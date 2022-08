Radiografía al plebiscito en Valparaíso: 61% de los alcaldes de la región va por el Apruebo, con Sharp y Ripamonti a la cabeza

Cada vez queda menos para el plebiscito del 4 de septiembre, cuando los 15.173.857 electores habilitados para sufragar concurran a votar Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución.

Y en la Región de Valparaíso -la segunda con mayor cantidad de votantes (1.636.837) después de la Metropolitana (5.877.326)-, según una consulta hecha por La Tercera, 23 de los 38 alcaldes (60,5%) se manifestaron a favor del Apruebo, aunque aclararon que esa opción representa exclusivamente una preferencia personal y no la visión de su comuna.

Algunos jefes comunales declaran que han realizado campaña en sus tiempos libres, sin destinar recursos municipales, teniendo presente un dictamen de Contraloría que señaló que las actividades realizadas por los municipios deben ajustarse a sus funciones y respetar el principio de prescindencia política.

Se trata de Pedro Edmunds (PRO, Rapa Nui), Dina González (PS, Calle Larga), Carmen Castillo (IND, San Felipe), Valeria Melipillán (CS, Quilpué), Javiera Toledo (IND, Villa Alemana), Ignacio Villalobos (IND, Petorca), José Saavedra (IND, Hijuelas), Filomena Navia (PS, La Cruz), Óscar Calderón (IND, Quillota), Rodrigo García (PPD, Cartagena), José Jofré (IND, El Quisco), Alfonso Muñoz (PS, El Tabo), Constanza Lizana (IND, San Antonio), Rodrigo Díaz (IND, Catemu), Edgardo González (DC, Llay Llay), Gonzalo Vergara (IND, Panquehue), Mauricio Quiroz (IND, Putaendo), Manuel León (IND, Santa María), Francisco Riquelme (RD, Casablanca), Freddy Ramírez (IND, Concón), Pablo Manríquez (IND, Juan Fernández), Jorge Sharp (IND, Valparaíso) y Macarena Ripamonti (RD, Viña del Mar).

Pero no todos los ediles han participado en actividades a favor de esta alternativa. Vergara (Panquehue) explicó que “me he mantenido al margen. Obviamente la gente sabe cuál es mi sector político y que voy por el Apruebo, pero no he salido a la calle a hacer campaña, porque no quiero que me acusen de que estamos haciendo intervencionismo político”.

En las últimas elecciones municipales la derecha perdió nueve cupos en la región, aumentaron los líderes independientes y el Frente Amplio (FA) se impuso en tres alcaldías. En esa línea, que 61% de los alcaldes vote Apruebo consolida “un alejamiento de los bloques tradicionales de la política, que podríamos llamar binominal. Yo diría que el FA y los independientes fueron capaces de capturar el hastío con las coaliciones tradicionales”, explica Juan Sandoval, psicólogo social y académico de la Universidad de Valparaíso.

El académico proyecta “un claro triunfo del Apruebo en la Región de Valparaíso. No lo digo porque crea que las autoridades ‘determinan’ linealmente la votación de la gente, sino porque los liderazgos de la región creo que aún gozan de cuotas relevantes de legitimidad”.

El despliegue del FA

Los alcaldes oficialistas Macarena Ripamonti (RD, Viña del Mar), Valeria Melipillán (CS, Quilpué) y Francisco Riquelme (RD, Casablanca) se han movilizado a favor del Apruebo.

El sábado 30 de julio, Ripamonti publicó en su cuenta de Instagram un video que la muestra a ella y a una decena de personas realizar un puerta a puerta por el barrio de Recreo. “Hoy día estoy investida de alcaldesa, pero estoy caminando como ciudadana, con mis derechos políticos y civiles, acompañando a vecinas que se unieron en esta caminata”, comentó.

Luego, el 13 de agosto, compartió en la misma plataforma un extracto de la presentación que hizo la banda Santa Feria en la Plaza Sucre, en una actividad denominada “Apruebazo” y que, según la alcaldesa, fue costeada por los comandos. “No existen recursos públicos en estos eventos”, escribió, junto con señalar que “tenemos nuestro voto como herramienta para defender nuestra democracia”.

No obstante, el diputado Andrés Celis (RN) denunció en Contraloría el supuesto uso de recursos municipales en el evento, por el resguardo del escenario que habrían realizado vehículos municipales de seguridad ciudadana, “lo cual sería sumamente grave y supondría una infracción al deber de abstención de los organismos públicos”, se lee en el documento.

Consultada la alcaldesa sobre cómo (y dónde) fija el límite entre ser una autoridad pública y manifestar una opinión política respecto del plebiscito de salida -y aunque se comprometió presencialmente con este diario a responder-, Ripamonti finalmente no entregó declaraciones.

Por su parte, el 30 de julio la alcaldesa Melipillán (CS, Quilpué) lideró junto a Javiera Toledo, jefa comunal de Villa Alemana, una caravana “de más de 40 vehículos (...) por la #NuevaConstitucion y el #Apruebo”, publicó en su cuenta de Instagram. Y el sábado 14 de agosto -en la misma red social- informó su participación “como ciudadana, de la convocatoria de Mujeres x el Apruebo, en donde se difundió material informativo sobre el proceso”.

