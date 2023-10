María Fernanda Valdés multiplica sus fuerzas en los Panamericanos Santiago 2023

“No sé de dónde saco la energía, pero ya estamos acá”, comienza diciendo María Fernanda Valdés, a solo días de debutar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde no solo es embajadora, sino que, además, una de las grandes esperanzas del Team Chile, que representará a nuestro país con más de 600 participantes en el evento deportivo más grande que tendrá el continente este año.

Los días para María Fernanda Valdés pasan uno tras otro en medio de la intensidad de su vida, que se vio sobresaltada, aunque positivamente, hace poco más de un año, cuando nació la pequeña Rafaela. “Mi hija cambió mi vida, me dio otra perspectiva de mirar las cosas, el deporte. Fueron 12 horas de parto, así que el dolor que una siente a veces entrenando no es ni la mitad de lo que sentí ahí. Eso te da más fuerza para seguir”, cuenta la reconocida halterófila.

La historia de cómo comenzó en el levantamiento de pesas se remonta a unos 15 años atrás, en su ciudad natal, La Serena. “Cuando más niña iba en un colegio donde hacía mucho deporte, pero después tuve que cambiarme y ahí no había atletismo. Un día mi papá me dijo, ‘no quiero que estés todas las vacaciones de invierno acostada’, así que me inscribió en un gimnasio que estaba al frente de nuestra empresa familiar”, recuerda Fernanda.

“Siempre digo que el deporte me encontró a mí, yo no busqué a este deporte”, sostiene, porque esos primeros días de gimnasio no hablan de un amor a primera vista con las barras y los pesos. “En principio no me gustaba para nada, pero el levantamiento de pesas tiene algo especial, que es el hecho de ir poniéndote retos día a día”, explica.

“Uno se propone una meta y no para hasta que se cumple, se te cae la barra, lo vuelves a intentar, no puedes levantar, lo vuelves a intentar hasta que lo logras. Te vas a acostar picada, pero al otro día lo vuelves a intentar y así sucesivamente. Eso te va generando ganas de superarte día a día”, asegura María Fernanda Valdés, dando cuenta del porqué de una determinación que en poco tiempo la hizo pasar de ser solo una niña aprendiendo una nueva disciplina a uno de los proyectos más interesantes del deporte chileno, que se terminó consolidando rápidamente a nivel internacional.

Bicampeona Panamericana y Premio Nacional del Deporte

Con apenas 14 años se alzó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Sub-15 en México. Ese triunfo la motivó a que los entrenamientos fueran cada vez más fuertes, porque ya las recompensas estaban llegando. Al año siguiente, volvió a brillar en los Juegos Panamericanos Sub-17 en Ecuador, superando a rivales con más experiencia y trayectoria. Era claro que Fernanda estaba destinada a grandes cosas en el mundo del levantamiento de pesas, pero faltaba convencer a su familia, núcleo central de su vida.

“Cuando estaba en el colegio, en cuarto medio, mi mamá quería que yo estudiara en la universidad, pero yo le pedí que me diera 2 años. Si es que servía, iba a tener resultados rápidos y si no, me ponía a estudiar”, recuerda Fernanda.

Se vino a Santiago y los resultados comenzaron a caer como de un frondoso árbol. Representó a Chile en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. En ese mismo año ganó el oro en el Torneo Panamericano de Halterofilia y en 2017 alcanzó el primer lugar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, en su categoría, lo que le valió ser elegida por el Comité Olímpico Chileno como la mejor deportista del año. Sin dudas, su decisión ya estaba más que justificada. Sin embargo, sus ganas de seguir desarrollándose y de responder en todas las aristas que pudiera la hicieron mantener constantemente sus deseos de estudiar, algo que está haciendo hoy en día, compatibilizándolo con sus estrictos entrenamientos y su rol de madre.

“Agradezco que exista una universidad como la Andrés Bello”

“Estoy en mi último año de Ingeniería Civil Industrial. Es algo que siempre me ha gustado, no es fácil cumplir, dedicarle un tiempo, pero se puede, especialmente gracias al apoyo de la universidad, que hace que varios deportistas tengan la posibilidad de seguir carreras universitarias mientras se realizan deportivamente”, explica María Fernanda Valdés, quien recalca lo positivo que es para el país que existan estas posibilidades.

“La UNAB tiene una política deportiva súper importante, creo que es algo que se debe destacar, porque le permiten al deportista exigirse, cumplir, pero entendiendo lo que es llevar una vida deportiva de elite. Agradezco que exista una universidad como la Andrés Bello”, señala la campeona panamericana de su disciplina.

Hoy sus días están más enfocados que nunca en su próximo desafío, que es Santiago 2023, “pero normalmente yo parto a las 7:00 de la mañana para llevar a mi hija al jardín; luego voy a entrenar a las 10, después almorzamos y a las 4:30 tengo que ir a buscar a la Rafa. A las 5 empieza mi otro entrenamiento y a las 7 estoy en la universidad, para estudiar”, cuenta.

Ni ella sabe de dónde saca fuerzas, pero sí recalca que la inspiración viene de cerca. “Mi hija y mi familia me dan más energía, pero sin el apoyo de mi entrenador y de la Andrés Bello, claramente sería mucho más difícil”, indica, mientras mira el calendario contando los días para el inicio de Santiago 2023, evento que, según sus palabras, “no se pueden perder”.

“Es de una magnitud tal que hay que aprovecharlo, por televisión o en directo, hay que aprovechar todas las disciplinas, las más conocidas y las que pueden ser más nuevas para el público. El Team Chile se ha preparado, nadie se esfuerza tanto pensando en perder, así que los chilenos pueden estar seguros de que dejaremos todo en cada competencia”, culmina diciendo María Fernanda Valdés, una de las grandes esperanzas de la selección chilena de todos los deportes.