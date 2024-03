Tohá por respaldo de Boric al PC en medio del caso Ojeda: “El Presidente consideró importante poner ahí un límite”

Este lunes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió al respaldo que el Presidente Gabriel Boric entregó al Partido Comunista en medio del caso del exteniente venezolano, Ronald Ojeda Moreno (32).

Tras nueve días desaparecido, el pasado viernes el cuerpo del exmilitar opositor al régimen de Nicolás Maduro fue encontrado en la comuna de Maipú, enterrado en las cercanías de un campamento. Se encontraba en Chile en calidad de refugiado político.

Fue en medio del revuelo político que provocó el hallazgo del cadáver de Ojeda Moreno, que el Mandatario publicó un mensaje en sus redes sociales, a través del cual defendió a la tienda liderada por Lautaro Carmona, que había recibido cuestionamientos por parte de la oposición.

“El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras”, escribió el sábado través de su cuenta de la red social X.

“Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno”, afirmó el Jefe de Estado.

Inquirida por este apoyo de Boric al PC, la secretaria de Estado señaló en diálogo con Radio Cooperativa: “Creo que la misma gravedad del caso ha hecho bastante fuerte las suposiciones que se han hecho y la manera en que se ha acusado a personas que están prestando hoy día servicio al país, están ocupando cargos, y se ha asumido que tienen por su militancia un rol en este delito”.

“Creo que el Presidente consideró importante dejar en claro poner ahí un límite”, recalcó la ministra.

El Presidente Gabriel Boric. FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO.

Las palabras del Mandatario habían recibido críticas de parte de la oposición. El senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que “cuando el Presidente de la República hace una especie de defensa corporativa de las actuaciones del Partido Comunista, me parece que es aventurar una hipótesis”.

“No sé si el Presidente adscribe a esto de que estamos en presencia de una conspiración o descarta absolutamente la posibilidad de que haya una intervención”, agregó.

Macaya explicó que “aventuraría una hipótesis” porque “es un tweet en defensa del Partido Comunista”.

Tohá también fue consultada por los dichos del presidente del PC, quien pese a señalar que al caso “no le doy ningún significado porque hay un Poder Judicial actuando”, también aseveró que “no hay nada que diga que esto tiene que ver con una intromisión de Venezuela”.

“Quien desestima las hipótesis del secuestro, no somos los políticos, son los investigadores”, contestó la secretaria de Estado. “Hasta que la Fiscalía no establezca qué es lo que hubo realmente acá, nosotros no podemos ir desde la política a decir esto es, esto no es. Tenemos que esperar a que la investigación nos dé esas respuestas”, expresó.