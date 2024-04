Captura de prófugo en Colombia: director de la PDI descarta que imputado por crimen de carabinero escapara por paso habilitado

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, abordó la tarde de este martes la captura en Colombia del ciudadano venezolano Dayonis Orozco, imputado que estaba prófugo por el crimen del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez.

La detención del acusado se logró gracias a una investigación conjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte con el OS9 de Carabineros.

Según informó la Fiscalía, el persecutor Pablo Sabaj formalizó a Orozco en ausencia y solicitó su detención previa. Además, ya se inició el trámite de extradición.

Desde el Congreso Nacional, donde se encontraba para participar de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados por control migratorio, la máxima autoridad de la policía civil descartó que el ciudadano venezolano haya salido del país por un paso habilitado.

“Obviamente no está registrado en un paso regulado. Entonces debiese entender o deducir que la salida de Chile fue por un paso no regulado. Por eso no está controlado eso”, dijo ante las preguntas de la prensa.

Según indicó Cerna, Orozco fue detenido por la policía de Colombia en un terminal de buses del municipio de Popayán, desde donde pretendía trasladarse a Cali. Según los antecedentes preliminares, su objetivo posterior era regresar a su país de origen.

“Tenía una difusión roja en Interpol, interpuesta por la PDI como representante de Chile en ese organismo internacional de policía criminal. Esta difusión generó que los agregados policiales articularan en los respectivos países, en Ecuador, en su momento Venezuela, y también Colombia”, recalcó.

Y luego agregó: “Los agregados policiales de la PDI y de Carabineros gestionaron con las autoridades locales, permitiendo que el día de hoy, personal de la Policía Nacional de Colombia, detuviese a la persona que todos ya hemos mencionado y que está sindicada como autor del atroz homicidio del hoy mayor Emmanuel Sánchez”.