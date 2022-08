Irina La Loca, coanimadora de polémico acto del Apruebo en Valparaíso: “Fue un grave error no haberlo detenido”

La artista Irina Gallardo (49, hija del actor y director Fernando Gallardo), popularmente conocida como Irina La Loca, está devastada. Luego de codirigir con la periodista Alejandra Valle el evento por el Apruebo del sábado en Valparaíso -organizado por el colectivo Apruebo Transformar-, ha recibido amenazas de muerte y críticas desde su propio entorno por no haber parado el acto, dice, “que no era de mi responsabilidad”.

En esta entrevista, en la exmaestranza de trenes de Barón, reconoce que fue un error no detener la presentación de Las Indetectables, a quienes consideraba sus amigas, y con quienes había trabajado y compartido escenario desde 2013. “Ellas no respetaron el código”, explica, de restringir ese tipo de performance al mundo adulto y provocaron un daño a la campaña por el Apruebo, al movimiento artístico de las disidencias y a ella, como performer, que ha dedicado su vida al arte denuncia.

¿Era esperable que Las Indetectables realizaran un espectáculo de esas características?

No, porque somos amigas. Ellas saben perfectamente mi ley: cuando hay infancia no se hacen estos actos, para eso existe la palabra. Se llenan la boca. La disidencia también es un mundo machista. Me condenan por ser mujer y porque tengo hijos. Pero a nadie le preocupa que todo mi discurso lo he hecho criando a mis hijos sola (...) ¿Crees que algún mensaje me han enviado?

¿Avala lo que pasó?

No, porque rompe mis códigos (...) existen códigos. Y yo pensé que en mi comunidad también había códigos. Pero no los había. No pensé que teníamos que recordarlo (...) lo que hicieron fue una deslealtad absoluta. Y si no actué como debería haber actuado, y fui en contra de mis principios, fue por la libertad de expresión, porque de seguro después me iban a decir que soy la paca de las underground, como lo han dicho, porque tengo un discurso absolutamente en contra de las drogas. Por eso me cancelaron durante todos estos años.

Ustedes compartieron en un bar después del evento. ¿Cuál es su relación con ellas?

Yo llegué después. Fui a decirles ‘chiquillas, dejaron la escoba’. Respondieron ‘No nos importa’. Que asuman las consecuencias (...) obviamente me van a súper involucrar, con lo que ellas hagan, ‘porque trabajan juntas’. Esto me hundió nuevamente (...) me están llenando de amenazas de muerte.

¿Quién la invitó a participar del evento?

El productor (Nelson Rojas), que se echó la culpa de todo. Me dijo ‘yo necesito que tú animes, porque quiero hacerte un reconocimiento, a tu carrera artística’ (...) yo dije, ‘este va a ser mi grano de arena’, porque por mi depresión, no tuve el valor de hacer campaña.

En ese minuto, ¿sabía que lo que había pasado generaría polémica?

Por supuesto, por eso mismo yo no uso banderas, ni crucifijos, porque tengo que tener un respeto también. Y si lo voy a hacer lo haré en un lugar privado, donde nadie se va a sentir herido.

¿Fue un error no haber detenido el acto?

Sí. Fue un grave error no haberlo detenido. Y lo lamento. Y siento mucha vergüenza, igual que Alejandra. Porque soy madre, y eso también se me está enrostrando. Ah, es que tus hijos ya crecieron, pero yo sigo ayudando a otras crianzas.

¿Cómo cree que afectó este hecho a la campaña del Apruebo?

Muy mal. Aunque no creo que pueda tener tanta incidencia en la votación. Pero es súper triste. Hace poco nos quemaron a una compañera trans, en la calle. Son instancias que tenemos para mostrarle a la gente que no nos conoce, que no somos monstruos.

En ese sentido, ¿cómo afecta ese hecho al movimiento artístico de las disidencias sexuales?

Queremos dejar de estar estigmatizadas. Hay muchas que han trabajado para no estar estigmatizadas. Siento que desgraciadamente esto fue muchos pasos en retroceso. Un trabajo de años se ve minimizado en un acto que no nos representa a muchas personas de la colectividad. A otras sí, porque hay otras que son más duras, y más anarco. Pero habemos otras que no tanto (...) hasta las mismas compañeras me están atacando por interno, pensando que por mi pasado yo fui cómplice, por todo lo que yo hacía artísticamente.

Pero en otros contextos...

Bueno, porque no saben mi código. Pero sí me denuncian que yo fui cómplice. No fui cómplice: la cagué, me equivoqué, no supe cómo salvar la situación.

¿Cree que fue irresponsable que la organización no visara el contenido de los shows?

No sé. Yo creo que estábamos trabajando gente adulta, y que estábamos absolutamente claras en el contexto que estábamos.

¿El alcalde Jorge Sharp tiene alguna responsabilidad?

No, porque tampoco estaba organizando. Él llegó. No había apoyo de la municipalidad, por eso yo me sumé. Era un acto de Apruebo Transformar, por eso me sumé. Porque era un acto no partidista, y yo creo en el trabajo de las bases no partidarias (...) Aquí todos salimos perjudicados.

¿Quiénes?

Cada persona que se sube al escenario. No podemos culpar a un productor. Cada uno se tiene que hacer responsable de sus actos. ¿Por qué tenemos que buscar más responsables?

¿Lo que pasó representa la campaña del Apruebo?

No representa la campaña del Apruebo. Representa a la gente resentida. A los que se han sentido pasados a llevar y nunca han sido escuchados. A todas las asesinadas y que no ha habido juicio. A la gente que está tirada en la calle, invisibilizada. Eso representa el acto de las amigas.