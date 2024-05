“Con la seguridad no se improvisa”: Boric encabeza acto por el 1 de mayo marcado por crimen en Cañete y llama a legislar “con urgencia pero no en caliente”

Hasta el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) llegó el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Trabajo Jeannette Jara para conmemorar una nueva jornada del Día del Trabajador.

A la actividad también asistieron David Acuña y Ricardo Mewes, presidentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), respectivamente.

Con un agradecimiento previo hacia los trabajadores, el Mandatario inició su discurso refiriéndose al triple homicidio de carabineros en Cañete, que tuvo al país en duelo nacional por tres días.

“Este tipo de cosas inspira una reflexión que es más profunda: sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay democracia, sin democracia no hay justicia. Yo quiero un país que sea seguro, que sea libre, democrático y justo. Por eso para nuestro gobierno, pero sobre todo para nuestra sociedad, independiente de las legítimas diferencias políticas de la contingencia, hoy la seguridad es una prioridad”, afirmó.

Posteriormente, enfatizó en los avances en proyectos de seguridad y la inversión en el fortalecimiento de las policías, la recuperación de espacios públicos y persecución del delito.

“Podrán haber diferencias o debates sobre los proyectos del ley, porque acá estamos pensando y trabajando sobre cuestiones permanentes y las cuestiones permanentes tiene que legislarse con urgencia pero no en caliente. Y creo que el Parlamento en los acuerdos últimos que ha tomado, está adoptando justamente ese sentido de urgencia”, añadió.

Asimismo, mencionó que el gobierno “ha aprobado una cantidad inédita de leyes para fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad del Estado, que estaba atrasada y hoy no estamos poniendo al día. Sepan que no hay varitas mágicas. Esto requiere trabajo, seriedad, mucho compromiso y convicción. Con la seguridad no se improvisa y acá no se trata de quien grita más fuerte o quien propone la solución más estrambótica, sino que seamos serios, consistentes y coherentes”.

“Tradicionalmente, hemos visto a los trabajadores y trabajadoras como quien recibe una remuneración, pero en los últimos años ha quedado en evidencia que en el mundo y particularmente en nuestra patria, hay un trabajo que ha sido largamente invisibilizado, pero que es un trabajo sobre el cual se sostienen los pilares de la sociedad, que es el trabajo de cuidados, que realizan principalmente las mujeres, donde tenemos que avanzar en mayor corresponsabilidad de crianzas, cuidado de los enfermos y atención a las personas mayores. Pensemos en ellos y en ellas, porque hacen grande a nuestra patria. El trabajo dignifica. Tenemos que entregar al trabajo el valor que corresponde”, advirtió.

Santiago 1 de mayo 2024. Gobierno realiza acto de conmemoracion del Dia del Trabajador. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El Mandatario también hizo mención al pacto social en los 90 entre los presidentes de la CUT y la CPC, Manuel Bustos y Manuel Feliú: “Los invito a que recuperemos la perspectiva de los manueles, que pensemos justamente en las cosas que nos unen, por sobre las que nos dividen. Lleguemos a un acuerdo entre empleadores, trabajadores, sociedad civil, gobierno, para poder mejorar la calidad de vida de nuestra patria, partiendo, por cierto, por la seguridad, tomando el desafío del crecimiento, incorporando también las mejores condiciones laborales y la dignidad de la vida en todas sus etapas, incluida la vejez”, aseveró para luego destacar la implementación de la reducción de la jornada laboral.

Hacia el final de su alocución, el Jefe de Estado fijó un plazo para la votación de la reforma previsional: “En materia laboral, en materia de crecimiento, en materia de pensiones, pongamos a Chile por delante. Hemos tenido diferencias durante demasiado tiempo, pero no me cabe duda de que si ponemos a Chile por delante vamos a lograr acuerdos, pero el tiempo se agota. Yo espero que en mayo, se vote en general la reforma de pensiones en la comisión del Senado”.