Las turbulentas primeras horas de Franco Parisi en Chile

hace 52 minutos

El excandidato presidencial arribó al país tras casi mil días de ausencia. Según cuentan en el Partido de la Gente, no planea quedarse por más de cuatro días. Aprovechará ese tiempo para mantener relaciones con su partido y afinar los detalles de su participación en el proceso constituyente, para el que aún no definen si se unirán o no a el Partido Republicano.