Ministra Javiera Toro y proceso constituyente: “Nos hubiese gustado un texto que represente la diversidad de la sociedad, eso va a determinar nuestras decisiones”

Son días de mudanza en el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) que encabeza la ministra Javiera Toro (Comunes), quien tras llegar al cargo decidió -en busca de mejorar la coordinación con sus equipos- desocupar su oficina en La Moneda e instalarse de forma permanente en el edificio de Catedral.

En medio de esto, Toro también se encuentra con una movida agenda. Hoy estará presente en el lanzamiento de la Teletón y tiene su mirada puesta en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Con ello, se da un espacio para responder preguntas más políticas, hablando sobre su rol en la unificación del Frente Amplio (FA), el proceso constitucional, su postura que no explicitará de cara al plebiscito y de las “tres vertientes” -ya no se habla de “dos almas”- que existen hoy en el gobierno..

Ministra, su partido -del que integra el consejo político- hoy está enfocado en la fusión del FA. ¿Cuáles son las razones que explican la unificación?

El FA ha sido un esfuerzo por constituir una fuerza política que exprese las demandas sociales recientes, que siguen vigentes. Gran parte de nosotros provenimos de distintos movimientos sociales y eso se ha ido consolidando con el tiempo. Este esfuerzo de mayor unidad del FA es también parte de un proceso más largo que yo misma he impulsado en su momento, cuando fui presidenta de mi partido.

¿Y efectivamente tiene un rol usted en particular desde el gobierno hacia los partidos?

Soy militante, soy consejera de mi partido, tengo un rol hacia dentro de mi partido. Todos quienes tenemos liderazgos políticos, trabajamos por eso. Los ministros del FA estamos en eso, todos trabajando en una misma dirección.

¿De qué manera se materializa este rol?

Este proceso de unificación no es solo un asunto administrativo, sino también tiene que ver con una consolidación política. El proceso que han impulsado desde las directivas contempla un camino de diálogo, primero, al interior de los partidos a nivel territorial y, también, de diálogos entre los distintos partidos. Yo como militante de mi partido estoy participando de ese proceso de diálogo.

Ministra, cuando el gobierno empezó eran dos coaliciones: Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Ahora ya no existe AD como coalición. ¿Ahora hay tres?

Nuestro gobierno lo componen tres vertientes de la izquierda y la centroizquierda. Se ha dado dentro del gobierno una confluencia en torno a objetivos comunes. En ese sentido, tanto el Socialismo Democrático, como el PC, como el FA, somos fuerzas diversas, pero que estamos trabajando en torno a un mismo programa de gobierno.

El FA y el PC han tomado ambos distancia de la agenda de seguridad que hoy conduce la ministra del Interior. ¿Considera usted que se ha cedido mucho en en aspectos de seguridad, en comparación con con las pretensiones iniciales con las que llegaron ustedes al gobierno?

La preocupación por la seguridad es una preocupación ciudadana importante y en ese sentido todos los sectores del Gobierno compartimos que es necesario que sea una de las prioridades. Aquí no hay diferencias en el sentido de estimar que esta tiene que ser una agenda importante y cada uno aporta desde donde le corresponde. Ahora pueden haber algunas diferencias en distintos aspectos de esta agenda y las diferencias son legítimas.

¿Pero se ha cedido en esta agenda en comparación con las pretensiones?

La preocupación por seguridad es una preocupación real de la ciudadanía y, por lo tanto, nuestro gobierno tiene que acogerla y darle un lugar que quizás nos estimábamos al principio. Es una agenda importante y al mismo tiempo seguimos avanzando en las agendas sociales del gobierno.

En seguridad, esta semana nuevamente el oficialismo se dividió por el veto. ¿Cuánto cuesta que las “tres vertientes” remen para el mismo lado?

Hubo algunas diferencias puntuales respecto de esa votación, que son absolutamente legítimas y se expresaron en el Congreso. Más allá de que puedan haber diferencias que son legítimas, en el fondo de los objetivos de ese veto, había una voluntad común que fue finalmente lo que se terminó aprobando.

¿Y usted está de acuerdo con esas diferencias legítimas?

No me corresponde estar de acuerdo o no de acuerdo, que haya diferencias es parte de la democracia, es parte de nuestra coalición y de cualquier sistema de partidos democráticos.

Convenios

¿Qué tan golpeado queda su sector ante el caso convenios? ¿Los antecedentes que presentó ayer el contralor Bermúdez vuelven a complicar la situación del Gobierno?

El caso convenios ha afectado y preocupa a toda la política, pero nuestro gobierno desde el primer día ha tomado decisiones claras para enfrentar cualquier situación de irregularidad, delito o elementos reñidos con la probidad. Por lo tanto, yo estoy tranquila de esas acciones que ha tomado el gobierno y al mismo tiempo que trabajamos en ella, no dejamos de trabajar en nuestra agenda.

