El nuevo jefe de la PDI ajusta sus piezas y busca potenciar investigaciones de corrupción

Ocho días han pasado desde que el nuevo director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, asumió formalmente el cargo. El desafío no es fácil, pues la salida de su antecesor, Sergio Muñoz, se dio luego de que la Fiscalía anunciara su formalización por la filtración de antecedentes judiciales al abogado Luis Hermosilla.

Por lo mismo, Cerna tuvo que tomar algunas determinaciones inmediatas, las cuales no solo apuntan a mejorar en labores de probidad y transparencia, sino que también en el fortalecimiento de las investigaciones.

Así lo detalló a la comisión Investigadora de la Cámara por el denominado ‘caso audios’, donde anunció que ya se encuentran trabajando en una propuesta de gobierno corporativo que busca hacerse cargo de ciertos riesgos y que contemplaría, entre otros elementos, la posibilidad de que los altos mandos de la institución policial accedan al levantamiento del secreto bancario de sus cuentas.

En lo más estructural, complementó el director, también hizo presente que ya instruyó la creación de brigadas de lavado de activos en cada una de las regiones del país. Esto, para avanzar en la desarticulación más efectiva de bandas que delinquen en los diferentes territorios.

“Uno de mis anhelos es homologar la capacidad investigativa y especializada desde Arica a Punta Arenas, que tengamos la misma capacidad de respuesta en todo Chile, que no sienta cualquier ciudadano de la República que el Estado no tiene la misma capacidad en diferentes territorios. Entendemos y así lo entiende cada detective, que trabajamos con las emociones de las personas. El que llega a la PDI no llega porque está feliz, es porque algo le pasó. Trabajamos con gente que está afectada y tenemos que tener capacidad de darles respuesta”, sostuvo el director general.

Foto: @GabrielBoric

En ese sentido, detalló que el objetivo de estas brigadas es “atacar de frente a las bandas” para poder “quitarles el patrimonio. No importa la envergadura de la investigación. Si logramos atacar en la búsqueda del dinero, empobrecer al delincuente, vamos a tener un impacto mayor. Atacar su patrimonio, y no importa lo que nos demoremos, es la forma de poder golpear en lo medular al crimen”.

De la mano de esto, además, confirmó que determinó que la Brigada Anticorrupción pase a depender de la Subdirección de Crimen Organizado, ya que anteriormente estaba bajo la Jefatura Nacional de Delitos Económicos.

Como explicó, esto último se debe a que “la corrupción está dentro del crimen organizado, entonces había flujos de información más lentos. Antes dependía de otra subdirección, entonces que la información pasara y se transmitiera se hacía más lento y por eso la cambié”.

Sumarios y solicitud de antecedentes

En medio de la sesión, Cerna también tuvo palabras para referirse al caso de Sergio Muñoz, momento en que insistió en que se trata de un hecho puntual que no tiene cabida dentro de la institución que hoy encabeza.

Sostuvo, en ese sentido, que el traspaso de información a terceros por parte del otrora director general “es algo que nunca debió ocurrir. Se escapa de toda lógica y está fuera del correcto hacer, de toda norma y del sentido común”.

Al termino de la sesión, igualmente, reiteró que ya dispuso la apertura de un sumario por la supuesta pérdida de la hoja de vida de Héctor Espinosa y que, por ahora, no se emprenderán otras indagaciones relacionadas al caso de Muñoz, aunque sí se encuentra recabando antecedentes para determinar si esto se hace necesario.

“Hasta este momento, con la información que hay, no tengo antecedentes que permitan vincular en la filtración de la información a más funcionarios de la PDI. Teniendo esa información, no quepa la menor duda que voy a tomar las determinaciones con la rigurosidad y con la severidad que corresponde, pero en este momento no tengo más información”, sostuvo.

Y agregó: “He pedido información y hasta ahora no tengo ningún indicio de que haya algo anormal, dentro de los flujos normales de información, dentro de los procesos investigativos, y si a través del Ministerio Público también tomo conocimiento de algo, dispondré, pero hasta el momento no tengo información al respecto”.