Marcelo Drago: “Los cuestionamientos en mi contra están todos descartados, pero el daño al CPLT es permanente”

“Quise dar esta entrevista a pesar de que todos me han dicho que no debiera salir a hablar sobre estas materias porque no hay ninguna situación en mi contra, pero creo que el rol del Consejo para la Transparencia (CPLT) es tan importante que no puede quedar ninguna duda”.

El abogado Marcelo Drago renunció hace 5 meses al Consejo Para la Transparencia en medio de una serie de cuestionamientos a su gestión que terminaron en una investigación de Contraloría que, pese a constatar la existencia de irregularidades a subsanar en el organismo, descartó el inicio de un proceso disciplinario en contra del abogado DC.

A quien fuera presidente del CPLT entre 2017 y 2019 se le cuestionó por usar el auto fiscal de la entidad y por un retraso grave en la publicación de actas del Consejo a cargo de su jefe de gabinete, José Ruiz Yáñez. El abogado DC, además, ha sido objeto de críticas internas y públicas por su determinación de renunciar al Consejo previo al inicio de un sumario interno y para sumarse a Magliola Abogados, estudio que representa a la empresa Google y que es parte interesada en la discusión del proyecto de ley de datos Personales en cuya implementación el CPLT tendrá un activo rol.

En esta entrevista, Drago se defiende de los cuestionamientos y asegura que se ha intentado enlodar su gestión, la que él mismo califica como un “big bang". “En el periodo que ejercí como presidente del Consejo hubo un giro histórico, un antes y después", insiste.

En agosto la Contraloría dio a conocer un informe en que analiza la situación del CPLT y en particular las denuncias que lo vincularon a ud. con uso irregular de recursos. ¿Cómo leyó las conclusiones de ese informe?

Yo quisiera decir que los cuestionamientos en mi contra están todos descartados en todos los niveles de la forma más absoluta, pero el daño que le han hecho al CPLT es permanente (...) Es importante que no quede ninguna duda y el CPLT pueda tener el prestigio y la autoridad moral que siempre ha tenido para ejercer su labor. Esas fueron denuncias anónimas que, por lo tanto, uno no tiene idea de por qué se impulsaron. El propio informe de Contraloría en su momento lo descarta completamente tema por tema... Es un intento de manipular información.

¿Y por qué cree que ud. sería objeto de algo así?

No tengo prueba de quién orquestó todo esto. Pero creo que esto ha servido para esconder una masiva inacción de la dirección del Consejo recientemente terminada. Durante el estallido y durante la pandemia.

En el contexto de una las sesiones del Consejo, ud reconoció que pudo haber cometido algunos errores de gestión, ¿a qué errores se refería específicamente?

Nada de lo que se ha planteado en esa sesión tiene que ver con esto que ha salido. Son mezclas deliberadas para tratar de generar una duda, un rumor de irregularidades que nunca existieron. Lo del uso del auto nunca existió. Hasta después de que me fui del Consejo se emitió un informe de auditoría ordinario de la Contraloría sobre el uso del auto.

¿Tampoco en el tema de las actas ?

En el tema de las actas hubo un retraso que se solucionó con relativa rapidez. Y que, además, fue objeto de un sumario administrativo y una amonestación por escrito. Y ese fue todo el capítulo de las actas. Por lo demás, el presidente del Consejo no tiene a cargo la supervisión de las actas. No las elabora, no las supervisa... De todas formas esa situación se corrigió, hubo un sumario administrativo, se sancionó por escrito a una persona...

Se sancionó a su jefe de gabinete.

Ese jefe de gabinete no es mi jefe de gabinete. Es el jefe de gabinete del Consejo directivo que fue designado en la administración anterior a la mía.

Pero era quien trabajaba directamente con ud. durante su gestión como presidente del CPLT...

Ah, sí, claro. Tenía a cargo la jefatura del gabinete del Consejo, pero se sancionó a esa persona. Ese fue el capítulo aquel.

¿Entonces el atraso de las actas solo fue una responsabilidad personal de ese funcionario?

Probablemente tenía que ver con un tema de gestión. El problema es que la función administrativa no forma parte de las funciones del presidente del Consejo. Están totalmente separadas.

¿Dice que ud. no tenía incidencia alguna en la gestión de su jefe de gabinete? ¿No subir las actas en un plazo determinado fue una decisión personal de él?

Más que una decisión de él, fue un descuido. Lo que sucedió ahí fue que -de momento en que yo asumí la presidencia- aumentó todo: las sesiones del consejo, la actividad en todo. Eso implicó que, de hacer dos actas pequeñas, pasamos a hacer unas mucho más largas de 20 a 30 páginas. Eso tuvo un efecto bola de nieve. Otras actas se atrasaban porque no las firmaban los consejeros, etc. Esa fue una situación que nunca debió haber sucedido, de hecho, la forma de corregirlo fue poniendo a dos personas a cargo de las actas.

