Raúl Soto desiste de candidatura para presidir el PPD: “La ministra Tohá ha equivocado el camino al intervenir como se ha visto en los últimos días”

A solo horas del término del plazo máximo para inscribir las listas que competirán por la directiva del Partido Por la Democracia (PPD), el diputado Raúl Soto, en esta entrevista, desiste de su candidatura. Lo hace, según explica, porque no comparte la estrategia de la “vieja guardia” de repetir las fórmulas del pasado.

Además, afirma que el entrometimiento del Ejecutivo en las elecciones internas del partido resultan preocupantes. “Hasta donde sé, la sede del PPD está en Londres, no está en La Moneda”, sostiene.

¿Cómo van las conversaciones por la mesa del partido?

Estamos a menos de 24 horas del cierre del plazo y todavía no hay un acuerdo. Tampoco hay acuerdo respecto del diseño o la estrategia política que tiene que haber detrás. El PPD es como un enfermo en la UCI, al cual el equipo médico más experimentado decide ponerle una inyección para que sobreviva un tiempo más, en vez de optar por sanarlo y que salga fortalecido. Hay un error en las decisiones que se están tomando: se está optando más por una mirada de pasado que de futuro. Si queremos de verdad construir el Socialismo Democrático del futuro, no podemos hacerlo solo con liderazgo o con estrategias del pasado. En esa lógica, no estoy dispuesto a entrar.

¿No va como candidato, entonces?

Yo he comunicado el día de ayer a la bancada y a los principales incumbentes que desisto de mi intención de presidir el partido y que no voy a aceptar ninguna participación en una lista de consenso, si es que efectivamente se logra, ni en una lista para competir. Se me ha ofrecido todo tipo de cargos, pero no estoy disponible a participar de un diseño que solamente va a postergar una definición que es relevante: cómo sacar a este enfermo de la UCI. Es una decisión personal que tiene que ver con no compartir las decisiones que se han ido tomando por parte de la vieja guardia del partido. Creo que se están equivocando. Esta es una última oportunidad para salvar al partido y la estamos desaprovechando.

Habla de la vieja guardia. ¿Responsabiliza a alguien en particular?

No, este es un proceso de larga data, de desgaste de la marca, del chasis institucional que no está acorde a los tiempos modernos, de falta de liderazgo. Creo que hay una crítica que tiene que hacerse también la vieja guardia, en términos de que en su momento, y todavía, no ha sido capaz de dar paso al surgimiento de liderazgos nuevos desde la centroizquierda. Esa es la principal razón por la cual el Frente Amplio como proyecto generacional les pasó por encima y los terminó subordinando, domesticando.

¿Percibe que el gobierno se ha involucrado en las negociaciones del PPD por su nueva directiva?

Bueno, otra de las razones que me hace también tomar esta decisión dice relación con eso. Me preocupa la pérdida de autonomía del PPD. Hoy día, más allá de las legítimas posiciones que pueda tener el Ejecutivo, del cual formamos parte, eso no se puede transformar en un intervencionismo a nivel de vetos de personas o a nivel de designación de otras. Es también sintomático de la crisis que vive el PPD, un partido que pierde la capacidad de tomar decisiones por sí mismo y deja que las decisiones se tomen en otros lugares. Hasta donde sé, la sede del PPD está en Londres, no está en La Moneda y mucho menos en el Partido Socialista, donde también he visto una incidencia directa. Eso me preocupa.

Se ha dicho que es la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ha tenido una mayor injerencia en estas negociaciones. ¿Eso es así?

La ministra Tohá es el principal nexo del PPD en el gobierno, nuestra principal autoridad, el principal liderazgo, que respetamos y queremos, pero la ministra Tohá ha equivocado el camino en esta oportunidad al intervenir como se ha visto en los últimos días.

¿Debería mantenerse al margen?

No creo que se deba mantener al margen. Debe participar, opinar, incidir, pero siempre desde una posición de respeto a la autonomía, entendiendo que es parte del Ejecutivo.

Usted habla de que sería bueno mantener la autonomía del partido. En el entendido de que desde el gobierno se ha deslizado una preferencia por el senador Quintana, ¿cuál sería el riesgo de que él sea el nuevo presidente del partido?

