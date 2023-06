El incombustible Boris Johnson: cómo el informe del “partygate” podría ayudar al expremier británico a volver a la política de primera línea

La comisión parlamentaria que durante un año examinó las versiones del exprimer ministro británico, Boris Johnson, sobre las fiestas organizadas en Downing Street en plena pandemia concluyó que el antiguo líder tory mintió en varias ocasiones y a sabiendas ante la Cámara de los Comunes. El expremier conservador se encuentra así luchando por su sobrevivencia en la política, aunque existen expertos señalan de que podría volver a estar en la primera línea.

El demoledor informe del Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes publicado este jueves determinó que las acciones de Johnson constituyeron una violación tan flagrante de las normas que justificaban una suspensión de 90 días del Parlamento.

Aunque se trata de una acusación que condena la actitud del expremier, la recomendación es en gran medida simbólica ya que Johnson renunció como diputado el viernes pasado luego de que el comité le hiciera saber sus conclusiones.

Un manifestante sostiene un cartel que muestra al primer ministro británico Boris Johnson frente a la entrada de Downing Street en Londres, el 13 de abril de 2022. Foto: AP

“Hemos concluido que al engañar deliberadamente a la Cámara, el Sr. Johnson cometió un desacato grave”, dijo el reporte del comité. “El desacato fue tanto más grave porque fue cometido por el primer ministro, el miembro de mayor rango del gobierno. No hay precedentes en los que se haya descubierto que un primer ministro haya engañado deliberadamente a la Cámara”.

El comité señaló también que Johnson no debería recibir un pase de acceso al Parlamento.

Sin embargo, Johnson, de 58 años, respondió en un comunicado en el que demostraba su enojo. Describió al comité como una “parodia” que llevó a cabo una “caza de brujas” para expulsarlo del Parlamento. La mayoría de los siete miembros de la comisión pertenecen al Partido Conservador de Johnson.

“El comité dice ahora que engañé deliberadamente a la Cámara y que en el momento en el que hablé estaba ocultando conscientemente a la Cámara mi conocimiento sobre hechos ilícitos”, indicó Johnson. “Eso es basura. Es una mentira. Para llegar a esta conclusión desquiciada, el Comité está obligado a decir una serie de cosas que son manifiestamente absurdas, o contradichas por los hechos”, agregó.

El pleno de la Cámara de los Comunes debatirá el informe y decidirá si está de acuerdo con las conclusiones y con las sanciones recomendadas. El miércoles, en la víspera de la publicación del reporte, Johnson pidió también la renuncia del conservador de mayor rango en el comité, Bernard Jenkin, alegando que él había incumplido las restricciones pandémicas.

Boris Johnson hace un gesto mientras corre cerca de su casa en Brightwell-cum-Sotwell, Oxfordshire, Gran Bretaña, el 15 de junio de 2023. Foto: Reuters

Daisy Cooper, vicepresidenta de los liberaldemócratas de la oposición, dijo que se trataba de “una táctica de distracción típica de Boris Johnson que no cambia el hecho de que violó la ley y mintió sobre ello”.

La decisión de Johnson de dejar su escaño de diputado supone que no puede ser suspendido. El próximo titular de su escaño por Uxbridge y South Ruislip se decidirá en una elección especial en julio.

¿Sobrevivencia de Johnson?

Sus aliados afirman que la severidad del castigo propuesto por la comisión de privilegios podría, por el contrario, facilitarle el regreso a la primera línea política.

Según el diario The Times, los partidarios de Johnson dicen que “la duración del castigo está tan fuera de lugar con el equilibrio de las pruebas que da credibilidad a sus afirmaciones de que ha sido víctima de una caza de brujas de inspiración política”.

“Y al cuestionar la legitimidad de las conclusiones de la comisión, en lugar de aceptar su culpabilidad, Johnson está trazando una estrategia a largo plazo para un eventual regreso a la primera línea de la política”, añadió el periódico británico.

Algunos legisladores conservadores que no son particularmente leales a Johnson cuestionaron la severidad de los hallazgos del Comité. “No soy su mayor fan, pero me parece que es excesivo”, aseguró un parlamentario, citado por Reuters, que habló bajo condición de anonimato.

Algunos legisladores que respaldan al expremier prometieron lanzar una especie de contraofensiva política para rechazar el informe que tildan de “vengativo”.

Boris Johnson sale de su casa en Londres, el 22 de marzo de 2023. Foto: AP

Muchas de las personas cercanas al expremier afirman a The Times que éste no quiere ni espera volver a los Comunes antes de unas elecciones generales. De hecho, argumentan que se compró hace poco una casa de 5 millones de libras (US$ 6,3 millones), y “su principal prioridad es ganar el dinero para pagarla”.

Tampoco esperan que intente volver inmediatamente después de unas elecciones generales, incluso si los tories pierden y eligen a un líder que simpatice más con su causa. Más bien piensan que Johnson esperará su momento, esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos políticos mientras deja que el furor del “partygate” se desvanezca en la distancia, indicó The Times.

En este escenario, si un nuevo líder conservador no consigue ganar terreno político frente a un gobierno laborista de Keir Starmer, eso supondría la mayor oportunidad para Johnson de regresar a la primera línea.

Los expertos estiman que el enfrentamiento político hará poco para sanar las profundas divisiones en los conservadores y puede aumentar la presión sobre el primer ministro Rishi Sunak, cuyo intento para tratar de impulsar la economía británica se ve eclipsado por el drama en curso de Johnson.

“Mientras Rishi Sunak está distraído con la telenovela conservadora en curso, la gente clama por liderazgo en los temas que les importan”, aseguró Thangam Debbonaire, legisladora laborista.

El Times indicó que las encuestas muestran que Johnson todavía es muy popular entre las bases del partido y, “dado que es un ganador comprobado de votos, no es inverosímil ver cómo los parlamentarios conservadores y los miembros del partido podrían verlo como su mejor esperanza para volver al poder”.

Incluso los aliados cercanos admiten que esto es, en el mejor de los casos, una posibilidad muy remota. Pero no sería la primera vez que lo logra, sostienen.