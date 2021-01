Paula2022.cl: Con inscripción de nuevo dominio web Narváez toma distancia de la controvertida figura de Aleuy

Hace 1 hora

A días de su proclamación, la cuestión de si el exsubsecretario tiene un rol o no en su candidatura ha provocado polémica en el partido, desde que firmó la carta que la lanzó y desde que inscribió dos sitios de internet pensando en la campaña. En el equipo de la exministra y entre los íntimos de él dicen que no lo integra y que no tendrá cargos. Pero para dejarlo más claro, inscribieron tres nuevos dominios web y no usarán los que gestionó Aleuy.