Yo tengo la mejor opinión de Jaime Quintana, con quien tengo una muy buena relación. Lo mismo respecto de Natalia (Piergentili). Yo creo que Natalia ha liderado un proceso de limpiar un PPD que estaba muy, muy sucio. Creo que le faltó fuerza y cometió algunos errores, pero es un liderazgo importante también. Tengo la mejor opinión de los dos. Sin embargo, creo que el diseño que hay detrás de ambas opciones no es lo que se requiere hoy día para que ese enfermo, que es el PPD, salga de la UTI, sino que más bien es postergar una crisis terminal.

A priori, ¿no se inclina por ninguno de los dos?

No, yo me voy a replegar, no voy a participar en las elecciones internas.

En consideración de lo crítico que es su diagnóstico del partido, ¿quiere seguir militando? ¿No ha entrado en un “estado de reflexión”?

Yo creo que uno tiene que aportar al proyecto político al cual pertenece hasta que se pueda. Sí me preocupa que hay una definición estratégica que no comparto.

Entrevista a Raul Soto Foto: Juan Farias

“El ministro Jackson es más un problema que un aporte a los objetivos del gobierno”

Más a allá de su partido, ¿cómo evalúa el rol de su coalición, el Socialismo Democrático?

Hoy día en los hechos no existe. Perdió la oportunidad de capitalizar el 55% de la segunda vuelta presidencial. Y no solo eso, sino que se fue a diluir al 25% de Apruebo Dignidad. Se diluyó ahí porque se subordinó política e ideológicamente al Frente Amplio. Una cosa es apoyar al gobierno, al Presidente, a la ministra Tohá, y otra cosa es apoyar política e ideológicamente a Apruebo Dignidad y especialmente al Frente Amplio. Yo creo que ahí el Socialismo Democrático ha desperdiciado una oportunidad muy importante. Es difícil retomar esa senda, porque el nivel de subordinación que hay al proyecto del Frente Amplio hace que sea casi sin retorno.

¿En qué nota la subordinación del Socialismo Democrático al Frente Amplio?

Un Socialismo Democrático de verdad no se calla, no se limita en condenar con fuerza a la corrupción y de pedir responsabilidades no solamente criminales y administrativas, sino que también políticas. Un Socialismo Democrático de verdad no deja caer a Patricio Fernández como lo hizo.

¿Le habría gustado que el Socialismo Democrático hubiese defendido con firmeza un cambio de gabinete luego de que estallara el Caso Convenios?

Yo creo que sí, yo creo que es necesario. Se acerca un momento donde el Presidente Gabriel Boric va a tener que tomar una decisión drástica, una reorganización completa de su gobierno en un momento de mucha fragilidad, donde ha tenido derrotas brutales, pero donde lo que más nos preocupa es la pérdida de credibilidad y de apoyo ciudadano. Esa reorganización del gobierno pasa por hacer prontamente un cambio de gabinete donde se asuman responsabilidades, pero donde también se establezca una nueva estructura, en términos de dar mayor garantía de buena gestión pública para ir recuperando la confianza, pero también revisar el programa de gobierno, actualizarlo al año 2023 y a la realidad política y social que tenemos. Un nuevo relato comunicacional, porque hay que hablarle mucho menos al sentido ideológico de una minoría y hablarle mucho más al sentido común de la mayoría de los chilenos. Creo que ahí ha estado la falencia del gobierno en general.

¿Qué tan expandida es esa visión en el PPD?

Mi impresión es que hay mucha gente que lo comparte, pero pocos que se atreven a decirlo.

Pensando en el cambio de gabinete, ¿qué nombre se le viene a la mente? Se ha apuntado mucho al ministro Giorgio Jackson.

Yo soy respetuoso de la institución del Presidente y no me gustan los pauteos. Pero cuando hay un escenario de crisis tan profunda como la que estamos viviendo, lo peor es no hacer nada. Desde el punto de vista político, sin imputar responsabilidades de otra índole, no me cabe ninguna duda que hoy día el liderazgo del ministro Jackson es más un problema que un aporte a los objetivos del gobierno. Y cuando hay un liderazgo que es más un problema que un aporte, evidentemente que hay que tomar decisiones. Ese es un problema generalizado que hay que cortar de raíz.