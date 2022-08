Molestia en cita en La Moneda: oficialismo apunta a alcalde Sharp tras controvertido acto en Valparaíso

“Mezquindad”, “pena” y “rabia” fueron los primeros conceptos que asomaron en los chats de coordinación de la campaña de “Aprueba x Chile”. Y es que apenas el excandidato presidencial José Antonio Kast twitteó el registro de lo ocurrido en el acto de “Apruebo Transformar” en Valparaíso durante la noche del sábado, el video comenzó a viralizarse rápidamente.

Se trataba de la cruda imagen que mostraba la utilización de una bandera chilena en una performance de connotación sexual de una banda denominada “Las Indetectables”, durante un evento en la Plaza Victoria de Valparaíso.

Tanto así, que pasada la medianoche el comando que congrega a los partidos oficialistas debió emitir un comunicado y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, elaboró un tweet a las 1.38 horas del domingo, apuntando a la ofensa a los símbolos patrios y a la vulneración de menores frente al acto de connotación sexual.

Durante esa noche, el gobierno estuvo en contacto permanente con el comando y los partidos con el objetivo de calibrar el nivel de la crisis e informar sobre las acciones que tomaría al respecto.

En las primeras reacciones, también hubo enojo -particularmente- con el edil Jorge Sharp. Según cuentan en el comando, hace dos o tres semanas -y en la planificación de los “Apruebazos” masivos para la última semana de campaña, con motivo del cierre de la misma-, la intención de Aprueba x Chile era aunar los eventos y así dar cuenta de masividad. Así, el comando de Valparaíso, afirman, tomó contacto con “Apruebo Transformar” para realizar una actividad de cierre en conjunto, lo que habría sido descartado desde la plataforma de Sharp. Las mismas fuentes señalan que los contactos -infructuosos- se realizaron con Madriaga.

Lo confirma el diputado PS por la zona Tomás de Rementería, quien señala que “conversamos con el mundo del alcalde Sharp y no quisieron sumarse al comando unitario de partidos y movimientos sociales”, lo que implicó descartar un despliegue conjunto en la recta final.

Durante esta jornada, el coordinador del Apruebo, Vlado Mirosevic reiteró que “el acto no fue organizado por el comando central del ‘Apruebo’, sino que un comando de Valparaíso del que no tenemos control”.

A raíz del acto, la molestia de los presidentes de partido del oficialismo se hizo evidente hoy tras el comité político en La Moneda que convoca a las dos coaliciones de gobierno: Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático. Tras el encuentro, los timoneles oficialistas repudiaron el acto organizado por el comando Apruebo Transformar, pero también apuntaron directamente sus dardos al alcalde Sharp -ex Convergencia Social- a asumir responsabilidad.

El senador Juan Ignacio Latorre, quien es presidente de Revolución Democrática y representante de la región de Valparaíso, sostuvo que “rechazo y repudio el evento que ocurrió. Hay que aclarar que es un comando alternativo, donde uno de los liderazgos de ese comando es el alcalde Sharp, pero no es el comando donde estamos los partidos del oficialismo, que se llama Apruebo x Chile (...). Claramente es una irresponsabilidad, es algo que atenta contra niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido el gobierno se querella”.

A él se sumó Patricio Morales, presidente del Partido Liberal, quien argumentó que “esto no representa, es lo más lejano a la opción Apruebo. Yo espero que el alcalde Sharp nos dé una respuesta política, de por qué estaban esas personas ahí en ese minuto y por qué no se repudió en el acto inmediato. No lo vi subirse al escenario, no lo vi dar explicaciones. Lo vi bien tarde dando una explicación bastante vaga”.

Por otro parte, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, junto con condenar el acto, desestimó que la controversia afecte los resultados del Apruebo en las urnas este domingo. Según explicó, “yo creo que nosotros tenemos que bregar por que el corazón de la propuesta constitucional sea lo que se transmite, sea lo que se conversa. Este triste episodio de mal gusto tendrá que ser el alcalde Sharp quien le dé una respuesta a la ciudadanía”.

A la salida de la reunión de los lunes en La Moneda, distintos personeros de los partidos señalan que el gobierno no invocaría la Ley de Seguridad del Estado por el acto contra la bandera, sino que solamente la ley que sanciona el acto contra el símbolo patrio.

Ex convencionales

“Aquí estamos empezando ya el funeral de la nueva Constitución. Como ven allá atrás, están todos los invitados de la procesión”.

Aunque se trató de un lapsus -pues en realidad hacía referencia a la Constitución vigente-, las palabras de Gaspar Domínguez, exvicepresidente de la Convención -en un video, a metros de otra actividad paralela en Valparaíso, llamada “enterremos la Constitución del 80″- presagiaron horas antes lo que, para algunos, fue la mayor crisis que ha afectado a la campaña del Apruebo.

Según precisan algunos de los convencionales presentes en el evento y que son parte de la plataforma Apruebo Transformar, ellos no fueron parte del acto cuando esto ocurrió. Por una parte, cuentan que el alcalde Jorge Sharp, junto con la exconvencional Tania Madriaga -cercana al edil por su paso por la municipalidad de Valparaíso como secretaria de planificación-, estaban en el hotel en el que se alojaba la machi Francisca Linconao cuando esto ocurrió. Aunque Sharp sí estuvo presente más temprano: el jefe comunal lidera el comando paralelo, distinto al unitario de “Aprueba x Chile”.

Por otra parte, según las mismas fuentes, Eric Chinga (Pueblo Diaguita), Alejandra Pérez (Coordinadora Plurinacional), Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche) y Manuel Woldarsky (Coordinadora Plurinacional), quienes también integran “Apruebo Transformar”, estaban en los baños del subterráneo, por la parte de atrás del escenario donde estaban “Las Indetectables”.

“Yo miré para atrás y vi que uno estaba de espalda, mostrando el poto (sic). Vi que tenía escrito “Apruebo”, pero pensé que era eso nomás, que estaba mostrando el poto rayado. Al rato después vi que había quedado la cagada”, sostiene -en privado- uno de los exconvencionales.

Según aseveran, ellos desconocían la banda, por lo que aseguran que ignoraban que esto podía pasar cuando se les presentó la parrilla de artistas que los acompañaría durante ese día. Según justifican, ellos entregaron la responsabilidad de organizar el evento al productor artístico Nelson Rojas, quien, a inicios de julio ya había trabajado con los exconvencionales de Apruebo Transformar en un acto en el barrio Yungay, en el marco del cierre de la Convención.

El productor hizo ayer una declaración en sus redes sociales, en la que señaló: “Yo soy el responsable de cada uno de los momentos exhibidos en el escenario, quiero declarar que todas las acusaciones frente a Apruebo Transformar, autoridades, las animadoras Alejandra Valle e Irina La Loca, amig@s y compañer@s son totalmente infundadas”.

Como sea, entre los exconvencionales involucrados señalan que los grupos de WhatsApp que usaban en la Convención con los demás colectivos se reactivaron, y recibieron varios llamados de atención. Algunos de ellos, según señala, muy duros. “Las críticas ya no van hacia el acto, sino que hacia la izquierda, nos dicen que somos ultra. Hay una cosa más en contra de nosotros que del acto”, lamentó uno de los involucrados.