Nueva Constitución: partidos postergan otra vez definición sobre mecanismo y sistema electoral

Terminó la semana número 10 de tratativas y los partidos políticos -que están negociando un acuerdo para habilitar un proceso constituyente 2.0- aún no entran en lo que ellos mismos han denominado como “el corazón” del asunto: el mecanismo.

El objetivo de la reunión de este viernes -según dijeron los mismos negociadores el viernes de la semana pasada- era meterse en la discusión por el tipo de órgano -100% electo o mixto- y el sistema electoral que se utilizará para elegir a los futuros representantes.

Hace una semana los dirigentes de los partidos del oficialismo y la oposición comentaban en los pasillos del Congreso de Santiago que ya “no habían excusas” para seguir dilatando ese tema. Sin embargo, pese a la conciencia que existe sobre lo apremiante de llegar a esas definiciones, en la reunión de este viernes las colectividades optaron por seguir pateando la negociación por el mecanismo.

Si bien el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, indicó que “hoy se inició el diálogo respecto del mecanismo y se dieron a conocer los términos generales de las propuestas”, lo cierto es que no tomaron ninguna definición y el debate se centró en cerrar el tema del árbitro de las bases constitucionales.

A la cita de esta jornada en el Congreso de Santiago se sumaron nuevos rostros. Por un lado fue el debut del nuevo presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic. También se sumó oficialmente como representante del partido en formación Demócratas, el exsenador de la DC Matías Walker.

Como Chile Vamos, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad todavía no quieren resolver el mecanismo, siguieron utilizando el comodín del árbitro de las bases constitucionales. Fue la semana pasada cuando los partidos acordaron que para controlar el cumplimiento de los 12 bordes institucionales acordados por los partidos, se crearía un Comité Técnico de Admisibilidad.

Hasta la semana pasada solo se sabía que estaría integrado por 14 juristas propuestos por la Cámara y ratificados por el Senado. De hecho, los partidos le encargaron al presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, y al secretario general de RN, Diego Schalper, avanzar en los detalles del árbitro para traerlos listos a la reunión de hoy.

Finalmente, ambos sectores acordaron que el plazo para recurrir por la transgresión de bases constitucionales al Comité Técnico de Admisibilidad será el siguiente: desde aprobada la norma en la comisión hasta tres días después de la aprobación en el pleno del futuro órgano redactor.

El quórum para poder activar el control del árbitro será del 20% de los futuros representantes, es decir, 1/5 del órgano redactor. En un comienzo la idea era que fuera un quórum de 1/4, pero se prefirió bajar el requisito. A su vez el comité de 14 juristas tendrá un quórum de mayoría absoluta para tomar sus decisiones.

El expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD) seguirá participando de la mesa negociadora, debido a su rol en estos más de dos meses. El parlamentario, justo cuando llegó, destacó lo relevante que es apurar el tranco. “Es necesario poner el pie en el acelerador, es necesario dejar de postergar las certidumbres que son necesarias desde el mundo de la política para entregar un buen acuerdo constitucional que permita una buena hoja de ruta que una a todos los chilenos y chilenas”, comentó Soto.

Pese a sus palabras, lo avanzado en el encuentro de hoy está lejos del acelerador. Al abordar someramente el tema del mecanismo, los partidos siguen evitando entrar al tema más complejo de todo. En la reunión, testigos comentaron que solamente se volvieron a repetir posiciones. Chile Vamos reiteró que quieren un órgano electo con las reglas del Senado, y el oficialismo, que no se bajará de la línea de los 100 integrantes.

De esta forma, sigue estando de manera soterrada la preocupación de ir a elecciones. Los partidos, sobre todo el oficialismo, tienen preocupación por el rendimiento electoral debido a que las simulaciones que tienen son pesimistas. Por lo mismo, de forma silenciosa, ha ido ganando terreno la posibilidad de terminar en un órgano mixto o, incluso, de que las elecciones para elegir representantes no sea en abril. Sobre esto último, los negociadores son enfáticos en señalar que todavía no hay itinerario electoral y que el tema no fue puesto sobre la mesa por ninguno de los dirigentes de partido presentes.

En todo caso, en sectores del oficialismo todavía existe presión para que el acuerdo se cierre a más tardar en noviembre. En privado, de hecho, transmiten que cada día que pasa se corre el riesgo de que la ciudadanía siga perdiendo interés en la materia. Elizalde, en su punto de prensa, agregó que “noviembre es un mes más que razonable para que lleguemos a un acuerdo”.