Asimismo, tras una denuncia por el supuesto uso de recursos municipales a favor de la campaña del Apruebo, presentada por los diputados Andrés Longton (RN) y Chiara Barchiesi (Part. Republicano), la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario en la Corporación Municipal de Quilpué, luego de concluir que a través de la Oficina Constituyente “efectuó actividades relacionadas con la difusión y promoción del proceso constituyente, situación que se encuentra fuera de sus competencias”, junto con ordenar al municipio “abstenerse, en lo sucesivo, de efectuar publicaciones” alusivas al tema.

Por su parte, el alcalde Riquelme (RD, Casablanca) señaló que “soy partidario de respetar completamente la prescindencia. No ocupar el tiempo y la gestión municipal en favor de una de las alternativas. Por esto, solamente he manifestado mi preferencia a través de redes sociales personales y en algunos actos públicos, todos durante fines de semana. En estas últimas dos semanas participaré en programas radiales después del horario de trabajo y en el acto principal que se realizará un día domingo”, comentó.

Apruebo Transformar

Un grupo de alcaldes independientes de la región a favor del Apruebo creó junto a exconstituyentes (Alejandra Pérez, Tania Madriaga, Eric Chinga y Manuel Woldarsky) el movimiento “Apruebo Transformar”, que definen como “parte de la nueva corriente municipalista, territorialista y popular que ha emergido con fuerza los últimos años”, se lee en su página web.

Se trata de Jorge Sharp (Valparaíso), Toledo (Villa Alemana) y Lizana (San Antonio), quienes el pasado fin de semana se fueron de gira a Puerto Montt, Valdivia, Curanilahue y Concepción, para hacer campaña.

El lunes 22 de agosto el jefe comunal porteño dio cuenta en su Twitter de un puerta a puerta realizado en la comuna de Arauco: “Vencer la desinformación y las mentiras de la derecha sigue siendo una tarea a 12 días del plebiscito. A no dejar ningún espacio sin recorrer, ninguna puerta sin tocar”, escribió. Según informó el municipio, Sharp se encontraba con día administrativo.

El alcalde, además, ha liderado caravanas por la comuna y licitó, vía Mercado Público, la “Producción del Festival Popular Constituyente 2022″, por $ 70 millones, que luego debió postergar para octubre y noviembre, tras las definiciones adoptadas por la Contraloría.

5 alcaldes van por el Rechazo

Por otro lado, cinco ediles se manifestaron por el Rechazo: Manuel Rivera (UDI, Los Andes), Claudia Adasme (RN, Papudo), Gustavo Alessandri (IND, Zapallar), Margarita Osorio (IND, Nogales) y Dino Lotito (RN, Santo Domingo).

Rivera aseguró que fue uno de los alcaldes que, junto a Joaquín Lavín, “nos jugamos por el Apruebo en octubre de 2020 (en el plebiscito de entrada), porque estábamos convencidos de que era una bonita oportunidad para dar vuelta una página gigante de la historia”. Sin embargo -agregó-, “resulta evidente que después de este nefasto y desilusionante proceso no es una Constitución que nos une, es una Constitución que nos divide”.

“Esta Constitución no ha escuchado a todos”, comentó Adasme, quien aseguró que “hemos ido a todas las actividades. El domingo (14 de agosto) hicimos un banderazo con más de 100 personas en la playa. Hemos hecho reuniones con vecinos (...) Yo asistí fuera del horario laboral. No se nos puede cuestionar”.

Alessandri, en tanto, dijo que “sin dudas nos farreamos una gran oportunidad de tener una gran Constitución que nos identifique a todos, que nos una, sin odio, reconociendo la historia constitucional e independencia de los tres poderes de nuestro país”.

La alcaldesa Osorio, con arresto domiciliario tras ser formalizada por estafa reiterada -firma todo desde casa y dirige los concejos por Zoom-, también ha hecho pública su opción de voto. El 16 de agosto, vía Facebook, publicó una foto de Augusto Pinochet y comentó: “Quiero mi país libre y soberano. No más delincuencia ni narcotraficantes que lleguen a Chile. Viva la libertad de cada uno de nosotros. Yo voy con el Rechazo para el 4 de septiembre”.

Voto en reserva

Otros 10 alcaldes fueron consultados sobre su opción de voto, pero optaron por mantener reserva. Se trata de Juan Galdames (IND, Rinconada), Christian Ortega (IND, San Esteban), Daniel Morales (RN, Limache), Jorge Jil (IND, Olmué), Víctor Donoso (DC, Cabildo), Patricio Pallares (IND, La Ligua), Johnny Piraino (IND, La Calera), José Luis Yáñez (UDI, Algarrobo), Marcos Morales (IND, Puchuncaví) y Mauricio Carrasco (IND, Quintero).

Ortega dijo que “lo que sí hemos hecho es compartir información. Creemos en la autonomía de la gente”. Pallares, en tanto, “quiere que la comunidad pueda decidir libremente”, explicaron desde el municipio.

Daniel Morales, por su parte, “en algunas entrevistas de radios se le ha presentado como coordinador del Rechazo en el distrito y yo al menos lo he visto haciendo campaña por esta opción”, comentó el concejal Joel González (IND).

Desde el municipio de Limache confirmaron que el alcalde participó de una actividad a favor del Rechazo, el viernes 19 de agosto, junto al actor Cristián de la Fuente, la diputada Camila Flores (RN) y el senador Francisco Chahuán (RN).