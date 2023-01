“Los ganadores van a buscarse en el Senado y los perdedores en La Moneda”: el análisis de Luis Cordero a la elección de fiscal nacional antes de aterrizar en Justicia

“Uf”. Con esta expresión el entonces columnista de T13 Radio, Luis Cordero reaccionó al anuncio que justo en ese momento se estaba dando respecto de la elección de Ángel Valencia como candidato a fiscal nacional por parte del Ejecutivo. El ahora ministro de Justicia se refirió a la nominación de Valencia, quien ese mismo 4 de enero fue propuesto por el gobierno.

Más adelante en ese mismo programa, y ante la pregunta de Iván Valenzuela -conductor del espacio radial-, Cordero abordó lo que esta nominación significaba respecto de la controversia existente entre el Ejecutivo y el Congreso debido a la elección del candidato a fiscal nacional. Sobre el candidato, el ahora ministro de Justicia aseguró tener “una buena opinión de Valencia. Creo que tiene una trayectoria impecable como fiscal en la Reforma Procesal Penal. Estuvo en la unidad coordinadora, conoce muy bien la trayectoria”.

Junto con eso sostuvo que “hay una generación de la cual participa Valencia, que es una generación que poco tiempo después que salió de sus facultades de Derecho ingresaron al Ministerio Público. Esa es una generación donde está él, Carlos Gajardo, por ejemplo, que está entre los 50 años y algo o más, y que sus trayectorias profesionales están vinculadas a la Reforma Procesal Penal desde muy temprano”.

El abogado, quien es reconocido por analizar la jurisprudencia que fija la Corte Suprema en sus fallos, también desmenuzó lo que significa el Ministerio Público y por qué tiene tanta relevancia resolver el nombramiento del nuevo fiscal en este tercer intento.

“Tener a alguien que conoce y viene de afuera puede ser positivo, pero lo que insisto, cada uno de los candidatos es mucho más que la contingencia específica”, aseguró antes de reafirmar que uno de los criterios para analizar la nominación de Valencia debe ser su trayectoria en el inicio de la Fiscalía.

“La guerra sucia”

Pero no fue lo único que analizó el abogado y académico de la Universidad de Chile, quien fue nombrado el sábado 7 de enero como nuevo ministro de Justicia, luego de que Marcela Ríos dejara su cargo en medio de la crisis generada a partir de los indultos otorgados por el Presidente Boric.

Sobre el fondo del nombramiento de Valencia como candidato del Ejecutivo, señaló que “este era un nombre que el gobierno había descartado en algún momento de un modo bien categórico y las lecturas van a ser múltiples, una de ellas es que finalmente el Senado se impuso y yo creo esa es la lectura más probable de estos días. Yo trataría como han sido las otras dos propuestas, esperemos que la guerra sucia se detenga un poco”, agregando que no se puede seguir “estirando más la situación del Ministerio Público”.

Junto con eso, el ministro de Justicia sostuvo que el Ejecutivo podría haber nombrado a otro candidato, sin embargo, aquello hubiese postergado la compleja situación para el gobierno, pero que en caso de ser rechazado habría puesto en un complejo escenario para las ministras que han participado en el proceso, especialmente para la ahora exministra Ríos.

“Los ganadores van a buscarse en los pasillos del Senado y los perdedores en los pasillos de La Moneda, pero eso es una discusión que hay que separarla, porque de lo contrario la situación del Ministerio Público se hace insostenible”, señaló.

Sin embargo, Cordero sostuvo a lo largo de la conversación que lo importante a su juicio es que “con el Ministerio Público hemos pasado mucho rato, ha pagado un costo muy altísimo en términos institucionales y hay que volver a encausar esa institución rápidamente”. En esa línea, agregó que de no estar cuadrados los senadores oficialistas con el candidato del Ejecutivo “será un gran problema para el gobierno”.

Cuestionamientos al proceso

Pero durante el programa de comienzos de enero no fue la única ocasión que Cordero se refirió al proceso de nombramiento de fiscal nacional. El 15 de diciembre, el abogado calificó que durante este nombramiento “se están pasando ciertos límites que me parecen que están más bien en la anécdota del intercambio personal, más que de los roles institucionales”.

En aquella ocasión había sido recién nombrada como candidata del Ejecutivo, Marta Herrera. Cordero aseguró que la estrategia del gobierno “es una estrategia que está trasladando al Senado y, particularmente, a determinado grupo de senadores, a sincerar las razones por las cuales rechaza a un candidato”.

“Yo quiero ser bien franco, el argumento de que Marta Herrera es la continuadora de Jorge Abbott -que me parece que uno podría discutir sobre ese punto-, me parece legítimo. A mí me parece un argumento más del Frente Amplio que de la UDI”.

Finalmente, el abogado aseguró que “estamos en un problema que es un poco más dramático, y eso a mí me parece a esta altura que le corresponde al Senado también rendir cuenta de por qué está bloqueando algunos nombres y por eso me parece delicado la posición de la UDI. Me parece delicado que un segundo nombre vinculado a las investigaciones del Ministerio Público respecto al financiamiento irregular de la política, se cae nuevamente, a mí me parece que eso está diciendo mucho más respecto del nombramiento del fiscal nacional y eso me parece una tragedia”.