“Nuestra intención es poder sacarlo adelante”: ¿Qué pasó con el proyecto de viviendas sociales de Cerro Colorado?

“Estamos preocupados porque en Las Condes hay un terreno en Cerro Colorado que es propiedad del Ministerio de la Vivienda (...) y eso se debería haber transformado en viviendas sociales hace bastante rato”. Las palabras son del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y se refieren al proyecto que en 2020 dio a conocer el entonces alcalde Joaquín Lavín.

El terreno al que aludió Montes es de cuatro hectáreas -traspasado al municipio por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu)- y se encuentra entre las calles Américo Vespucio, Cerro Colorado y Alonso de Córdova, donde también se ubica el complejo deportivo que mantenía la Federación de Tenis de Chile (Fetech), cuyo contrato de arriendo del espacio terminó en 2016.

Así, el proyecto que se comprometió a desarrollar el municipio comprendía cuatro edificios, de 85 departamentos cada uno. Es decir, un total de 340 viviendas. El acceso a estas departamentos sería a través del subsidio de arriendo, según especificaron las autoridades de la época. No obstante, con el pasar de los años no se ha podido realizar dicho proyecto, aunque sí se ha desarrollado la primera etapa que contemplaba un parque con área verdes.

La semana pasada cuando dio a conocer las familias favorecidas con el subsidio para habitar el proyecto de Rotonda Atenas, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, se refirió a nuevos proyectos de desarrollo para viviendas sociales en la comuna: “Tenemos en etapa muy inicial dos proyectos, que son los de Paul Harris y Santa Zita. Y con un tercer proyecto, cuyo terreno es del Serviu, tenemos una complejidad adicional: el uso de suelo tiene que ser modificado porque actualmente ese terreno sólo se puede usar para áreas verdes o deportivas, no se pueden construir viviendas”, dice.

Y continúa: “Una primera etapa del proyecto, que era un parque, ya está habilitado. Pero para iniciar los pasos para que hayan viviendas sociales, el Serviu debe cambiar el uso de suelo”.

Peñaloza explica que el área del parque urbano es de carácter contemplativo, con árboles y arbustos de bajo consumo hídrico, además de un nuevo paseo peatonal “que ha mejorado considerablemente el entorno del barrio y la conectividad del sector”. Además, detalla desde la municipalidad se señala que “se mantuvo los árboles adultos existentes en el lugar y se complementó con especies nuevas de arbustos, árboles y rastreras de bajo consumo hídrico, un área de juegos infantiles y una gran zona canina de más de 1.600 m2″.

¿Y las viviendas sociales? ¿Cuándo? Desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda Urbanismo, Rocío Andrade sostiene que efectivamente el terreno necesita un cambio de normativa para modificar el uso de suelo y que por lo mismo la Federación de Tenis de Chile se encuentra en “retiro paulatino” del lugar, lo que tiene que concretarse “cuando concluyamos la modificación de normativa que nos va a permitir iniciar el proyecto de viviendas”.

La seremi Andrade agrega que “nuestra prioridad como ministerio es responder al plan de emergencia habitacional y los suelos de Serviu contemplan ese propósito”. Y se explaya: “Respecto a la modificación de las normas urbanísticas que rigen sobre este terreno, que tienen que ver con la posibilidad de enmendar el artículo 72 de construcción, estamos en la estructura de evaluación ambiental estratégica, que necesitaba modificación. El ministerio de Medio Ambiente quedó en revisar los informes que vamos a generar nosotros una vez que hayamos concordado las normas con municipalidad ahora en febrero”.

La autoridad añade que en las próximas reuniones que se sostendrán con el municipio se debería “definir la cantidad de pisos de la edificación, número de viviendas que va a tener cada edificio, entre otras áreas, para poder definir las normas urbanísticas correspondientes”, lo que podría conllevar, eventualmente, un cambio al proyecto inicial.

“Esperamos poder concluir durante este año la evaluación ambiental estratégica, después de eso viene otro proceso que es de consulta pública, no asociado a la evaluación ambiental, sino que a la revisión de normativa por parte de distintos organismos. Luego (procede) la revisión del tema que ha hecho el ministerio y posteriormente la Contraloría General de la República. Es muy difícil dar un plazo específico” para el inicio de las obras.

“Estos procesos históricamente duran muchos años en el ministerio, digamos tiempos muy significativos, más de cuatro años o algunos muchísimo más que eso y lo estamos tratando de reducir mucho”, agrega, además de sostener que el Ministerio de Medio Ambiente “está muy comprometido con el plan de emergencia habitacional” por lo que “estamos tratando de reducir muy significativamente los tiempos”.

La aprobación del Concejo

La urgencia habitacional en el país no es novedad. El ministro Montes comentó a principios de este año que “Chile tiene las ciudades más segregadas de la OCDE y hay que recuperar capacidad de vivir entre gente diversa, de diversos ingresos y diversas experiencias”.

Según cifras de la municipalidad, existen más de 2.500 familias en situación de déficit habitacional. Y Montes se refirió a la importancia que “en el barrio alto viva la gente que tiene que hacer largos viajes de todo Santiago para llegar a cumplir distintas funciones (...) quisiéramos recuperar lo que Chile tuvo, una mayor integración social. En la época de la dictadura sacaron a muchas familias de bajos ingresos y por eso queremos que este lugar (de integración social en las viviendas) se haga cuánto antes”.

No obstante, la aprobación de los proyectos -Paul Harris, Santa Zita y, especialmente, Cerro Colorado- tiene que pasar por el Concejo Municipal. “Nuestra intención es poder sacarlos adelante, pero eso tiene que pasar por aprobación del concejo municipal”, dice la alcaldesa Peñaloza.

Desde el Concejo Municipal se han manifestado distintas opiniones alrededor de las obras de residencias de integración. La concejala Catalina Ugarte (Rep.) sostiene que “en el presupuesto de 2023 no venía ninguno contemplado, entonces me sorprende que estemos hablando de estos temas tan abiertamente cuando en diciembre y noviembre no los mencionaron como proyectos de inversión. La política habitacional no ha sido una de las prioridades vista en el concejo”.

Sobre Cerro Colorado, Catalina San Martín (Evópoli) explica “a nosotros nos toca estudiar cuáles fueron los criterios de por qué se decide hacer una política pública en específico y la conveniencia de continuar con esta política pública. Si tú me preguntas, yo estoy de acuerdo. Lamentablemente, como cambian las administraciones, es un gran problema que en los proyectos no quedan bien establecidos”.

El concejal Patricio Bopp (UDI) fue partidario de la realización de las viviendas sociales de Rotonda Atenas y sobre Cerro Colorado sostiene que “es un barrio que de cierta manera han ido surgiendo, pese a muchas externalidades negativas como proyectos grandes, por ejemplo, la autopista, la construcción de malls”.

Añade que “hay una Semana de la Vivienda que me parece una muy buena instancia y es importante que no sólo se invite a los vecinos que están postulando a los subsidios o beneficios habitacionales, sino también a los vecinos de los barrios donde se van emplazar para que generemos verdaderamente un tema de integración y podamos de cierta manera ayudar a construir esos barrios a un conjunto, con todos los problemas que ya tienen asociados a estos barrios”.

La Semana de la Vivienda a la que alude el concejal parte este jueves y se desarrollará hasta el 29 de enero en la Casona Santa Rosa de Apoquindo. Desde la municipalidad sostienen que será una instancia donde los asistentes de la comunidad “podrán obtener información de distintos proyectos e iniciativas en esta materia, además de asesoramiento en la modernización y mejoramiento de sus hogares”.