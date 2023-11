Hassler contra las cuerdas: el lío con los funcionarios que mantiene a Santiago inmerso entre los conflictos y la basura

No sólo basura se está acumulando por estos días en Santiago. El paro de recolectores de desechos tiene en serio conflicto a la alcaldesa Irací Hassler (PC) con los funcionarios y, con ello, a la edil se le suman problemas en una semana que la tuvo anunciando la deposición de un paro que terminó no ocurriendo.

La movilización, de hecho, sigue pie desde inicios de semana y como ya se ha visto otras veces durante el año, ya ha provocado que en las juntas de vecinos ronden mensajes solicitando “no sacar basura hasta nuevo aviso” y repletando las esquinas santiaguinas de desperdicios.

La basura acumulada es evidente ante los ojos de cualquiera, lo que también deja en evidencia que el conflicto está lejos de solucionarse. O que al menos las promesas de acercar posiciones han quedado en serio entredicho. Los fuertes olores que emanan de la basura no retirada no hacen más que hacer patente un tira y afloja permanente entre alcaldesa y trabajadores.

Y es que este no es el primero paro del sector durante la administración Hassler. Por eso la movilización actual no hace más que poner otra vez en la mira la relación de la entidad comunal con los funcionarios y que como consecuencia del paro hoy se haya originado un incendio en las intersecciones de Pedro Lagos con San Isidro -controlado rápidamente por bomberos del sector- en el centro de la capital. El control de daños allí no alcanzó a ser tan negativo como sí lo es el paro que inició a principios de esta semana y que, hasta ahora, no tiene fecha de término. Y que ha ido sumando capítulos a lo largo de estos días.

A las 12:19 del martes pasado el equipo de comunicaciones de la edil difundía un video donde Hassler acusaba que el paro de los funcionarios “coincidía” con la incautación de droga en el municipio: “Hace 15 días hubo un allanamiento por parte de la Policía de Investigaciones en dependencias operativas del Municipio de Santiago, producto de una denuncia que realizó el municipio que se encuentra en curso, identificando drogas y millones de pesos en efectivo”, dijo esa vez.

Rato después y tras haber sostenido una reunión con los dirigentes de las dos asociaciones de funcionarios y el sindicato a honorarios, la alcaldesa aseguraba haber logrado apaciguar las aguas dentro de su comuna, con la confianza que el paro acabaría. “Trabajadores movilizados deponen paralización y se retoma el retiro normal de basura en la comuna. Todos los servicios municipales funcionarán de manera normal a partir de mañana”, señalaba Santiago oficialmente. Pero la declaración divulgada horas antes de la reunión torcieron los planes, puesto que el resto de los trabajadores que no eran parte de la dirigencia lo tomaron sumamente a mal y comenzaba así una nueva bola de nieve.

Al día siguiente, al inicio del concejo municipal, la edil entregaba -según su apreciación- “buenas noticias” respecto al presunto cierre de la movilización: “Quisiera contarles una importante y valiosa noticia, tuvimos reunión con las tres asociaciones de funcionarios”, decía mientras se escuchaban protestas y ruido constante de fondo. Haciendo caso omiso, aunque con una incomodidad a ratos evidente, Hassler seguía: “Abordamos las demandas realizadas por la comunidad funcionaria, elementos que son importantes para los trabajadores y trabajadoras, que nos parece clave avanzar en soluciones”.

Pero la concejala Rosario Carvajal retrucaba inmediatamente: “No sé si efectivamente terminó la movilización (...) no veo sentido a su salida comunicacional y de parte de algunas integrantes de este consejo; insinuar que este movimiento de trabajadores tenía algún vínculo con una investigación de la Policía de Investigaciones fue irresponsable, esas son prácticas antisindicales”, señaló.

El concejal Mena asentía: “Primero que nada, no se ha bajado esta movilización, no se llegó acuerdo y hasta el momento continúa, todo a la espera a que haga disculpas públicas ante las graves acusaciones. No hay claridad que se bajaron las justas demandas y solo se ha intentado manchar la honra de los trabajadores”.

En respuesta la edil respondió que habían tenido “una importante reunión con las dos asociaciones y el sindicato, sin embargo, la asociación de funcionarios señaló que tenía que conversar con las bases dado que habíamos encontrado puntos en común, pero no tenían la potestad de cómo sería acogido, de hecho el día de ayer se había generado un acuerdo, pero que no fue ratificado por unos trabajadores”. Fue el primer reconocimiento de que el paro no se había depuesto como su equipo comunicacional había informado primeramente.

El mismo día, a las 21:30, la Asociación de Funcionarios y Trabajadores de la Municipales de Santiago también salió a corregir la afirmación de la alcaldesa, señalando que una de las principales exigencias no había sido recibida: “Insistimos en las disculpas públicas sobre su declaración en donde cruza una situación de investigación de la PDI, con las demandas propias de los trabajadores municipales”.

Asimismo, en la mañana del jueves los funcionarios publicaban el petitorio “fundado en la inacción de la administración de la señorita Irací Hassler”. En el documento de una plana especificaron que hay “deficiencias estructurales” que no han sido resueltas, “hacinamiento que afecto a los servidores públicos”, además de “originar jefaturas fácticas”. Finalmente, aseguraban que “esta movilización es una reacción a la indiferencia de la alcaldesa frente a lo que señalamos el 26 de octubre pasado”.

Así fue que llegó la tarde del jueves, cuando mediante un video Hassler se vio obligada a ofrecer disculpas. “Quiero recalcar que jamás he hecho ni haré ninguna generalización que afecte negativamente a los funcionarios municipales. Y si alguien lo sintió de esa forma, las disculpas del caso. Con toda mi admiración por quienes han optado por dedicar su vida a la función pública, quiero hacer un llamado a los trabajadores que han estado movilizados a retomar sus funciones lo antes posible, a canalizar las soluciones a través de las mesas de trabajo, poniendo en el centro el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.

Además, prometía que cuando se deponga el paro se instalarán mesas de trabajo con sentido de urgencia, instancia donde se abordarán las problemáticas que las organizaciones han expresado. En esa línea, el director de la Asociación de Funcionarios Municipales de Santiago, Eduardo Pastene, señaló que las disculpas públicas de la alcaldesa eran importantes para así poder iniciar una negociación.

Como sea, lo cierto es que la relación de la edil con un sector de los funcionarios ha sido tirante y criticada por algunos de los concejales de la comuna, quienes puertas adentro señalan que cada vez que inician las movilizaciones de los funcionarios -tres durante este año- no ha tenido tacto para contener las crisis.