The Beatles anuncian la fecha de publicación de su última canción Now and Then

El último lanzamiento de la historia de The Beatles ya tiene fecha. Se trata de la canción Now and then, escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y finalmente terminada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después.

El mismo Paul McCartney lo anunció en junio. Quedaba en carpeta una última pieza de la historia de los Beatles. Una canción que, gracias a la inteligencia artificial, reúne en el espacio virtual a los cuatro de Liverpool a modo de cierre de una de las carreras más brillantes de la música popular.

“A partir de una casete con una grabación bastante mala, [la IA] ha sido capaz de extraer la voz de John. Teníamos su voz y el piano -dijo Macca-. Han logrado separarlos. Tenemos la voz de John en estado puro, y hemos podido mezclar la grabación, para que se convierta en la última de The Beatles”.

Now and then se lanzará en todo el mundo el próximo jueves 2 de noviembre por Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. El sencillo con doble cara A combina la última canción de los Beatles con la primera: el sencillo debut de la banda en el Reino Unido en 1962, Love Me Do.

Ambas canciones están mezcladas en estéreo y Dolby Atmos, y el lanzamiento presenta la portada original del reconocido artista Ed Ruscha. El nuevo vídeo musical de Now And Then debutará el viernes 3 de noviembre.