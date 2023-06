Se enreda acuerdo en el Senado: fallidas nominaciones para el TC y Defensoría de la Niñez ponen en riesgo nueva designación a la Suprema

Al ver la votación de la propuesta de la Cámara de Diputados para que los abogados Manuel Núñez y Alejandra Precht fueran designados como nuevos ministros del Tribunal Constitucional, el secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), se agarró la cabeza.

Pese a reunir 32 votos a favor, sólo dos en contra y dos abstenciones, la proposición -que se votaba en paquete- no reunió el quórum necesario y este martes fue rechazada. Si hubiera habido un voto más, se aprobaba.

El rechazo a las nominaciones para el TC era el corolario de una jornada negra en materia de designaciones. Minutos antes, las bancadas del oficialismo tampoco dieron el apoyo a la proposición de Rosario Martínez como nueva defensora de la Niñez, quien sólo obtuvo 25 votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones.

Ambas votaciones requerían de dos tercios del Senado (33 apoyos).

Si bien estas nominaciones pueden ser repuestas en un nuevo procedimiento, el episodio sembraba una gran interrogante respecto de los futuras nombramientos que debe resolver el Senado. De partida, a la vuelta de la semana regional, a partir del 4 de julio, debiera votarse la propuesta del Presidente Gabriel Boric para que la jueza Jéssica González, quien es un nombre promovido por el oficialismo, llegue a la Corte Suprema.

Sin embargo, desde ya, algunos senadores de RN, que quedaron molestos por el rechazo de Rosario Martínez, anunciaban su voto en contra de la carta oficialista al máximo tribunal. “No la aprobaré. No se cumplió el acuerdo”, señaló en forma escueta el subjefe de bancada de Renovación, Rafael Prohens.

En la UDI, en todo caso, veían el tema con más cautela, aunque algunos admitían que la nominación de la jueza González a la Suprema no sería sencilla. “Lo analizaremos en su mérito”, dijo el jefe de bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza.

Desde Chile Vamos explicaron que el acuerdo que se había logrado con un sector del oficialismo era que sólo darían los votos en favor de la jueza González si es que era aprobada la designación de Martínez para la Defensoría de la Niñez. Ella militaba en RN y había sido directora del Servicio Nacional de Menores (Sename) durante el último gobierno de Sebastián Piñera.

La idea era revivir una suerte de fórmula de cuotas equilibradas para las designaciones institucionales que debe resolver el Senado.

En el caso de las nominaciones de la Suprema, la aplicación de esta ecuación era aparentemente más simple, pues en los próximos meses, incluyendo el nombramiento de González, deben renovarse dos cupos más para ministros de la Suprema, además del fiscal del máximo tribunal. Por lo tanto, en esta situación es más fácil la repartición equitativa de cupos: dos para nombres que agraden a las fuerzas de gobierno y dos que sean de preferencia de la oposición.

La derecha, no obstante, pedía un gesto adicional, que fuera aprobada la proposición de Martínez, ya que la Defensoría de la Niñez es un nombramiento uninominal que no puede ser cuoteado o fácilmente compensado. Ese requerimiento finalmente no fue satisfecho, por lo tanto, algunos senadores opositores adelantaban que se caería la proposición de González para la Suprema.

No obstante, desde la misma derecha sostienen que de fondo había otra negociación subterránea entre el oficialismo y la UDI para que la exsubsecretaria de la Niñez, Blanquita Honorato, sea la carta para la Defensoría. A cambio, el gremialismo se allanaría a apoyar a la carta oficialista para el máximo tribunal.

Nuevo rechazo en el TC

En el caso del rechazo a los nuevos integrantes de Tribunal Constitucional había otras causas de fondo.

Uno de los que no votaron fue el senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, quien estuvo sumido en reuniones con el Frente Amplio en medio de la crisis que se generó a raíz de los convenios millonarios suscritos por el Serviu de Antofagasta con una fundación creada por militantes de su colectividad, entre ellos la pareja de la diputada Catalina Pérez. “Estaba desconcentrado y no alcanzó a votar”, lo justificaban desde el oficialismo

Sin embargo, el revés tenía su principal causa en las propias bancadas de derecha, especialmente en la de RN, donde había reparos al nombre de Núñez, a pesar de era un candidato que habían promovido los diputados de Renovación.

Para esta votación, sorpresivamente el senador Ignacio Kuschel (RN) se pareó, su par María José Gatica (RN) no votó, a pesar de que estaba ayer en el Congreso, y Kenneth Pugh (independiente RN) fue una de las abstenciones.

Esta era la segunda propuesta de la Cámara para completar la integración del TC que era rechazada. La proposición anterior, que también incluía a la jurista Precht, también se cayó por la falta de respaldo de RN, pese a que la carta que promovían los diputados era precisamente el exlegislador de ese partido Gonzalo Fuenzalida.