Uso de vehículo: “A todos los presidentes del CPLT se les fue a buscar a la casa”

Sobre el uso de auto fiscal ud. dice que no hay un cuestionamiento de la Contraloría, sin embargo, el informe plantea que “era utilizado para transportar al ex Presidente del Consejo para la Transparencia a su domicilio particular sin estar incluidos en la enumeración de autoridades a las que se les puede asignar un vehículo fiscal sin restricciones”. ¿Por qué lo utilizaba para viajar a su domicilio?

En la página 13 de ese mismo informe (busca el texto para leerlo) dice que el uso del vehículo fiscal está destinado preferentemente el traslado del presidente del CPLT, sus consejeros y directores. El año 2009 el presidente del Consejo emitió una resolución exenta 24 que señalaba que el vehículo era de uso preferente del presidente del Consejo... en base a esa resolución se usó el auto exactamente de la misma forma....

¿Es decir para uso particular?

Que me vayan a buscar a mi casa para ir al Consejo es para trabajar. Eso no es un uso particular. A todas las autoridades del país, ministros, subsecretarios, intendentes, jefes de servicio, ministros, etc., todos los días autos fiscales los van a buscar y a dejar a su casa y los llevan a distintos lugares en virtud del trabajo que realizan. Ahora, en el 2020 la Contraloría dijo que eso estaba equivocado, que no tenía base legal. ¡Y puede que tenga razón! Pero de eso nos enteramos ahora, si usted mira la bitácora del vehículo a todos los presidentes del CPLT se les fue a buscar a su casa o a otro lugar. Todos, incluido (el expresidente Jorge) Jaraquemada.

Otro de los cuestionamientos que se le han hecho es por la compra de un pasaje en business.

No se quién cuestiona eso. No hay ninguna denuncia que cuestione ningún pasaje de ningún tipo. El presidente del Consejo para la Transparencia tiene rango de subsecretario, de acuerdo a eso se estima su remuneración, sus viáticos y otros elementos. Y los subsecretarios en Chile pueden viajar en clase business en todos los vuelos de cierta distancia. Yo nunca lo hice. Sistemáticamente viajé en clase económica, solo en una oportunidad se definió que viajara en una clase superior porque tenía que llegar de inmediato a trabajar a una reunión de la OCDE. Pero en rigor, todos los viajes se pudieron haber realizado en business y no se hizo.

Magliola Abogados: “No hay conflicto de interés”

Un tema que ha sido motivo de crítica fue haber renunciado para adherirse a la firma Magliola Abogados que hace lobby por Google, ¿en qué circunstancias lo contactaron?

Desde el verano que teníamos conversaciones, pero yo lo postergué sistemáticamente porque encontraba que no era el momento. Estaba pensado para cuando me fuera del Consejo. Pero después cambiaron las circunstancias del país, vino la pandemia, y la verdad es que desde esa oficina de abogados se planteó que no podían seguir esperando. Hay varios consejeros que son parte de oficinas de abogados y nadie les ha cuestionado nada...

Las dudas se generan porque Magliola ha sido parte en la discusión de la Ley de Datos Personales que fue uno de sus temas como presidente del CPLT, ¿no pensó que podía ser una fuente de conflicto?

Desde el punto de vista público, cada uno puede tratar de tergiversar como quiera, pero el CPLT no es autor del proyecto de protección de datos, eso es una indicación en un proyecto de ley que está en primer trámite y queda mucho para que sea, si es que llega a ser ley. Por lo tanto, no hay conflicto de interés frente a algo que no existe. No hay una relación regulador - regulado.

Pero el CPLT ha sido parte de la discusión de la ley que se tramita...

Sí, y yo dejé de ser presidente del Consejo hace más de dos años y después encontré que era incompatible con el rol de consejero y por eso renuncié. Por lo demás, esos temas son parte de mis especialidad, de hecho todos los contralores cuando terminan su rol se van a oficinas de abogados dedicadas al derecho administrativo. Pero no hay un conflicto de interés.

Sin embargo, hoy su vínculo con Magliola está finalizado...

Yo pedí que se suspendiera la relación hasta que se pudieran aclarar todas estas materias.

Ud. dice que se ha enlodado su gestión en el Consejo, ¿ha evaluado iniciar acciones legales?

Ha habido un costo humano y profesional, pero creo que todas esas cosas ahora (tras el informe de Contraloría) se despejan. Es claro que no hay ningún tipo de reproche en contra mía, pero me preocupa el daño que se le hizo al CPLT en esta materia. El servicio público tiene vicisitudes pero no puede ser tan ingrato. Este tipo de situaciones puede convertirse en la principal situación para alejar a personas de excelencia del servicio público.

Ud. sigue siendo DC, ¿Se ha planteado postular a algún cargo de elección popular?

Yo sigo vinculado a la DC. A mí me han planteado de distintos lugares que debiera postularme a constituyente. Ha sido bonito porque una cosa es que te lo diga la generación de uno, pero en un cumpleaños un montón de jóvenes me decían que por qué no me postulaba. La verdad es que no lo tengo descartado, pero son decisiones más familiares que personales.