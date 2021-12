Menos de mil casos para Navidad y Año Nuevo: las proyecciones de la pandemia sin el factor ómicron

Los casos de Covid-19 en el país empezaron una curva ascendente a comienzos de septiembre, lo que, según distintos expertos, fue el inicio de una tercera ola, asociada al relajo de las medidas sanitarias y a la circulación de la variante delta en el país. Dos meses después, la propagación del virus se estabilizó y en los últimos días de noviembre los contagios comenzaron a bajar, tendencia que se ha mantenido.

De hecho, si hace un mes los casos activos llegaban a 14.971, hoy han caído a 9.249. Además, la tasa de incidencia nacional es de 47,5 casos por 100 mil habitantes, es decir, 29,4 puntos menos que hace cuatro semanas, cuando alcanzó 76,9.

“Hoy nos encontramos en un buen momento epidemiológico en comparación con las semanas atrás, esto se refleja en varios hechos, como la importante disminución de casos y una caída de la positividad de los exámenes PCR, todo esto a nivel nacional”, dijo este mediodía el jefe de la cartera sanitaria, Enrique Paris.

Y ¿cómo se proyectan los días venideros? En su informe semanal, el académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Mauricio Canals, proyecta que, de mantenerse la tendencia y las condiciones, en los próximos 15 días, justo cuando se celebren la Navidad y el Año Nuevo, los casos diarios en el país serán menos de mil y podrían bajar a 850.

“El panorama mucho mejor, pero ¡cuidado! En estas fechas la dinámica del Covid-19 es influida fuertemente por los eventos sociales de fin de año, como compras navideñas, aglomeraciones, Año Nuevo, salida de vacaciones”, advierte el especialista.

Gabriel Cavada, epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, coincide con la proyección: “Con la cifra de hoy vamos a poder calcular la reducción de los últimos siete días, pero todo indica que va a ser tan espectacular como el de la semana pasada, entonces esto lleva, en un corto plazo, probablemente de aquí a fin de año, a tener una muy fuerte reducción de los casos”.

Cavada detalla que la disminución de los contagios, que empezó hace algunas semanas, se debe a la dosis de refuerzo. Según las cifras del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), hay 9.458.884 personas inoculadas con esta protección.

“Las dosis iniciales tenían como principal objetivo una reducción de enfermedades graves y muerte, pero cuando tú administras una tercera dosis hay mayor efectividad en términos de contagios. Entonces, en la medida que tengamos mucha gente vacunada con tercera dosis, deberíamos mantener la curva de contagio bien acotada, a pesar de que hubieran brotes”, explica Cavada.

En ese sentido, en términos de infecciones, la inmunización triple marca una diferencia notoria. De acuerdo al informe publicado por el Minsal el miércoles pasado, la tasa de incidencia es de 16,7 casos por cada 100 mil habitantes. Mientras, en quienes tienen dos dosis la cifra sube a 89,1. Y en los no vacunados o con esquema incompleto, en tanto, la prevalencia es de 139,0.

Por ello, el gobierno ha tomado medidas para motivar a la población a obtener la tercera dosis: desde este mes, los mayores de 45 años deben contar con la dosis de refuerzo para mantener activo su Pase de Movilidad -ya se inhabilitaron 740 mil a personas rezagadas-, medida que se replicará el 1 de enero para todos los mayores de 18 años. Este documento es clave para para ampliar los aforos, permitir la entrada a espacios cerrados como cines o restaurantes.

Factores de riesgo

Pese que hace casi un mes los indicadores presentan una mejoría y se proyectan más bajas en los casos, hay nuevos factores de riesgos que amenazan con ensombrecer el panorama.

Hace tres semanas, el hallazgo de otra variante ha elevado la incertidumbre sobre el manejo del virus: el 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó la variante ómicron, detectada en Sudáfrica, como una “preocupante” y dijo que puede propagarse más rápidamente que otras formas.

La Seremi de Salud Metropolitana confirmó ayer el primer caso de este linaje en la Región Metropolitana. Hasta la fecha se contabilizan 12 contagios con esta nueva variante en el país, teniendo en cuenta que el ISP detectó el primer caso el pasado 4 de diciembre.

Ximena Aguilera, directora del centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la UDD, señala que “estamos viendo la entrada de ómicrom en algunos países donde se acelera la transmisión y eso también nos puede afectar, especialmente a las personas que no se han vacunado o no están completamente vacunadas”.

Actualmente hay 13.912.456 adultos en Chile que ya cuentan con el esquema basal de vacunación completo, de una población objetivo que llega a 15.200.840 de personas, lo que deja un saldo de 1.288.384 mayores de 18 años que no están inmunizados. Este último grupo, sumado a los rezagos que se han detectado en la obtención de la tercera dosis, enciende las alarmas en las autoridades.

Vivienne Bachelet, profesora de la Escuela de Medicina Usach y epidemióloga clínica, asegura que el ingreso de ómicrom y las fiestas de fin de año representan un peligro, sin embargo dice que es fundamental incentivar la inmunización contra el coronavirus y reducir los rezagados.

“Son elementos que introducen riesgos, pero si las personas acatan las medidas recomendadas y si logramos llegar a vacunar a todos esos que hoy no están vacunados y no han recibido ninguna dosis, podríamos defendernos mejor, si no hacemos eso, habrá casos entre los no vacunados y eso va a poner presión sobre el sistema de salud”, señala Bachelet.