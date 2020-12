Bachelet ya tiene candidata: Con su firma, unge a Paula Narváez como carta PS

A tres días de que un grupo de mujeres socialistas hiciera pública una carta levantando el nombre de la exministra Paula Narváez como carta presidencial del PS, la Presidenta Michelle Bachelet adhirió a la misiva que propone a la ex vocera como “la continuadora natural de la presidenta Bachelet”.

La exmandataria -desde Suiza- suscribió hoy la misiva de las mujeres socialistas titulada “Nunca más sin nosotras” que señala que “es inaceptable que las candidaturas presidenciales de nuestro partido sean sólo masculinas”.

El texto que desde hoy tiene la rúbrica de la mandataria señala “nunca más sin nosotras será nuestra consigna, siempre. Porque ya tuvimos una presidenta mujer, exitosa, creíble y de izquierda creemos es posible hacerlo nuevamente. La exclusión de las mujeres de un proceso de definiciones tan relevante como esta, no es hoy admisible. El contexto político y social exige que nos hagamos cargo de sentar las bases para una efectiva paridad de género en democracia”.

Paula Narváez, exvocera de Bachelet y actual asesora especialista en participación política de las mujeres para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres.

Con el apoyo a la carta, Bachelet opta por su ex vocera de gobierno por sobre dos de sus colaboradores en su segundo mandato: el presidente del PS Álvaro Elizalde (ex Segegob) y el ex canciller Heraldo Muñoz, actual presidente del PPD.

A través de la misiva que desde hoy tiene la firma de Bachelet, Narváez -quien vive en Panamá por su cargo de asesora especialista en participación política de las mujeres para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, y se encuentra de vacaciones en Puerto Montt- toma fuerza para convertirse en una carta PS alternativa a Elizalde, cuyo nombre fue promovido hace unos días por un grupo de parlamentarios, y a la del senador José Miguel Insulza, que hasta ahora es el único que ha declarado su interés por competir.

Ante la posibilidad de que el PS vuelva a definir a su candidato presidencial sin la realización de primarias, al interior del conglomerado empezó a tomar fuerza la idea de levantar el nombre de Narváez, el que se viene evaluando desde hace varios meses y que se aceleró ahora con la carta de apoyo de algunos parlamentarios al timonel PS. Una idea a la que adhieren también el senador Carlos Montes y la diputada Maya Fernández que no respaldaron la misiva dirigida a Elizalde y que ya declinaron convertirse en presidenciables.

En conversación con La Tercera PM, esta mañana la ex jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, reafirmó el apoyo bacheletista a Narváez ya expresado también por la presidenta de Horizonte Ciudadano, Paulina Vodanonic.

Uriarte: “Es incompatible ser presidente de partido y candidato”

La ex jefa de gabinete de Bachelet recalcó la necesidad de hacer primarias abiertas y planteó -en referencia a Álvaro Elizalde- que “es incompatible la condición de presidente de partido, manejando toda la orgánica partidaria y al mismo tiempo ser candidato a presidente del país en ese mismo partido”.

Ana Lya Uriarte, la exjefa de gabinete de Bachelet.

-¿Cómo debería resolverse este tema al interior del Partido Socialista? Hace solo unos días un grupo de parlamentarios le pidió a Elizalde que sea la carta del partido.

Efectivamente, hay un par de parlamentarios que le solicitaron al presidente del partido que evaluara la posibilidad de tomar la tarea de una candidatura del Partido Socialista, pero hasta este minuto Álvaro Elizalde no ha formalizado la intención de ser candidato. Por lo tanto, lo que tenemos hasta ahora es la manifestación de voluntad de un par de parlamentarios y por otro lado tenemos la irrupción del nombre de Paula Narváez, que indudablemente sería ideal que pudiéramos unir al Partido Socialista detrás de ella. Si no fuera el único nombre, indudablemente tendría que resolverse la candidatura presidencial del PS a través de una primaria abierta.

¿No bastaría una primaria solo con los militantes PS?

Yo creo que dadas las condiciones, es decir si el otro candidato es ni más ni menos que el presidente del Partido Socialista, quien dirige y conduce la organización partidaria, sería altamente aconsejable que fuera una primaria abierta, que tendría adicionalmente la ventaja de escuchar la voz ciudadana respecto de un liderazgo como el de Paula Narváez.

A juicio de Uriarte, la sicóloga que actualmente está de vacaciones en el sur y que se desempeña en ONU Mujer en Panamá, es quien mejor representa el legado de Bachelet.

“Ella trabajó intensamente en el gobierno de la presidenta Bachelet y representa esa vocación transformadora que acompañó tantos y tantos proyectos que se hicieron realidad y que hoy día han mejorado la vida de las personas, como la educación universitaria gratuita, el acuerdo de Unión Civil, la despenalización del aborto en las tres causales, el pilar solidario y así tantas otras. Son hechos que hablan de una vocación transformadora que dice relación con la dignidad de las personas y que puedan acceder a oportunidad de mejor vida”, dijo.

¿Cree que ella podría ser convocante también para el resto de los partidos de oposición?

Lo primero que diría es que creo que Paula no tiene ningún elemento que permita que alguien la objete en su historia, trayectoria y compromiso. Y desde ese punto de vista puede ser una figura altamente convocante. Además, ella tiene particulares condiciones de diálogo, de encuentro, de generar un espacio para reunir y juntar voluntades y eso es esencial para el minuto que estamos viviendo. Su estilo no es ni agresivo ni belicoso ni excluyente, muy por el contrario.

¿Qué ventajas le ve por sobre Álvaro Elizalde ?

Fundamentalmente, Álvaro es un militante de partido político con una gran historia, pero hoy él es presidente de un partido político, en consecuencia, es totalmente incompatible su condición de presidente con otro tipo de aspiraciones. Paula, en cambio, no forma parte de la estructura partidaria. Es una militante de hace muchísimo tiempo, pero no es dirigente. Su nombre nace de las bases del PS y de personas que no son militantes del PS que ven en ella una opción.