“Curva de aprendizaje”: la frase que usó Boric que inquietó a Apruebo Dignidad

“En este momento no hay espacio para curvas de aprendizaje”. Así de tajante y con un tono enfático, el Presidente Gabriel Boric anunció, este miércoles 13 de junio, que nombraba al socialista Osvaldo Salgado como el nuevo subsecretario de Redes Asistenciales en reemplazo del independiente -pero simpatizante del Frente Amplio y con amplias redes en el grupo del Colegio Médico (Colmed) que aterrizó en el Ejecutivo junto a Izkia Siches- Fernando Araos.

Luego de varios días de traspiés, cuestionamientos y contradicciones entre las autoridades del Ministerio de Salud en medio de la crisis desatada por los virus respiratorios, el Jefe de Estado apostó por alguien con experiencia como Salgado, quien ejerció como director del Servicio de Salud Metropolitano Sur durante la administración de Michelle Bachelet.

El mensaje del Mandatario no fue al azar. Hace varios días venía diciendo a sus equipos que no había más espacio para errores para enfrentar la situación que se agudizó tras la muerte de la lactante de San Antonio.

Pero las palabras del Presidente, si bien tuvieron un efecto inmediato respecto de la conducción de la crisis de salud, también golpearon de manera más privada a su coalición base: Apruebo Dignidad, y particularmente al Frente Amplio.

Aunque ese bloque ha dicho públicamente que el concepto utilizado por el Mandatario se refiere única y exclusivamente a la situación en Salud, en privado no deja de preocupar que cada vez que se busca un relevo se recurra a personeros de la ex Concertación o independientes ligados al Socialismo Democrático.

A Apruebo Dignidad, sobre todo a las autoridades que provienen del Frente Amplio, se les ha acusado de falta de experiencia para gobernar debido a una serie de errores. En ese listado se suman varios episodios: las reiteradas equivocaciones de la otrora ministra del Interior Izkia Siches, como su visita a Temucuicui en La Araucanía; las declaraciones del exjefe de la Segpres Giorgio Jackson (RD) contra los personeros de la ex Concertación, y las “desprolijidades” -reconocidas por el mismo Boric- en los indultos de la exministra de Justicia Marcela Ríos (CS).

El Presidente Gabriel Boric informó en un punto de prensa que aceptó la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Todos estos episodios fueron públicamente cuestionados y obligaron al Jefe de Estado a realizar cambios.

Y es que, en todo caso, las bajas de Apruebo Dignidad han sido varias. En lo que va de gobierno, cinco ministros militantes de la coalición -o cercanos a ella- han dejado sus cargos y fueron reemplazados por alguien del Socialismo Democrático o cercano a la ex Concertación: Siches en Interior, Jackson en Segpres, Flavio Salazar (PC) en Ciencia, Ríos en Justicia y Julieta Brodsky (CS) en Culturas. En la otra vereda, solo ocurrió una vez que un secretario de Estado del Socialismo Democrático cedió su puesto a alguien de Apruebo Dignidad: cuando se ubicó a Jackson en Desarrollo Social en reemplazo de Jeannette Vega (PPD).

De todas formas, para el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, este debate responde a una “caricatura”. Él enfatiza que Araos no es militante del FA y que entró al Ejecutivo con el grupo de profesionales del Colegio Médico, junto a Siches. Además, el senador interpreta que la frase de la “curva de aprendizaje” tenía que ver específicamente con la crisis sanitaria. “Dado que en un momento de alza de contagios y de crisis por virus respiratorios (...), obviamente la persona que entre a reemplazar en Redes Asistenciales tenía que tener la experiencia para asumir un barco en un momento de crisis sanitaria, y no poner a alguien que no conociera el asunto (...). Yo creo que a eso se refería el Presidente, no a términos generales”, sostiene.

Y agrega: “Mi impresión es que en el gobierno puedes tener a distintas generaciones, jóvenes y a gente con más experiencia, que está haciendo bien las cosas, y también puede haber errores de gente que tiene mucha experiencia, y de gente joven”.

Senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En esa misma línea, el diputado RD Jaime Sáez plantea que el Presidente “se refiere a que estamos en una situación, en un contexto sanitario bastante crítico, y que se requería a una persona con experiencia probada en el área”.

Por lo demás, Sáez enfatiza que Araos no representaba al Frente Amplio y que no considera que su salida sea una pérdida para la coalición.

Pero fuera del caso particular de Araos, el líder de Comunes, Marco Velarde, profundiza en el análisis sobre la disponibilidad de cuadros de Apruebo Dignidad -y particularmente del Frente Amplio- para el Ejecutivo.

“Ya llegamos a un momento del gobierno donde la tesis de las dos almas no es válida y es a propósito del escenario después de las dos derrotas electorales. La historia compartida que hemos tenido en este tiempo en muchos espacios de gobierno nos ha llevado a tener una mayor convivencia política. Hay diferencias con el Socialismo Democrático, pero compartimos un gobierno”, enfatiza.

Con partidos más jóvenes y con una militancia activa más reducida, Velarde sí reconoce que los “cuadros” o perfiles más destacados de cada tienda ya ocupan espacios en las distintas reparticiones de gobierno, lo que se vuelve más complejo al momento de buscar nuevos nombres del sector para asumir en la primera línea.

“Hay una situación y es que nuestros mejores cuadros ya están en el Estado. El Presidente busca más allá del partido de donde venga, busca gente que saque adelante programas de gobierno. Sin embargo, es mentira que los cuadros del Frente Amplio carezcan de experiencia y me permito destacar a militantes nuestros como Giorgio Boccardo (Trabajo), Javiera Toro (Bienes Nacionales) y Víctor Orellana (Educación)”, acota el líder de Comunes.

Marco Velarde, presidente de Comunes. Mario Téllez / La Tercera

En La Moneda, en todo caso, aseguran que el mensaje que envió el Presidente al decir que “ya no hay espacio para curvas de aprendizaje” es claro: ya no se arriesgará nombrando a personas con menos experiencia.

Así, en el Ejecutivo sostienen que a Boric le interesa mejorar la gestión y sacar adelante al gobierno y que, en ese sentido, está dispuesto a no nombrar a personeros del Frente Amplio si es que tiene que hacer futuras modificaciones en sus equipos.

Esta idea la refuerzan no solo con lo que pasó con Salgado, sino que también con el reemplazo en la Subsecretaría de Previsión Social, donde arribó –tras varias semanas sin autoridad- Claudio Reyes, ligado al PPD.