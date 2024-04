Director de la PDI dice que no hay antecedentes para vincular a más funcionarios en filtraciones de Sergio Muñoz

La Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados del denominado caso Hermosilla, presidida por Daniel Manouchehri, recibió este lunes al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

Cerna asumió tras la renuncia de Sergio Muñoz, exjefe policial que quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por haber entregado información reservada al abogado Luis Hermosilla.

Finalizada la sesión, Cerna fue consultado por la prensa respecto a la realización de un sumario en la institución por la información que reveló su antecesor.

“Hasta este momento, con la información que hay, no tengo antecedentes que permitan vincular en la filtración de la información a más funcionarios de la PDI. Teniendo esa información, no quepa la menor duda que voy a tomar las determinaciones con la rigurosidad y con la severidad que corresponde, pero en este momento no tengo más información. Además, hay norma expresa que cuando un hecho ya está en conocimiento en sede penal, el sumario administrativo se debe suspender y estar a la espera de la resolución judicial. Por ende, en esta instancia, como esto se está investigando a través del Metro Público, creo que, mientras no hay nuevo insumo, no puedo instruir otro sumario”, explicó.

Cerna señaló que “el manejo de la información al interior de la institución tiene flujos, tiene canales”.

“Y el director general, en este caso que le habla, tiene que estar informado de lo que ocurre al interior, los procesos que se llevan para instruir, orientar o formar equipo investigativo o disponer la conformación de equipos especializados. Si eso está, eso es un flujo de información normal dentro de los procesos que lleva la PDI. Lo que es anormal y es irregular, y todos saben por qué, es salir de esta línea de información, externalizarla a entes no vinculantes. Y el director general reconoció que así fue, y es eso lo que hoy día lo tiene con la medida cautelar”, comentó.

El director de la PDI precisó que todo el alto mando de la institución se reunía en forma periódica con Muñoz, “pero no hay elementos que digan que esa comunicación se escapó de lo que es lo normal, lo protocolar, lo que es la operatividad normal”.

“He pedido información y hasta ahora no tengo ningún indicio de que haya algo anormal, dentro de los flujos normales de información, dentro de los procesos investigativos y si a través del Ministerio Público también tomo conocimiento de algo, dispondré, pero hasta el momento no tengo información al respecto”, recalcó.