“Pérdida de equilibrio y ruptura de tímpano”: los efectos del arma no letal tras el “megáfono” mostrado en la frontera

“¡Alto ahí! Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. ¡Alto!”. Esta es la oración que se escucha en un “megáfono” que se pudo ver en un video grabado durante el anuncio de las ministras del Interior, Carolina Tohá, y su par de Defensa, Maya Fernández, en la frontera norte. El registro se viralizó rápidamente en redes sociales a través de “memes”, donde incluso personeros políticos cuestionaron que realmente se trata de un “arma no letal” que efectivamente se ocupa internacionalmente en contra de manifestaciones y como seguridad de barcos.

La polémica tuvo su origen el día de la visita de las autoridades de gobierno al puesto fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá. El viernes 17 de noviembre, ambas ministras llegaron hasta esa zona para inaugurar tres Puestos de Observación Fronteriza (POF), que cuentan con alta tecnología, entre las que se encuentran la instalación de cámaras térmicas, sistemas satelitales, cámaras de vigilancia, módulos para funcionarios que incluso cuentan con blindaje balístico.

Pero en ese anuncio también se pudo ver cómo las autoridades presentes observaban el funcionamiento de un dispositivo sonoro, una especie de “megáfono” en el cual se les indicaba a migrantes irregulares que no podían ingresar al país. Desde la oposición criticaron la supuesta medida del gobierno debido al nulo efecto que este podría tener.

Sin embargo, fue la propia ministra Tohá quien aseguró este lunes que el gobierno “no ha anunciado ningún megáfono (...) Ese megáfono y también un dron que se mostró ese día fue una demostración que hizo la empresa de insumos que ellos tienen y que están proponiendo al país o a distintos países. No es lo que el gobierno anunció, no es lo que ese día se inauguró y no es lo que se informó por parte de las autoridades del gobierno en Chile”.

El tema es que efectivamente en el mundo se ocupa uno, pero es de mayor tamaño que el que se usó para la “demostración” que presenciaron ese día las autoridades del Ejecutivo. Sin embargo, el dispositivo auditivo de largo alcance es un arma no letal que sí logra el control de personas al provocar desequilibrio, paralización y dolores.

El tema escaló al nivel de que este martes el Presidente Gabriel Boric aseguró que “cuando se ridiculizan las cosas que se hacen, también se hace daño, y déjenme poner un ejemplo. La semana pasada la ministra del Interior en conjunto con otras autoridades fue a Colchane a inaugurar un recinto fronterizo del más alto nivel con nueva tecnología y hubo quienes incluso con responsabilidad o irresponsabilidad política aprovecharon una imagen de una empresa a cargo de un aspecto específico de lo que estaba haciéndose en la frontera para decir que eso era lo único que se hacía. El caso del altavoz para dirigirse específicamente a quienes estaban cruzando la frontera y estaban identificados”.

El LRAD

Pese a las críticas de lo presentado, el equipo que se pudo ver en el video se trata de un “dispositivo acústico de largo alcance”, más conocido por sus siglas en inglés como LRAD.

Dicho dispositivo corresponde a un equipo sonoro desarrollado por American Techonology Corporation desde el año 2000, fecha en la que se comenzó a utilizar como un “arma no letal” en actividades militares, para posteriormente ser empleado para operaciones policiales. Aquello derivó en que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) lo incluyera en la Guía de Armas No Letales.

Los LRAD son equipos que emiten fuertes sonidos y sus efectos van a depender del modelo y capacidades de este. En general tienen dos formas de funcionamiento. La primera de ellas es a través de la voz; es decir, de un mensaje de audio como un altavoz en el que quien lo emplee puede hablar amplificando en un amplio rango el sonido, como se vio en Colchane. También se puede emplear en modo de “alerta”, que es el más cuestionado debido a que corresponde a un tipo de sonido continuo enfocado y de alta y estrecha frecuencia, que se apunta a personas incluso a larga distancia.

La misma guía de la ONU señala que los riesgos de la exposición de estos dispositivos “van desde el dolor temporal, la ruptura del tímpano, la pérdida del equilibrio hasta la sordera”, por lo mismo se recomienda que “se debe establecer un límite de decibelios apropiado y de antemano un rango mínimo para todo uso de dispositivos de advertencia”.

Si bien existen diferentes tipos y modelos de estos dispositivos, estos se pueden utilizar para diferentes aspectos según el grado que se requiera. Por ejemplo, es ampliamente utilizado para el control de masas en manifestaciones en policías como las de Nueva York, Estados Unidos, o en Toronto, Canadá, donde incluso existe una normativa que regula el uso de estos equipos debido al daño que pueden causar. También según el escrito de la ONU se utilizan en ambientes marinos, ya que algunas embarcaciones las incluyen para emplearlas en caso de sufrir un ataque de parte de piratas en altamar.

El caso chileno

La utilización de esta arma “no letal” en contextos de manifestaciones es donde más ha generado críticas en el mundo. Y una de las más recientes fue las del movimiento Black Lives Matter, el cual protestaba a raíz de la muerte de afroamericanos en procedimientos policiales.

De hecho, en 2010 en Canadá la utilización de los LRAD abrió una disputa judicial, esto luego de que a raíz de la Cumbre del G20 que tuvo sede en ese país la policía adquirió estos dispositivos.

Pero en Chile también se ha debatido respecto a la utilización de los dispositivos sonoros. El 2010, luego de que se suspendiera el uso de gas lacrimógeno por parte de Carabineros en manifestaciones, el entonces director de Seguridad de la policía uniformada Aquiles Blu, señaló en el diario La Nacion que junto con aumentar el uso de carros lanzaguas “está incluso el uso de señales de ultrasonido”.

Las críticas a la posible utilización de LRAD para el control de manifestaciones se repitió el 2020, luego de un cambio en el protocolo de Carabineros en el que se hablaba de uso de dispositivos de sonido. Ese año, el diputado Jorge Brito y la ahora alcaldesa Macarena Ripamonti presentaron un recurso de protección en contra de Carabineros por la posible inclusión de estos equipos en las manifestaciones en contexto del denominado estallido social.

Sin embargo, la utilización e incluso adquisición de estos dispositivos fue descartada por Carabineros. Tiempo después la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazaría el recurso de las actuales dos autoridades.