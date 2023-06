“Invitación única e intransferible”: las gestiones de La Moneda para oficializar a los integrantes de la “Comisión por la Paz” en la Macrozona Sur

“Invito a todos los actores de la región a que conformemos una Comisión por la Paz y el Entendimiento, pero ojo, esta no es una comisión para hacer un diagnóstico, ya se han hecho suficientes. Como señalé los diagnósticos, ya están hechos, es una comisión para que tomemos las recomendaciones que los organismos nacionales e internacionales han hecho para buscar una solución al conflicto de la región y de una vez por todas las hagamos realidad”, dijo el Presidente Gabriel Boric, el 11 de noviembre del 2022, en su primera vistia a La Araucanía, donde asumió como personal un compromiso que al gobierno le ha costado concretar.

Desde entonces que no se habían tenido novedades de la operatividad de este anuncio, lo cual ya comenzaba a hacer ruido entre los gremios de la Macrozona Sur, dado que a pesar de contar con estado de excepción en La Araucanía y el Biobío, los hechos más violentos han recrudecido. Eso, sumado al impacto económico que esto ha ocasionado en las faenas forestales y agrícolas: según datos de la Asociación de Contratistas Forestales, han enfrenado la destrucción de 1.642 equipos.

Siete meses después del anuncio del Presidente, esta comisión está ad portas de concretarse: este miércoles 21 de junio, a las 12.00 del día, en el Palacio de La Moneda. La cita fue convocada por el propio Mandatario, quien ya en su tercera visita a La Araucanía, concretada la semana pasada, sostuvo que “tenemos que volver a encontrarnos. Por eso, la próxima semana -ustedes ya saben- vamos a estar dando un anuncio importante en lo que se refiere a la Comisión por la Paz y el Entendimiento, para conversar de manera clara, con el tiempo que se requiera, el tema de las tierras”.

¿Quiénes integrarán la instancia? Acá surgen distintos nombres, donde el más fuerte sería el de Alfredo Moreno, exministro de Sebastián Piñera en sus dos administraciones. Moreno, cuando fue ministro de Desarrollo Social cumplió un rol clave, en 2018, pues fue el encargado de acercar posiciones entre el gobierno y las comunidades más radicalizadas del conflicto, algo que logró, hasta el homicidio de Camilo Catrillanca, en noviembre de ese año. El caso botó todos los avances que se habían logrado hasta ese momento.

Es por eso que el nombre de Moreno es clave para el Ejecutivo, pues entiende la dinámica de la zona, pero además sintoniza con los gremios. Sin embargo, su presencia no ha podido ser confirmada, ni por él, ni por el gobierno, aunque en el resto de la comisión, lo dan casi por sentado, pues una de sus últimas apariciones públicas fue en un periplo a Nueva Zelanda, junto al gobernador del Biobío, para conocer el manejo del conflicto en dicho país.

Los integrantes y el portazo de Naveillán

El resto de la comisión estaría integrada -hasta ahora- por el representante de los gremios de agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán; el senador Francisco Huenchumilla (DC); la senadora Carmen Gloria Aravena (Republicanos); Aldolfo Millabour y Angélica Tepper, ex convencionales.

Tepper (Evópoli) señaló que “en un momento dado, se me preguntó si yo estaría disponible para integrar esta mesa. Francisco Arellano (me preguntó), y le dije que sí, que no tenía ningún problema. De hecho, tuvimos una reunión con varios otros actores de acá de la región (de La Araucanía). Hubo varios que se pusieron a disposición para trabajar (...). Hasta el momento, no he sido notificada, pero sí me invitaron a la ceremonia”.

Las notificaciones, según explicaron otros citados, están a cargo de Presidencia, incluso, algunos señalan que será el propio Presidente Boric quien los contacte y, por lo mismo, no quisieron confirmar su asistencia, hasta que ese llamado no llegue.