¿Fue injusto que se apuntara solo al FA en el caso convenios?

Ningún partido está exento del riesgo de que haya personas inescrupulosas, que puedan cometer delitos o acciones reñidas con la probidad. Lo importante es cómo se reacciona, qué se hace frente a esas situaciones y nuestro gobierno en eso ha sido muy claro, tanto en tomar acciones respecto a quienes pudieran estar dentro del gobierno, como a lo que nos corresponda en términos de aportar a que exista justicia y que en ningún caso puedan legitimarse delitos.

¿Cree que, por ejemplo, en el Socialismo Democrático han sido suficientemente leales con respecto al caso convenios? Primero pidieron la renuncia del ministro Jackson, ahora algunos piden la salida de Miguel Crispi y de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez.

Creo que nuestro gobierno ha sido muy claro desde el principio en tomar las acciones que corresponden para evitar y enfrentar cualquier caso de corrupción o acciones reñidas con la probidad.

¿Pero cómo se toma esas críticas desde un sector oficialista?

Cada partido, cada sector político tiene que hacerse cargo de las opiniones y las acciones que toman. Más allá de las diferencias que puedan existir. Lo que yo puedo señalar es que desde el gobierno y desde mi sector político siempre hay una voluntad de trabajo y diálogo transversal.

Proceso constituyente

Ministra, respecto al plebiscito. ¿Votará “A favor” o “En contra”?

No me corresponde a mí como ministra pronunciarme sobre eso. Me toca -en torno a las demandas sociales que están vigentes y que también están al inicio de este proceso- trabajar desde el Mideso, donde podemos avanzar en la ampliación de derechos, en avanzar hacia una universalización de la protección social, qué es lo que nos motiva.

¿Comparte las preocupaciones que hizo el Presidente?

Bueno, en esto el Presidente lo ha dicho claramente, nos hubiese gustado un texto que represente la diversidad de la sociedad, eso finalmente va a determinar nuestras decisiones. Pero no nos desvía de cuáles son los objetivos que estaban a la base de un proceso constitucional y que hoy día podemos impulsar desde el gobierno.

El Presidente planteó que el proceso constitucional se cierra una vez que pase lo que pase en esta en esta votación ¿No es un golpe a las convicciones y a la identidad del Frente Amplio cuando era una de las luchas iniciales?

El programa del FA y su identidad está determinada por la voluntad y la convicción de avanzar en más derechos sociales. En ese sentido las estrategias y los caminos que se tomen están determinados por eso. Impulsamos un proceso constituyente. Hoy día independiente de eso estamos en el gobierno y nos toca avanzar con las herramientas que tenemos, acorde al momento y la situación política que tenemos. Eso no nos desvía de nuestras convicciones ni de nuestro programa de gobierno, las que se impulsan con las condiciones políticas que hay en cada momento.

¿No lo considera como un golpe al FA? Se enfrentan con una paradoja no menor: por un lado está la Constitución de la dictadura, por el otro está una Constitución escrita en democracia, con mayoría de oposición…

La voluntad de iniciar un proceso constituyente no es una voluntad que represente únicamente al FA, es una agenda impulsada transversalmente por los distintos sectores de la centroizquierda, incluso desde antes de la fundación del Frente Amplio. Aquí lo importante es con qué herramientas podemos avanzar hacia una agenda de mayor cohesión social, una agenda de seguridades que permita enfrentar la incertidumbre como es la seguridad social, económica y ciudadana que impulsa el gobierno. Por tanto, las estrategias y las tácticas políticas en cada momento se adaptan a la situación política, por supuesto, pero no nos desvían de nuestros objetivos.

¿No sería un golpe para la centro izquierda?

Nos hubiera gustado que pudiéramos tener un proceso constituyente que finalmente pudiera representar a la diversidad de nuestro país y permitir el desarrollo de distintos proyectos democráticos. Pero hacer política implica poder tomar decisiones, avanzar, poder generar cambios con las condiciones sociales y políticas que a uno le toca enfrentar. En eso no nos perdemos. Hoy día estamos en el gobierno y podemos avanzar en los objetivos y el programa del FA con la centroizquierda.

¿Confía en el trabajo que están haciendo los partidos en con respecto a la campaña?

Soy una militante disciplinada. En ese sentido, participo de la orgánica partidaria de Comunes y, por supuesto, de los diálogos políticos.

Por lo que confía entonces en el trabajo de la campaña…

Yo confío y soy una militante disciplinada de mi partido y del trabajo junto a los otros partidos del Gobierno.

¿Fue un error que el gobierno, en el inicio, amarrara avances al tema constitucional, como hizo para el plebiscito del del 4 de septiembre?

Cuando asumimos el gobierno había condiciones políticas distintas a las que estamos hoy. Nuestro gobierno desde el primer día ha estado trabajando en impulsar su agenda, por lo tanto, independiente del curso del proceso constitucional, estamos trabajando desde el primer día.