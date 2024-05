Sergio Gahona (UDI) y crisis de las isapres: “Si la ley corta no sale, la ministra de Salud debería renunciar”

Esta mañana se inició la cuenta regresiva para la tramitación de la ley corta de isapres, pues en las próximas 48 horas el Congreso Nacional tiene la tarea de despachar de comisión mixta y de sus dos Cámaras el proyecto que viabiliza el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso.

Sergio Gahona, senador UDI, ha estado desde sus orígenes encima de la tramitación del proyecto y de las negociaciones, primero como miembro de la Comisión de Salud del Senado y ahora como parte de la mixta. Desde ese rol ha sido una las voces más críticas, sobre todo luego de caerse la posibilidad de bajar la deuda de las isapres a través de la mutualización. Es así como desde hace días viene advirtiendo al Ejecutivo que no cuenten con su voto si es que no cede en los puntos relacionados con el cálculo de la deuda.

Del futuro proyecto de ley, ¿cuáles son sus intransables?

Son todos aquellos que tienen que ver con los ajustes necesarios para alcanzar el equilibrio y la viabilidad financiera del sistema privado de salud. Y eso tiene que ver no solo con los aspectos prospectivos en términos de asegurar cierto nivel de ingresos que permita mantener las coberturas y darle continuidad a los tratamientos, sino que determinar una deuda de una cuantía razonable.

¿Qué le parece el nuevo monto -US$ 1.590 millones- que dio a conocer el superintendente el viernes?

Sigue estando muy mal calculado porque está calculado sobre la base de hacer quebrar a la industria y no sobre la base de darle sostenibilidad.

Entonces, así como está establecido calcular la deuda en el proyecto de ley, ¿no lo votarían favorablemente?

No. Así como está establecido el cálculo del proyecto de ley, nosotros no lo vamos a aprobar. Existe una serie de otros factores y elementos que permitirían ajustar los niveles de deuda de tal manera de hacer esto viable sin que necesariamente tengamos que recurrir al mecanismo de la FEN o a la mutualización. Aquí nadie puede estar enamorado de sus propuestas.

¿No ve que si la deuda llegase a bajar se lea como un perdonazo?

No se trata de bajar la deuda. Aquí hay un pecado original de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud, que fue calcular mal las obligaciones que determinaba la Corte Suprema, que establece claramente que tiene que haber devoluciones en caso de que se produzcan y no establece el cómo calcularlo ni cuánto es. Lamentablemente el gobierno, a través de la superintendencia, calculó mal ese monto.

¿Y la responsabilidad de las isapres?

Las isapres por mucho tiempo hicieron mal las cosas, pero debemos recordar que han estado reguladas por la Superintendencia de Salud y por el Estado. Entonces las aseguradoras no han hecho nada que el Estado no les haya permitido. Por lo tanto, desde esa perspectiva aquí hay una corresponsabilidad entre la industria y también el regulador. Igual, la regulación no fue la más adecuada, porque finalmente tuvo que intervenir la Corte Suprema para terminar con las judicializaciones.

¿Ha estado negociando con las autoridades durante los últimos días?

Hemos estado permanentemente en contacto con el gobierno y con los distintos actores que tienen algo que decir en este proyecto de ley.

¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo?

Si el gobierno no cede no va a haber votos de nuestra parte. Eso es así de claro. O sea, la ley podría caerse.

¿Qué es lo peor que podría pasar si se aplica el fallo sin ley?

Si no hay ley, la industria va a quebrar. Y lo que tiene que hacer el superintendente es aplicar el fallo de la Corte Suprema, porque lo obliga a él, no al Congreso. Por lo tanto, es responsabilidad del gobierno si no hay ley. También serían responsables de la quiebra del sistema privado de salud. Ellos serán responsables de las muertes de las personas que no alcancen a tener cobertura de salud, que no puedan tener continuidad de tratamiento, y además serán los responsables de que no haya ninguna devolución de los cobros en exceso que se hizo en el pasado.

¿Y la responsabilidad política?

Sería absolutamente del gobierno. Si la ley corta no sale, la ministra de Salud debería renunciar porque sería un fracaso de ella.

¿Cómo ha visto el manejo de la ministra Aguilera?

Creo que a la ministra de Salud le faltó manejo político interno. Creo que la ministra de Salud está tironeada desde la ultraizquierda y el Partido Comunista, y por otro lado desde la socialdemocracia y por una serie de otros actores. Ella ha tenido toda la buena voluntad, pero no controla todo lo que tiene que ver con la salud desde el ámbito del Estado.

¿Por qué ve que al gobierno le ha costado ceder?

Porque tiene dos almas. El gobierno está demasiado tensionado con la ultraizquierda y con el Partido Comunista, que quieren hacer caer el sistema privado de salud, porque lo único que quieren ellos es tener un seguro único estatal. Y ya hemos visto que la salud manejada por el Estado es bastante deficiente. Basta solo mirar las listas de espera.