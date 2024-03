Diputado Diego Schalper (RN): “El desafío que tenemos es cómo pasar de una lógica de programa de gobierno a una lógica de proyecto político”

El parlamentario plantea que la oposición debe articularse en un proyecto político con “vocación de mayoría”. Además, entra de lleno en la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados, cuestionando la posible llegada de Karol Cariola (PC). En ese sentido, afirma que el Presidente Boric debe “prescindir” de esa colectividad.

En cuanto a la carrera presidencial, sostiene que no es el minuto de hablar de esa contienda, argumentando que lo que se debe hacer es hablar del “proyecto político”.

¿De qué manera como sector pueden hacerse cargo del legado del expresidente Sebastián Piñera?

El desafío que tenemos es cómo pasar de una lógica de programa de gobierno a una lógica de proyecto político, que supone construirlo desde la institucionalidad, desde los partidos, desde los colectivos, porque acá hay que construirlo desde mínimos comunes de ideas, un diagnóstico muy claro de lo que es Chile.

¿Qué significa el acto del 6 de marzo para reivindicar ese legado?

Ese acto tiene que circunscribirse a hacerle un homenaje al Presidente Sebastián Piñera por el rol que jugó en permitirle a la centroderecha llegar al poder y anunciar que se va a trabajar para construir algo que yo denominaría unidad por el cambio. Es decir, un proyecto político donde haya un mínimo común denominador de ideas y que tenga objetivo el cambio en el rumbo que está llevando el país con una propuesta política con vocación de mayoría que le hable al malestar social.

El problema de esa vocación de mayoría es que está partiendo con tropiezos, porque ni Demócratas ni republicanos están tan convencidos...

La única manera de construir una mayoría social es construir una plataforma, yo la he llamado unidad por el cambio, donde establezcamos mínimos comunes denominadores de todos aquellos que nos oponemos al octubrismo.

La derecha optó por lanzar sus dardos al Partido Comunista, ¿cuál va a ser la siguiente arremetida ante esa colectividad?

El Presidente Boric tiene que tomar una decisión: ¿va a prescindir del Partido Comunista y del octubrismo o no? Porque mientras no prescinda del Partido Comunista y del octubrismo, no le creemos que realmente quiera hacer las cosas en el sentido que nosotros necesitamos. Si quiere realmente conducir al país y recuperar la credibilidad tiene que prescindir de aquellos sectores de su gobierno que le quitan credibilidad.

¿Cómo enfrentar la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados? No tienen los votos ustedes.

Cuando el Partido Comunista, que ante una cosa tan grave como el secuestro a una persona que habíamos comprometido proteger, lejos de contribuir a condenar el hecho dan un manto de duda, partidos con compromiso democrático como el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, tienen que hacerse la pregunta si van a contribuir a que ese sector siga incrementando sus cuotas de poder.

En la legislatura anterior se argumentó que Karol Cariola fue vocera de la campaña del Apruebo, ahora argumentan los eventuales vínculos con el régimen de Venezuela, ¿no hay un anticomunismo?

Lo único que soy es antiautoritarismo y antioctubrismo. Lo que pasa es que los comunistas suelen ser aquellos que cuando el Presidente Boric quiere retroceder en pensiones de gracia con gente octubrista, ellos amenazan con llevar este tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando aparece una cosa tan grave como la que ha pasado con el teniente Ojeda, aquí aparecen defendiendo esa dictadura.

¿Y para el tercer año de legislatura van a encontrar otro argumento?

Yo confío que en la Cámara de Diputados los sectores de centro, que se están articulando políticamente, junto con los sectores de derecha y de centroderecha, van a encontrar una mayoría que tenga un íntimo compromiso democrático y con la libertad y que ojalá seamos capaces de construir un contrapeso al gobierno del Presidente Boric.

En relación a las elecciones municipales, ¿Evelyn Matthei debería ir a la reelección en Providencia?

Es una decisión que tendría que ponderar ella.

¿Cuál es su lectura política?

La alcaldesa Matthei tiene un liderazgo muy importante. Ella tiene un tremendo rol que cumplir, en contribuir a generar esta unidad para el cambio, por lo tanto, eso será algo que se va a evaluar en su minuto. No hay que tener ansiedad en la discusión sobre las presidenciales.

¿Y en Renovación Nacional van a tener candidato propio o van a inclinarse por Evelyn Matthei?

Es absolutamente extemporáneo que se haga un diálogo con ella, porque hoy día lo relevante es armar el proyecto político de unidad por el cambio, tener un buen desempeño municipal y regional, y luego construir las plataformas que nos permitan dar un giro, un cambio, en la parlamentaria y también, por supuesto, en la presidencial.

Pero para un partido es importante tener nombres propios en todas las contiendas...

Siempre las primarias ayudan a que los candidatos que ganan esas primarias emerjan con mucha fuerza.