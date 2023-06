“Me parecía un error poner a una persona que es identificada con el gobierno de Piñera”: el WhatsApp de Felipe Kast para justificar su ausencia en votación de nueva defensora de la Niñez

“Compañeros del Colegio Verbo Divino, les voy a contar una triste historia”. Así partió el mensaje de WhatsApp que envió el exdirector del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) Carlos Charme (RN) a sus excompañeros del colegio del Verbo Divino, de la generación de 1995, para criticar al senador Felipe Kast (Evópoli).

El texto lo mandó el martes en la noche luego que el parlamentario no votara -a diferencia del resto de Chile Vamos- por la carta de RN para la Defensoría de la Niñez, la socióloga Rosario Martínez, cuya nominación fue rechazada por la Camára Alta por falta de quórum. Ese día, Kast salió de la sala al momento de la votación, lo que provocó la molestia de Charme, quien es el esposo de Martínez.

“Kast armó un inocente chat de generación para una chela y pizza”, partió escribiendo Charme, en alusión a que el grupo fue creado en 2015, lo que fue leído por algunos participantes de la instancia como una jugada de Kast para captar gente para Evópoli, que por esos años se encontraba en su proceso de formación.

“Mi mujer Rosario Martínez, se presentó a defensora de la Niñez, socióloga magíster en economía y políticas públicas”, continuó escribiendo Charme: “Hoy se votó en el Senado. Sacó un importante mayoría pero no llegó a los 2/3 (de quórum). Adivinen qué hizo nuestro compañero Felipe Kast, se paró y se fue. Su legítimo derecho”.

El exdirector de Senda continuó y dijo “pero lo terrible no es eso, es el travestismo intelectual del senador Kast el cual esgrimió a varias personas que me dan mucha fe, en serio, no de esos que hacen chat para compartir pizzas y chelas y en verdad quieren armar un partido político, de que no iba a votar por una candidata preparada exdirectora del Sename porque era mi mujer y yo le caía mal”.

Y concluyó: “Tiene todo el derecho a que yo le caiga como la peor persona del mundo, lo que no tiene derecho es a andar todo el día juzgando al resto y no actuar en consecuencia”.

Esto último, en alusión a que el senador habría transmitido que no votaría por Martínez debido a la supuesta enemistad con Charme, lo que, en todo caso, fue descartado por Kast.

La respuesta del senador, de hecho, no se hizo esperar. En el mismo grupo, envió un audio de dos minutos y 24 segundos, donde refutó lo planteado por Charme.

La excandidata a la Defensoría de la Niñez, Rosario Martínez.

“Estimado Carlos, qué lástima que no hayas tenido la valentía de escribirme a mí o llamarme y hayas elegido publicar un chat lleno de mentiras, en un grupo donde ni si quiera participo. En fin, de verdad que esperaba más de ti en la forma y en el fondo. Segundo, créeme que jamás he votado ni votaría en el Senado porque alguien me caiga mal. Para serte bien honesto, no me caes mal. Me acabo de dar cuenta de tu mala onda y de tu forma de actuar que claramente me decepciona. Pero no eres una persona que me caiga mal”, le dijo el senador.

Luego, el parlamentario justificó sus razones para no votar por Martínez: “Tampoco me cae mal tu mujer a quien conozco profesionalmente y no personalmente. Y la razón por la cual no voté por tu mujer no tiene nada que ver ni contigo, ni con que me caigas bien o mal. La convicción, y se la hice saber a todos los senadores, que me parecía un error poner como candidata a una persona que es identificada políticamente con el gobierno de Sebastián Piñera”.

En el entorno de Martínez y Charme, en todo caso, rebaten ese argumento y recuerdan que Kast fue ministro durante la primera administración de Piñera.

Felipe Kast no terminó su intervención ahí y continúo: “Si hay algo que no tenemos que hacer con la Defensoría de la Niñez es cuotearla políticamente. Y tenemos que poner a una persona que sea neutra, técnica y no que cuando tenga que defender a los niños, o atacar al gobierno porque no le gusta cómo hacen la pega, le digan, no pero si es una operadora política de Sebastián Piñera, de qué se sorprenden. Lo dije con todas sus letras y no quisieron, como están acostumbrados a empaquetar negociaciones”.

Cercanos al senador transmiten que señaló esto último en alusión a que RN intentó negociar con el oficialismo el nombre de Martínez, a cambio de que la derecha apoyara la carta de la izquierda para la Corte Suprema: la abogada Jessica González.

Sobre eso, de hecho, Kast escribió en el WhatsApp que “tú me das la defensora y yo te apoyo esta candidata a la Corte no sé cuánto. Yo por lo menos no entro en ese juego, y se los hice ver. Y realmente me decepciona que esto tiene algo que ver contigo, porque yo no voy a votar nunca porque alguien me caiga bien o mal, sino que lo que yo creo es mejor para Chile. Eso estimado Carlos, y te pido que en el futuro más que tratar de desprestigiarme en lugares donde no estoy, agarres el teléfono y me llames”.

Tras el intercambio, ambos conversaron por teléfono.

Más allá del encontrón entre Kast y Charme, en RN quedaron molestos por la caída de Martínez, donde transmiten que evaluarán si apoyar la designación de González para la Suprema. La candidata a defensora de la niñez solo obtuvo 25 votos, donde también se ausentó otro senador de Evópoli: Sebastián Keitel. Además de la derecha, sufragaron a favor Matías Walker (Demócratas) y Francisco Huenchumilla (DC).