el 10 de noviembre en CD doble y triples vinilo.