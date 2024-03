Un llamado anónimo, muerte por asfixia, un imputado que dice ser “delivery” y que prestó “cobertura” para el secuestro: las pistas del crimen del teniente (R) Ojeda

El campamento Vicente Reyes, donde fue encontrado el cuerpo de Ronald Ojeda.

Ángel C. de supuestos 17 años (no cuenta con RUT) fue detenido por la PDI, luego de ser rastreado por cámaras de seguridad y la realización de seguimientos. Según los antecedentes que levantó la Fiscalía, el imputado dijo dedicarse al reparto de comida, o delivery, y al momento de su detención mantenía ketamina en su poder. Pese a esto su nombre no registra detenciones previas.