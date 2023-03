La arremetida cuesta arriba de RN para modificar el acuerdo de la mesa del Senado y conseguir la presidencia en el 2025

Una conversación en la sala del Senado sostuvo ayer el próximo presidente de la Cámara Alta Juan Antonio Coloma (UDI) con el timonel gremialista, Javier Macaya; su par de RN, Francisco Chahuán, y la senadora Paulina Núñez. El objetivo del diálogo fue abordar el acuerdo administrativo del Senado en el cual RN, pese a ser el partido con más senadores, fue uno de los más perjudicados.

“¿Qué se puede hacer?”, preguntaron los RN a sus pares de la UDI, según conocedores de esa conversación. Esto, luego de que el año pasado se acordara un pacto de gobernabilidad que dejó fuera a la tienda de Antonio Varas. En esa oportunidad, un total de 35 senadores votaron a favor del socialista Álvaro Elizalde para liderar la testera, lo que incluyó a la DC, PS, PPD, UDI, Evópoli, PC y RD en ese acuerdo.

El pacto fijó que le tocaba el primer año al PS, el segundo a la UDI, el tercero al PPD y el cuarto a Evópoli, dejando fuera de la ecuación a RN. Es por esto que si bien la tienda liderada por Chahuán vio una oportunidad hace algunos días, en medio de las dudas de algunos senadores de Apruebo Dignidad sobre si apoyar a Coloma (debido a que respaldó la dictadura militar, lo que podría ser complejo en un contexto en que este año se cumplen 50 años desde el Golpe de Estado), esa opción se vio frustrada. Las fuerzas de izquierda se alinearon y reafirmaron su respaldo al senador UDI como el próximo presidente. A eso se sumó que Manuel José Ossandón, uno de los principales impulsores en que RN debe liderar la Cámara Alta, depuso sus aspiraciones para presidirla.

Por ello es que en los últimos días la apuesta de RN ha sido otra: tratar de arrebatarle el cuarto año a Evópoli, partido que posicionó al senador Luciano Cruz-Coke como próximo líder de la testera. Senadores de RN dicen en privado que quieren que se cambie el pacto, lo que también se traduce en alterar la reconfiguración de las comisiones y además pedir que se respete que los senadores de Demócratas -Matías Walker y Ximena Rincón- estén en posiciones claves.

Mientras el primero se perfila como el próximo presidente de la Comisión de Trabajo, sobre Rincón apuestan a que esté en Hacienda y algunos en RN quieren que también lidere esa instancia, para así tener a “rostros moderados” cuando se discutan la reforma tributaria y previsional del gobierno. Sin embargo, durante los últimos días desde la DC -colectividad que se distanció con ellos- algunos han promovido que Trabajo quede para el independiente Karim Bianchi y arrebatarle Hacienda a Rincón.

En RN comentan que este miércoles será clave para las conversaciones -donde los interlocutores serán Chahuán y Núñez-, y que esperan hablar con los jefes de bancada de todos los sectores políticos.

No obstante, en la práctica RN no tiene gran poder negociador, ya que siguen siendo minoría a la hora de la votación de la testera que será este 14 de marzo. Solo cuentan con 11 votos -antes eran 12, pero Carmen Gloria Aravena se fue al Partido Republicano- y no pueden influir en los resultados, ya que se requieren 26 sufragios o el de la mayoría de los senadores presentes en sala, y todas las fuerzas están alineadas detrás de Coloma a excepción de los republicanos que son dos, y los independientes Bianchi y Fabiola Campillai.

Por lo mismo, RN está planeando presionar de otras maneras. Por ejemplo, quieren influir principalmente en la UDI y condicionar cómo quedará la relación entre ambos partidos, que son las principales fuerzas de Chile Vamos. Hace un año, de hecho, RN afirmó que congelaba las relaciones dentro del bloque ante la alianza administrativa entre la UDI y el PS.

Otra medida con la que buscan influir es cómo votarán respecto de ciertas reformas, ya que si no quedan dentro del acuerdo, se entenderá que no votarán alineados como coalición. De hecho, durante esta semana en RN están preparando una carta en la que anunciarán que votarán en bloque en contra de la reforma tributaria. Hasta ahora dicha misiva se está gestionando a la espera de lo que ocurra en la votación.

Además, las intenciones de RN de quitarle el último año a Evópoli se ven complicadas pues este partido presionará para que se mantenga el acuerdo, y de lograrse la arremetida de la tienda de Chahuán, la colectividad fundada por Felipe Kast quedará tensionado con el resto de Chile Vamos.

A eso se suma que algunos dirigentes han querido mezclar la arremetida de RN por la presidencia del Senado con las elecciones internas que tendrá ese partido este año. De hecho, trascendió que si RN logra liderar la testera el último año, Núñez podría ofrecerle ese puesto a Chahuán, a cambio de ser ella quien lidere la presidencia del partido.