El interés del Mandatario en que se concrete esta instancia se puede graficar es que es Presidencia quien organiza todo lo referentes a la actividad. Por ejemplo, el 15 de junio comenzaron a escribirles a los “escogidos”, a través de correos electrónicos del Gabinete Presidencial.

“Su excelencia, el Presidente de la República, tiene el agrado de invitarle al lanzamiento de la comisión presidencial para la paz y el entendimiento. Esta actividad se realizará el miércoles 21 de junio en el Palacio de La Moneda, a las 12.00 horas, el ingreso será por calle Moneda. Se ruega puntualidad y confirmar asistencia, través de este medio o teléfono. Esta invitación es única e intransferible, valiendo sólo para su titular. Esperamos contar con su presencia”, se lee en el correo enviado a los distintos convocados.

El conflicto en la zona derivó en que las Fuerzas Armadas se desplieguen en distintos puntos de La Araucanía y Arauco.

Algunos confirmaron y otros, de inmediato dijeron que no. Es el caso de la diputada Gloria Naveillan (independiente). “Yo creo que esta comisión es absolutamente innecesaria y es solamente un gasto. Claramente no van a recibir numeración las personas que conformen la comisión, pero sí va a haber un séquito de personas que son remuneradas: asesores, pagar viáticos, almuerzos, cafés, qué sé yo cuánto más, en algo que es absolutamente innecesario”, dijo.

En esa misma línea agregó que “los antecedentes respecto de los títulos de merced, de comisario, existen hoy día en el archivo de la Conadi (...). Está todo en la Conadi. Por lo tanto, todo lo que es antecedente, existe. Es cuestión de gestión, de recopilarlo y emitir un informe. Dado que estamos con un problema de caja, según lo que explicita el ministro de Hacienda, porque está tan urgido con su pacto fiscal, reforma tributaria, como se llame, bueno, no sigamos desperdiciando plata”.

Extensión y una contingencia al rojo

El mandato de la comisión, si bien en el gobierno dicen que será “abierto”, donde todos puedan colaborar, será bastante específico: cuantificar la demanda de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos concretos, con plazos establecidos, para iniciar un proceso de entrega de esos terrenos.

Sin embargo, desde algunos de los integrantes señalan que hay otros temas que considerar, como por ejemplo, impulsar medidas a largo plazo que asegure la producción en la zona. “Si se llega a negociar sólo con forestales y dejas paños entre agricultores sería un desastre para Chile y generaría una crisis alimentaria”, señala una de las fuentes consultadas.

Pero hay otro tema que, de entrada, genera duda: la extensión de la mesa. En el gobierno quieren que sea algo a largo plazo, incluso, superior a dos años. Fue el propio Presidente Boric, quien señaló, en noviembre del 2022, que hay que “saldar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche en un plazo que acordemos con las partes, pero que más que seguro excederá este gobierno”.

Entre los invitados, sin embargo, creen que dos años es demasiado tiempo. Dicen que las soluciones y “una hoja de ruta” debe ser definida con celeridad para ir en ayuda en una zona compleja.

Quien también participará de la ceremonia -pero no de la comisión- es el diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet (Amarillos), quien sostuvo que “este es un tema demasiado importante. Por tanto, tiene que ser una comisión que funcione 24/7, que funcione siempre. El tema de tierras es demasiado importante. Después nosotros vamos a tener que refrendar seguramente en el Congreso, pero uno no puede ser juez y parte, así de simple. Yo creo que si el gobierno nombra parlamentarios, se va a equivocar. Espero que no lo hagan, yo se lo he planteado a Víctor Ramos”.

Aunque los temas de la comisión serán en términos de abordar el conflicto desde lo productivo y entrega de tierras, sin duda que los hechos de violencia irán marcando el devenir de la instancia. Así lo creen algunos de los integrantes convocados, pues -dicen- es innegable que dependiendo de la gravedad de algún ataque determinado, esto afectará de alguna manera el ánimo en la comisión.